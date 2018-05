De videoreflogica van de Bel20

58 dagen noteerde Ablynx in de Bel20. Met nul meerwaarde voor de houders van een Bel20-fonds. Videorefs hanteren meer logica dan dat maar gaan helaas voor EVS het verschil niet maken.

Deze week zullen zeker in het Gentse flink wat rekeningen gespijsd zijn. Sanofi, een Frans conglomeraat dat al jaren een schrijnend gebrek aan focus en organische groei compenseert met miljardendeals, heeft de overname van de Gentse biotechparel Ablynx (44,96 euro, +0,3%) afgerond.

Afgaand op de koerstabellen is de 3,9 miljard euro cash vanuit Parijs niet op spaarboekjes blijven staan. Argenx (80,3 euro, +5,9%), de stads- en onderzoeksgenoot van Ablynx, zette dag na dag een record neer. En om het communautair evenwicht te bewaren vlamde het Luikse Mithra 24,3 procent hoger naar 30,90 euro, tot boven 1 miljard euro beurswaarde.

Ablynx en Argenx hebben hun beloftevolle onderzoeksplatform te danken aan de unieke kenmerken van lama’s. Mithra is even fascinerend. Zowel het onderzoek rond de anticonceptiepil Estelle als dat rond Donesta, een middel tegen opvliegers in de menopauze, stoelt op de unieke eigenschappen van E4.

Dat is een natuurlijk hormoon dat enkel en alleen geproduceerd wordt in de lever van foetussen rond de negende week van de zwangerschap. Niet de achtste, niet de tiende. Geen angst: de Luikenaars dokterden een manier uit om E4 synthetisch aan te maken. Een complex proces met als grondstof: soja.

Nog frappanter: Mithra-topman François Fornieri kocht het onderzoek rond Estelle, nu hét uithangbord van het kersverse miljardenbedrijf, voor een symbolische euro terug. Estelle-eigenaar Uteron was via via bij Actavis beland. En Actavis - nu Allergan - is het bedrijf van de seriële overnemer Brent Saunders. De man die begin 2015 in een verwoestend portret onder de kop ‘Wall Street’s Drug Dealer’ door het zakenblad Forbes zo werd samengevat: ‘Vijf jaar. Drie bedrijven. 100 miljard fusies. En nul uitvindingen’.

Ablynx verdween deze week uit de Bel20 , zodat de beursbarometer tot de eerstvolgende herziening 19 bedrijven telt. Dat na een ‘carrière’ van nog geen twee maanden die de houders van een Bel20-fonds niets opbracht.

Logisch: toen de Brusselse beurs aankondigde dat Ablynx in de barometer mocht, was het bod van Sanofi al twee maanden bekend. Net als de overnameprijs: 45 euro. Veel opwaarts potentieel liet dat niet. Waarom dan toch Ablynx in de Bel20 opnemen?

‘Een strikte toepassing van de regels’, klonk het bij de Brusselse beurs. Regels die nochtans niet altijd even strikt zijn. Regeltje 5.4. in het 15 pagina’s dikke kluwen van het Bel20-reglement biedt bewegingsruimte bij ‘uitzonderlijke omstandigheden’.

Schermvullende weergave

Het indexcomité toonde zich wel flexibel toen de Nationale Bank in 2002 even in de Bel20 ‘dreigde’ te komen. De beurs voegde inderhaast een puntje ‘d’ toe aan artikel 5.2.2. Dat stelt dat de Nationale Bank niet in aanmerking komt voor een opname.

En op 15 november 2005 is de Bel20 ook gestopt met een goede ‘Belg’ te zijn. Toen besloot Euronext Electrabel te vervangen door de Franse overnemer Suez (nu Engie). Sindsdien volstaat het voor buitenlandse bedrijven om ‘wat Belgisch’ te zijn.

Aan Engie en andere buitenlanders hebben de houders van Bel20-fondsen weinig plezier beleefd. Terwijl die koekoeksjongens wel goed presterende Belgen als Melexis en Lotus - die in beurswaarde al jaren tot de grootste 20 Belgische bedrijven horen - uit de Bel20 hielden. Als we de berichten uit Parijs mogen geloven is het enige Belgische aan de Bel20’er Engie straks nog een ondergefinancierde berg nucleair afval.

Schermvullende weergave ©Mediafin

Na jaren hertimmeren is het Bel20-reglement even logisch en helder als de gemiddelde beslissing van de videoref in het voetbal. En dat brengt ons naadloos bij EVS (22,30 euro, -16,5%). De Luikse specialist in beeldtechnologie heeft het al jaren moeilijk om de omzetmotor weer aan de praat te krijgen en verliest met elk teleurstellend kwartaalrapport wat meer van zijn ooit zo ijzersterke groeistatus.

De groep schermt al jaren als een van de potentiële groeimotoren met Xeebra, een tool om scheidsrechtersbeslissingen in het voetbal mee te analyseren. Video-assisted refereeing ofte VAR in het jargon. U heeft het drieletterwoord misschien vaagweg al eens horen vallen de jongste tijd in ‘Extra Time’ of in persconferenties van Club Brugge-praeses Bart Verhaeghe.

Alleen: afgaand op het jongste kwartaalrapport is ook VAR nog niet echt een fameuze groeimotor. Over het eerste kwartaal kromp de omzet met 7 procent. Door het vrij hoge percentage vaste kosten én het extra aangeworven volk voor onderzoek en ontwikkeling vertaalt zo’n krimp van de bovenste lijn zich lager op de resultatenrekening in een slagveld. De bedrijfswinst tuimelde met 60 procent naar 1,9 miljoen euro.

Over the top

Duidelijk is dat EVS niet meer groeit. Traditioneel waren even jaren goed voor een serieuze omzetboost. Met dank aan grote sportevenementen zoals wereldbekers voetbal of Olympische Spelen, waar televisiezenders state-of-the-artapparatuur inhuurden om de zetelhangers thuis te verwennen.

Dat lijkt niet langer het geval. CEO Muriel De Lathouwer voorspelt voor 2018 115 à 130 miljoen omzet. Potentieel lager zelfs dan de 119 miljoen van 2017.

Schermvullende weergave ©Mediafin

ING-analist David Vagman legt de vinger op een structureel probleem. Sectorgenoten zoals het Amerikaanse Belden geven aan dat grote klanten - denk aan Disney of ESPN - hun investeringen liever focussen op directe consumentenplatformen in plaats van op dure hardware voor hun ‘klassieke’ kabeldiensten.

Omdat steeds meer klanten voor Netflix opteren en de kabel doorknippen. Dat heet in het jargon ‘over the top’ of OTT, omdat de aanbieders van inhoud letterlijk over de hoofden van telecomspelers heen de klanten bereiken.

Onrust over die trend - denk aan Orange Belgium dat popelt om een ‘light’ pakket voor kabelknippers aan te bieden - is een belangrijke reden waarom ook Proximus (23,03 euro, -5%) naar het laagste peil in vier jaar is weggegleden. Maar dat is nog klein bier vergeleken met EVS. Tien jaar geleden achtten beleggers de Luikenaars twaalf keer de jaaromzet waard, nu minder dan drie keer. Over the top is nog een mild woord.