De zelfhulpgroep van het beurspaleis

In een beurswereld waar alleen Amazon en Tesla beleggersharten sneller doen kloppen, blijven kleinere Belgische bedrijven niet bij de pakken zitten. ‘Als ú ons niet koopt, doen we het zelf wel’, luidt het devies.

Een citaat uit pagina 32 van het in volle lockdown gepubliceerde jaarverslag over 2019 van Jensen-Group : ’De wereld wordt een dorp en mensen reizen tegenwoordig meer dan ooit, zowel professioneel als privé, naar traditionele en nieuwe bestemmingen. Dat biedt opportuniteiten voor groei.' Ouch.

Het pandemiejaar 2020 kwam overal hard aan. Maar toch extra hard bij de wereldmarktleider in industriële wasserijen, de ‘heavy duty’ wasjes voor grote hotels, cruiseschepen en ziekenhuizen. Jensen haalt dik 40 procent van zijn omzet uit de reissector en wordt keihard getroffen door de coronacrisis die ons allemaal in ons kot heeft gehouden en ook post-lockdown hotels akelig leeg houdt. Ook de eigen technici van Jensen konden niet over de wereld reizen, waardoor de installatie van verschillende systemen vertraging oploopt.

Het resultaat van de crisis: over de eerste jaarhelft kromp de omzet 27 procent naar 177 miljoen euro. En ook al geeft het management aan maatregelen genomen te hebben om de kosten structureel te verminderen, toch richt zo’n dreun van de bovenste lijn een ravage aan lager op de resultatenrekening. De bedrijfswinst tuimelde met 86 procent naar 2,4 miljoen euro, netto bleef er 1,5 miljoen of 0,19 euro per aandeel winst over. Snel beterschap verwacht Jensen niet. ‘We rekenen niet op een betekenisvolle verbetering in de bestellingen voor 2022’, klinkt het.

Schermvullende weergave ©Mediafin

Toch is voor wie de hele halfjaarrekening uitpluist het plaatje niet pikzwart. Door de strikte kostencontrole genereerde Jensen tijdens het pandemiesemester meer dan 8 miljoen cashflow uit de bedrijfsvoering, waardoor de balans netto schuldenvrij is. En ook al stond het aandeel op de pechstrook geparkeerd terwijl de beurzen sinds maart een rally van 40 procent boekten, het sombere rapport en dito outlook hebben geen extra verkoopgolf ontketend.

Brusselse Scandinaven

Echt een verrassing is dat niet. De balans laat toe een crisis uit te zweten. En KBC Securities-analist Guy Sips stipte eerder dit jaar in een rapport al aan dat het aandeel over een bodembeschermer beschikt: de Deense familie Jensen bezit 54 procent van de aandelen en er is altijd een zweem van speculatie over een uitkoopbod van de minderheidsaandeelhouders. Het moet gezegd: de beleggerscommunicatie is nu al zuinig te noemen.

Wat vrij logisch is: de twee grote Europese rivalen, het Duitse Kannegiesser en het Belgische Lapauw zijn niet beursgenoteerd en hebben niet de publicatieverplichtingen van een bedrijf dat dat wel is. Jensen is ook een beetje een vreemde eend als Deens bedrijf met notering in Brussel. Het Wevelgemse Ipso-ILG fuseerde in 2000 met Jensen tot ‘Laundry Systems Group’. Zes jaar later verkocht LSG de activiteiten van Ipso - kleinere systemen voor wasserijen en kleine hotels - en bleef alleen de Deense tak over.

Een gelijkaardig verhaal bij een andere ‘Brusselse Scandinaaf’, de communicatiespecialist Zenitel . Ontstaan uit de fusie van het Belgische SAIT - in 1901 met de zegen van Leopold II en Guglielmo Marconi begonnen als specialist in vonkzenders - met het Noorse Stento. Maar in de loop der jaren zijn alle ‘Belgische’ activiteiten verkocht, zodat alleen het Noorse deel nog overblijft. Zenitel levert intercomsystemen die onder alle omstandigheden moeten werken, zoals in tunnels, schepen, boorplatformen en grote industriële sites.

Ook het - karig van tekst en uitleg voorziene - halfjaarverslag van Zenitel was frappant, maar in positieve zin. De omzet zakte tijdens de eerste jaarhelft miniem, met 3 procent naar 36,8 miljoen euro. Maar het bedrijfsresultaat verdubbelde bijna, tot net geen 4 miljoen. Netto kwam de winst uit op 3,65 miljoen of 1,10 euro per aandeel. Ook hier speelt de pandemie een rol: Zenitel merkt op dat de kosten voor reizen en vakbeurzen een stuk lager uitvielen, gelet op de reisbeperkingen.

Zenitel illustreert dat er voor de Belgische kleine belegger die even de blik kan afwenden van Tesla op het Brussels koersenbord nog opportuniteiten zat zijn. Veel bedrijven hebben niet gewacht tot u hen zou herontdekken om zelf hun tijdens de coronacrash afgeprijsde aandeel in bulk te beginnen kopen.

Schoolvoorbeeld is EVS . Van alle sportgekke Belgen zal niemand meer dan de Luikse specialist in beeldservers reikhalzend uitgekeken hebben naar de terugkeer van live sport op televisie. CEO Serge Van Herck sprak in mei al de hoop uit dat een op drie maanden samengeperste wielerkalender-– een walhalla voor zendwagens en andere uitzendapparatuur - voor extra orders zou zorgen.

Schermvullende weergave

Van Herck zette door de zware crisis het dividend op de schop, maar is wel fors eigen aandelen blijven inkopen. Logischerwijs gingen die inkopen nog crescendo (zie grafiek) tijdens de crash van het aandeel in het voorjaar, toen EVS naar het laagste peil in 16 jaar weggleed. Begin mei was het in oktober 2018 gelanceerde inkoopprogramma van 10 miljoen opgebruikt en kwam er meteen een nieuw van 5 miljoen.

Daarmee kocht EVS voor 2,1 miljoen nog eens 136.971 stukken van zichzelf. EVS is zo na mede-oprichter Michel Counson (5,8%) de grootste aandeelhouder van EVS, met iets meer dan 5 procent van de aandelen. En aangezien eigen aandelen niet delen in het dividend, zullen er bij een hervatting van de uitkeringen dus flink wat minder hongerige mondjes zijn om de cash over te verdelen.

Idem bij Sioen . De textiel- en coatingspecialist heeft sinds de aankondiging van een inkoopprogramma eind mei niet stilgezeten. Vooral via enkele grote buiten de beurs om verhandelde blokken hebben de West-Vlamingen intussen 156.173 eigen aandelen gekocht. Zelfhulp die tenminste een bodem onder de kwakkelende aandelenkoers heeft gelegd.

Niet alleen op de beurs maakt Sioen van de nood een deugd. Bekend is dat de groep in opdracht van de Belgische regering miljoenen filtrerende stoffen voor mondmaskers maakt. Minder bekend is dat Dimension-Polyant, de Duitse wereldmarktleider in zeildoeken die Sioen in 1996 overnam, folies en textiel voor gelaatsschermen en schorten is beginnen produceren.

Alle producten die Sioen tijdens de Covid-19 crisis in de strijd gooit, zijn nu in de coatingshowroom in de Ardooise hoofdzetel te bezichtigen. Daarom deze Vlaanderen Vakantieland-tip: als u Blankenberge te druk vindt, waarom niet even naar de Fabriekstraat in Ardooie afzakken?