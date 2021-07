Met een zomerse dealkoorts illustreert Gimv hoe een voorzichtig gewaardeerde portefeuille bij een oververhitte private-equitymarkt de kassa laat rinkelen. Nog iemand die 's zomers deals boven costa's verkiest: Luc Tack.

Fortune cookie. Zelden vatte de kop van een analistenrapport zo goed een aandeel samen als dat van Berenberg over Lotus Bakeries . Een eerste buitenlandse fan van een koekjesbakker die je Belgische kleine belegger niet meer moet laten kennen. Dear City, what took you so long?

Over de jongste 20 jaar ging de beurswaarde van Lotus maal 100, van 40 miljoen naar meer dan 4 miljard euro. Wie begin 2001 2.750 euro investeerde in 50 stuks en zijn stukken rustig bijhield zag zijn belegging aangroeien tot 257.000 euro en verdiende alleen met de netto 8.351 euro aan uitgekeerde dividenden zijn inleg drie keer terug.

Dat krijg je met een belegging die 18 keer in 20 jaar de Bel20 klopt: een fortuin. Een 'Belgische' beursbarometer waar Lotus géén deel van uitmaakt, ook al is Lotus intussen groter dan vijf Bel20'ers. We gaan niet in detail treden maar het even bizarre als vuistdikke Bel20-reglement straft bedrijven met trouwe aandeelhouders af. Hoe harder Lotus in koers stijgt en hoe harder de kleine belegger zijn stukken bijhoudt, hoe minder kans op een Bel20-zitje.

Idem bij Gimv . Euronext eist voor Bel20-status dat jaarlijks minstens een derde van de bij het brede publiek verspreide aandelen ('free float') verhandeld wordt. Anders gesteld: de doorsnee aandeelhouder mag niet langer dan drie jaar blijven zitten. Lotus blijft die doorsnee aandeelhouder echter negen jaar trouw, Gimv ruim zes jaar.

Hofbräuhaus

Terwijl het gros van België fysiek of mentaal al op één of andere costa verblijft, geniet Gimv van de zomer van de vrijheid om deals te sluiten. Het kantoor aan de Promenadeplatz in München - op een steenworp van de Frauenkirche en het Hofbräuhaus - bewijst zijn nut.

Luidens het jongste jaarverslag was Duitsland met 21 procent van de portefeuille na België de belangrijkste markt, over de voorbije week kwamen er nog eens twee typisch Duitse ingenieursbedrijven bij. De groep stapt in draadgaasspecialist WDM (Wolfshagener Draht- und Metallverarbeitung) bij de fusie met Deutenberg tot Europees marktleider. En elektrotechnicus Klotter uit Rheinau, een specialist in Kabelüberwachungsgeräte. Een alarmsysteem voor kabeldieven, we kunnen ons voorstellen dat NMBS de oren spitst.

Tegelijk verkocht Gimv de West-Vlaamse allesversnijder Summa na een stevig groeiparcours van vijf jaar voor een stevig prijskaartje aan private-equitygroep Ergon. KBC Securities raamt de meerwaarde op 26 miljoen, of 100 procent ten opzichte van de boekwaarde van Summa. 'Dit onderstreept dat de portefeuille conservatief gewaardeerd is en Gimv munt kan slaan uit de boomende private-equitymarkt met recordwaarderingen', klonk het.

De meeste mensen doen het wat kalmer aan in de zomer, maar we kunnen rustig stellen dat Luc Tack niet de meeste mensen is. De industrieel slaat graag zijn slag in de zomer. Denk aan juli 2009, toen de West-Vlaming zijn greep op Picanol betonneerde door in bulk niet-uitgeoefende inschrijvingsrechten ('scrips') op de kapitaalverhoging van de weefgetouwenfabrikant te kopen, tegen 1 cent per stuk.

En elke belegger met een beetje kilometers op de teller herinnert zich de zomer acht jaar geleden. Op 25 juli 2013 trok Tack 192 miljoen euro uit om de uitdovende Franse holding SNPE uit te kopen als referentieaandeelhouder van Tessenderlo, en zo in één keer een belang van 27,5 procent in de chemiegroep te verwerven.

Even later voerde Tack een kapitaalverhoging door om de wankele balans van Tessenderlo recht te trekken. Door een weeffout in de Belgische overnamewet kon hij sindsdien de stevige cashflow van Picanol recycleren in de bulkaankoop van stukken Tessenderlo zonder ooit een overnamebod te moeten lanceren.

Deze zomer was de Britse vermogensbeheerder Henderson Global de volgende grote belegger in rij die de handdoek gooide en 1,4 miljoen stukken verkocht. Er vallen geen prijzen te winnen met het correct raden van de koper. Tack controleert nu via de eigen holding Symphony Mills en via de Picanol-holding Verbrugge zo'n 55 procent van de aandelen en - via dubbel stemrecht - 69 procent van de stemrechten (zie bovenste grafiek).

Kempen-analist en doorgewinterd 'Tack-watcher' Christophe Beghin maakte in een recente nota twee opvallende vaststellingen. Eén: de turnaround die Tack bij Tessenderlo gerealiseerd heeft is indrukwekkend. 'De bedrijfswinst is op zeven jaar bij een vlakke omzet verviervoudigd, de vrije kasstroom is zelfs verveertienvoudigd', rekent de analist voor.

Twee: de beurskoers volgde die spectaculaire verbetering maar met grondige tegenzin. Gevolg: relatief gezien heeft Tack steeds goedkoper verse stukken Tessenderlo kunnen inkopen (zie onderste grafiek). Beghin raamt dat de chemiegroep tegen 7,5 keer de verwachte bedrijfswinst over 2021 noteert en Tack ruimte heeft om bij de halfjaarcijfers op 26 augustus de conservatieve jaarprognose - een stabiele bedrijfswinst voor afschrijvingen na het erg sterke 2020 - op te krikken.

Met andere woorden: Tessenderlo is een bizarre combinatie van recordresultaten en een - relatieve - beurswaardering die zowat op een dieptepunt zit. De verklaring voor het tweede, erkent Beghin, is net als die voor het eerste in twee korte woorden samen te vatten: Luc Tack.

In the (very) long run

'Tesssenderlo herinvesteert alle cash in het bedrijf. Dit werpt operationeel en financieel vruchten af, maar beloonde beleggers niet in termen van rendement. Je kunt je ook vragen stellen bij de logica om meer dan 500 miljoen te investeren in een tweede energiecentrale op aardgas. Een investering die vlot met schulden kan gefinancierd worden, maar met een rendement dat alleen op zeer lange termijn zichtbaar zal worden'.

Door het uitblijvende rendement hebben bij Tessenderlo zowat alle grote beleggers die niet Luc Tack heten de handdoek gegooid

Door het uitblijvende rendement hebben intussen zowat alle grote beleggers die niet Luc Tack heten de handdoek gegooid. Dat lange wachten op rendement is de reden waarom de Kempen-analist het aandeel van zijn favorietenlijst geschrapt heeft, ook al blijft hij gelet op de sterke rendabiliteit en beloftevolle (agro)chemieniches waarin de groep actief is zijn koopadvies houden.

Beghin verwijst ook naar de vrees dat Tack minderheidsaandeelhouders tegen een (te) lage koers zal proberen uitroken. Die kans acht hij klein, wegens de hoge drempel (hij moet 95 procent van de aandelen in handen zien te krijgen). Bovendien: waarom zou Tack een premie betalen als beleggers bereid blijven hem op de beurs goedkoop stukken van de hand te doen?

Een op termijn waarschijnlijker scenario is volgens Beghin dat Tack opnieuw probeert Tessenderlo te fuseren met Picanol. Een eerste poging ketsten minderheidsaandeelhouders in 2015 af, ironisch genoeg haalde het aandeel Tessenderlo sindsdien nooit meer de toen geboden waardering (10 keer de bedrijfswinst).

Artikel 699

Maar omdat Tack sindsdien 'geef maar hier' zei tegen elke grote (of kleine) belegger die met de voeten stemde, heeft hij nu zoals vermeld net geen 70 procent van de stemrechten in Tessenderlo. In Picanol heeft hij 94 procent van de stemmen. Volgens de Belgische vennootschapswetgeving - artikel 699 om precies te zijn - vereist een fusie de goedkeuring van aandeelhouders die 75 procent van de stemrechten controleren. 'Als Tack nog eens zo'n 8 procent van de aandelen koopt, overschrijdt hij tegen de zomer van 2022 de grens van 75 procent,' becijfert Beghin.