Dividendaandelen voor onder de kerstboom

Met het vooruitzicht op nog jarenlang ultralage rentevoeten verdienen duurzame dividendaandelen een stevige plaats in elke portefeuille.

Elk eindejaar trakteer ik mezelf op een cadeautje om lang plezier aan te hebben. Ik verplicht mezelf een stevig dividendaandeel te kopen, gefinancierd met de eindejaarspremie en - gelukkig - wat centen die de belastingen nog zullen terugstorten. Op de verlanglijst staat een bedrijf dat een couponrendement van minstens 2,5 procent bruto oplevert en dat duurzaam kan volhouden. Of liever nog wat kan verhogen de komende jaren. Het liefst een Belgische naam, dat voorkomt dat je tweemaal roerende voorheffing moet betalen, wat het rendement stevig onderuithaalt.

Door de ongezien lage rente worden dividendaandelen nog aantrekkelijker. Daar komt de eerste jaren geen verandering in. De overheden slaan massaal putten om de coronacrisis te bestrijden en kunnen een hogere rente op hun staatsschulden niet aan. De centrale banken zullen er daarom alles aan doen om de rente nog vele jaren in het gareel te houden.

Wie aan vette coupons denkt, komt vaak uit bij vastgoedverhuurders. De Brusselse koerslijst telt een pak vastgoednamen van topkwaliteit, maar die laat ik ditmaal links liggen. De pandemie zet de vraag naar kantoren en winkelpanden onder druk. Residentieel vastgoed is dan weer peperduur. Bijna een tiende overgewaardeerd, raamt de Nationale Bank. Al is dat gedeeltelijk toe te schrijven aan de politiek, zoals de nieuwe effectentaks aantoont. Die viseert grote aandelen- en obligatiebezitters. Zij moeten een ‘solidariteitstaks’ betalen. Maar wie miljoenen investeert in kunst of appartementen om te verhuren, blijft buiten schot. Geen wonder dat massaal veel geld naar lelijke blokkendozen blijft stromen.

Wat dan wel? Het dividend van Elia is vrij zeker, maar door de koersklim is de opbrengst tot minder dan 2 procent gezakt. Daar is het wachten op een dip. Komen wel in aanmerking: de infrastructuurmaatschappij TINC, enkele holdings als GBL of Gimv, de verzekeraar Ageas, de IT-groep Econocom, de warenhuisketen Colruyt, de lingeriemaker Van de Velde, het bouwbedrijf Moury Construct, de versevoedingsgroep Ter Beke en de telecomspelers. Ook de Nationale Bank is een dividendentopper, maar een verlaging van de coupon staat in de sterren geschreven.

Onbekend is onbemind

Een van de dividendsterren wil ik iets meer belichten: Fluxys Belgium. De gasgroep staat ondanks een marktwaarde van 2,1 miljard euro weinig in the picture. KBC Securities volgde als enige beurshuis het bedrijf op, maar stopte daarmee in maart. Onbekend maakt onbemind, wat altijd interessant is voor wie op zoek is naar verborgen waarde. Een deel van die onbekendheid ligt aan Fluxys Belgium zelf. De onderneming doet geen moeite om zich bij beleggers in de kijker te werken. Wellicht omdat amper 10 procent van de aandelen op de beurs noteert. Al is die portie nog goed voor een verhandelbare marktwaarde van 210 miljoen euro, meer dan bij Resilux en Ter Beke samen. De rest van de aandelen is in handen van... Fluxys.

Even opletten nu: Fluxys en Fluxys Belgium zijn twee aparte bedrijven. De niet-

genoteerde onderneming - in handen van de gemeentelijke holding Publigas - is

actief in het buitenland, en is ook hoofdaandeelhouder van Fluxys Belgium. Die laatste is voor aardgas wat Elia is voor elektriciteit. Het beheert de gaspijpleidingen

in België, maar levert niet aan particuliere klanten. Daarnaast baat Fluxys Belgium de terminal voor vloeibaar aardgas (lng) in Zeebrugge uit.

Met amper 10 procent van de aandelen op de beurs, is de verhandelbare beurswaarde van Fluxys Belgium nog groter dan die van Ter Beke en Resilux samen.

Die lng-terminal kreeg er onlangs een vijfde megaopslagtank bij en ontpopt zich als een forse winstmotor. In de eerste jaarhelft legden er dubbel zoveel schepen aan. De vijfde tank is toptechnologie. Het duurde vijf jaar om die te bouwen. IJsbrekertankers uit Siberië komen er lng lossen. Schepen uit de rest van de wereld komen dat aardas weer opladen. Ze kunnen tegelijk aanleggen. De terminal valt onder de ‘niet-gereguleerde activiteiten’, wat betekent dat Fluxys er zijn zin mee mag doen en alle winst mag houden. Voor zijn ‘gereguleerde activiteiten’ krijgt Fluxys een met de overheid afgesproken vergoeding. Die hangt onder meer af van de investeringen, de financiële structuur en de rente.

Marc Coucke

Ook Marc Coucke trakteerde zichzelf op een pakketje dividendaandelen als kerstcadeau. Al gaat het bij hem om andere bedragen. Zijn holding Alychlo - genoemd naar zijn dochters Alysée en Chloé - kocht meteen 1 procent van Immobel. De projectontwikkelaar van Marnix Galle verkocht een pakketje eigen aandelen die hij op de balans had staan. Coucke legde er 64,40 euro per aandeel voor op tafel. Dat is iets minder dan de 65 euro die institutionele beleggers in mei betaalden toen

Immobel 800.000 eigen aandelen op de markt gooide. Immobel heeft nog 2,8 procent van zijn aandelen zelf in portefeuille. Gezien de vorige transacties lijkt een verkoop van die stukken het meest logische scenario. Als die verkopen gebeuren boven het eigen vermogen (52,80 euro), zoals nu, is dat een goede zaak voor de aandeelhouders.

Volgens KBC Securities stapt Coucke in bij een zeer attractieve waardering als je rekening houdt met de ‘genormaliseerde’ winst van Immobel, buiten dit coronajaar dus. Het aandeel noteert tegen 14,1 keer de verwachte winst voor dit jaar, maar

dat moet in 2021 zakken naar 9,1. Het dividendrendement bedraagt 4,4 procent bruto. Galle beloofde al dat hij het beleid om de coupon jaarlijks met 4 à 10 procent op te krikken, voortzet.

U kunt net als Coucke Immobel op de beurs kopen, maar de zakenman investeert daarnaast 10 miljoen in het nieuwe fonds van 200 miljoen euro dat Immobel opzet om oude kantoren te renoveren naar duurzame panden. Dat fonds staat niet open voor particulieren. Galle zou ook centen kunnen vragen aan zijn vrouw Michèle

Sioen, maar zij heeft alle poen nodig om het nakende bod op haar gelijknamige textielbedrijf te financieren. Voor Immobel vormt het fonds een extra bron van inkomsten. Het bedrijf strijkt er beheersvergoedingen voor op.

Coucke gaf zichzelf nog een cadeautje. Terwijl ik genoegen heb genomen met de aankoop van een koekjesdoos van Smartphoto, mét Lotus-lekkernijen en gepersonaliseerde foto’s, kocht Coucke de voorbije weken 20.000 aandelen van de fotospecialist. Goed voor 0,35 procent van het bedrijf. Zijn belang neemt toe tot bijna 15,5 procent. Smartphoto opende vorige week een tweede fabriek in Wetteren omdat de eerste uit haar voegen barstte. Tijdens de eindjaarsperiode vertrekken elke dag 40.000 fotogeschenken uit de gloednieuwe fabriek. Smartphoto levert na een scherpe rally op de beurs nog maar een dividendrendement op van 1,4 procent netto. Vermoedelijk kan de coupon na een sterk 2020 wat hoger. In het eerste halfjaar steeg de omzet met 12 procent omdat we meer tijd hadden om eindelijk onze foto’s op papier, canvas of een ander hebbeding te laten afdrukken.