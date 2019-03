Een eeuweling trakteert

We vieren dit jaar een beursgenoteerde eeuweling , en zo zijn er niet veel. Niet dat we zelf de verjaardag in onze kalender hadden aangeduid, het Waalse bouwbedrijf Moury Construct (+5%, 148 euro) haalt het eeuwfeest aan in zijn persbericht over de jaarresultaten. Het bedrijf houdt niet alleen het obligate feestje voor de werknemers, de klanten, leveranciers en hoogwaardigheidsbekleders, maar ook de aandeelhouders mogen mee aan de feestdis zitten. Moury Construct trakteert met een dubbel dividend. Beleggers ontvangen 5,20 euro in juni, en nog eens 5,20 euro in september. Een soort van ‘happy hour’ dus, en goed voor een brutodividendrendement van 7,1 procent, of net geen 5 procent netto na de passage van vadertje staat.

Goede contacten leiden vaak tot dikke contracten.

Gilles Moury, de overgrootvader van de huidige CEO Gilles-Olivier Moury, richtte de onderneming op in 1919. Het familiale Luikse bedrijf voert nog altijd dezelfde strategie. Die stoelt voor een groot deel op uitstekende contacten met de talloze overheden. Goede contacten leiden vaak tot dikke contracten. Bij de start mocht Moury Construct onder meer de fundamenten bouwen voor de kanonnen van de fortengordel rond Luik, en het vakbondsgebouw van de bouwfederatie optrekken. Ook nu nog vullen overheidsgebouwen voor een groot deel het orderboekje. Onder meer het Internationale Centrum voor Kunst en Cultuur in Luik, de Koninklijke Waalse Opera en het stadhuis van Herstal zijn gebouwd door Moury Construct. Maar het Waalse bedrijf tekende ook voor de hoofdzetels van Mithra (-1,3%, 25,80 euro) en EVS (+0,5%, 20,15 euro). Sinds de huidige vierde generatie is Moury actief in Vlaanderen na de overname van Beerts.

Niet alleen viert Moury de kaap van 100 jaar, de groep doorbrak voor het eerst ook de kaap van 100 miljoen euro omzet. Die dikte vorig jaar 14,4 procent aan tot 111 miljoen. De nettowinst spurtte 19 procent hoger tot 4,4 miljoen. De dubbele coupon kan er best af. Moury Construct heeft veel trekken van een beursgenoteerd - zij het hoogrentend - spaarboekje. De cashpositie van 98,63 euro per aandeel vertegenwoordigt driekwart van de beurswaarde. Omdat cash niets opbrengt, is het optimaler wat kapitaal uit te keren.

Uitbrander

Ik voel zelf een persoonlijke band met het bedrijfje, want ik woonde er mijn allereerste algemene vergadering bij. Als enige aanwezige van buiten de familie kreeg ik er een heel vriendelijke ontvangst, met een filmpje en een diavoorstelling van de activiteiten. Ik werd als jonge, onwetende snaak zelfs prompt tot ‘scrutateur’, de stemopnemer, benoemd. Maar toen ik dat op de redactie vertelde, ontbrandde onze toenmalige hoofdredacteur (intussen zit ik al aan nummer zeven bij De Tijd) in alle hevigheid omdat een journalist vanzelfsprekend geen actieve rol op een algemene vergadering mag spelen. Het lesje was voor altijd geleerd.

Moury Construct noteert pas sinds 1988 op de beurs, en heette toen nog Solinvest. Pas in 1996 kon het grote publiek via een kapitaaloperatie instappen tegen 3.000 frank, omgerekend 74,37 euro per aandeel. Intussen is de koers zowat verdubbeld. Moury Construct koopt u echter vooral voor het dividend. Was u in 1996 ingestapt, dan zult u tegen eind dit jaar bijna 85 euro nettodividenden ontvangen hebben, meer dan de begininvestering. Als toetjes inde u nog een stuk van de vastgoedverhuurder Immo Moury (+0,4%, 45,80 euro), die in 2008 werd afgesplitst, én diens coupons. Alles samen goed voor een rendement van 235 procent in 23 jaar, omgerekend 5,5 procent per jaar rekening houdend met de samengestelde intresten. Het toont aan dat langetermijnbeleggen in goed geleide, voorzichtige familiebedrijven met een stevige reputatie loont, zelfs in een mature markt als de Belgische bouw.

Een andere kranige oude rot, Sofina (-0,8%, 173,40 euro), legde ook puike cijfers voor. De holding van de familie Boël met 121 levensjaren op de teller, wist dankzij de dynamische investeringen in Aziatische groeisectoren als e-commerce te ontsnappen aan het barre beursklimaat in 2018. Sofina kon de intrinsieke waarde per aandeel 13 procent laten aandikken tot 194,30 euro. Intussen is het genoteerde deel van de portefeuille alweer een tiende gestegen sinds Nieuwjaar. De Boëls verhogen het dividend voor het 54ste jaar op rij, een trackrecord om u tegen te zeggen en meteen de reden waarom de korting in vijf jaar geslonken is van ruim een kwart naar 15 procent van de intrinsieke waarde.

Rush op rendement

Er is al enkele weken een internationale rush bezig op alles wat nog deftig opbrengt en relatief veilig is. De Belgische tienjaarsrente dook deze week naar 0,39 procent, het laagste peil sinds november 2016. Als u Duits overheidspapier koopt met een looptijd van tien jaar, kijkt u aan tegen een rente van -0,05 procent. U leest het goed: u betaalt om tienjarig Duits papier te ‘mogen’ bezitten. De vrees dat er opnieuw economisch onheil op ons afkomt en het vooruitzicht op centrale banken die de monetaire sluizen openzetten, zijn de oorzaken van die lage rentevoeten.

DE KERK TREKT WEER VOLK De opmerkelijkste investering van de week staat op naam van Care Property Invest (+0,4%, 23,90 euro) . De specialist in zorgvastgoed koopt een monumentale kerk in het centrum van het Nederlandse Tilburg. Care Property zal de Margarita Maria Kerk omvormen tot een seniorencomplex met 27 appartementen en 11 revalidatiekamers. De groep moet wel de authentieke elementen van het geklasseerde monument uit 1922 bewaren. Care Property trekt er 8 miljoen euro voor uit. Analisten reageerden opgetogen dat Care Property in zijn tweede geografische markt kan groeien. Ook daar bewaart de groep haar superveilige DNA. Ze sloot meteen een contract om de residentie voor minstens 20 jaar te verhuren aan de zorgorganisatie Vandaegh Nederland, die ook het ontwikkelingsrisico draagt. Care Property zal dus nog wel eventjes kunnen pronken met een ongeëvenaarde verhuringsgraad van 100 procent.

Of dat terecht is, zullen we pas later weten. In Brussel profiteren vooral de vastgoedgroepen van die tendens. Vele gingen in amper enkele weken meer dan een tiende hoger. Voor terugkerende, veilige dividenden die het liefst nog hoger kunnen, zijn beleggers bereid heftige premies te betalen. Daarom trekt niemand zich aan dat aandelen als WDP (+2,7%, 143 euro) en Montea (+3,1%, 73,60 euro) tegen het dubbele van hun intrinsieke waarde noteren. Zolang de verhuurders van logistiek vastgoed groeien en elk jaar een hoger dividend op tafel leggen, is iedereen tevreden. Huurinkomsten en coupons zijn momenteel belangrijker dan de waardering. Want wie verkoopt, moet op zoek naar andere investeringen die iets opbrengen. Die zijn ook duur, en dragen misschien meer risico. Door de nieuwe renteduik kunnen de vastgoedspelers zich weer spotgoedkoop financieren.

Onze vastgoedgroepen op de beurs scheren trouwens internationaal hoge toppen, stelde Puilaetco Dewaay onlangs. Het beurshuis berekende dat de Belgische vastgoedverhuurders de sterkste expansie kennen van alle Europese sectorgenoten. In zorgvastgoed ontpopten Cofinimmo (+1%, 118,40 euro) en Aedifica (+0,7%, 85,10 euro) zich tot Europese toppers. Dat laatste verkocht deze week een extra kwart van zijn appartementen. Vorig jaar splitste Aedifica zijn bemeubelde woningen af in de vennootschap Immobe, waarvan de helft aan een investeringsfonds werd verkocht. Aedifica houdt nu nog een kwart over. Daarnaast staan de zes hotels in portefeuille in de etalage. Aedifica wil zich alleen nog op zorgvastgoed richten.

Met de inkomsten kan de groep een deeltje financieren van de megadeal van een half miljard euro voor de 93 pas aangekochte Britse rusthuizen. Maar dat volstaat niet. We verwachten nog altijd een aanzienlijke kapitaalverhoging voor de zomer. De rusthuizen in het VK zadelen Aedifica voor het eerst met een wisselkoersrisico op. Al is het niet bang voor de brexit: zowel in als uit de EU moeten de Britse oudjes een onderkomen vinden. CEO Stefaan Gielens kan misschien een plek vrijhouden voor Theresa May. De Britse premier is pas 62, maar de brexitsoap maakt haar ongetwijfeld snel ouder, en haar dagen als eerste minister lijken geteld.