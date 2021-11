Eén grondstof is nog altijd waanzinnig goedkoop

Shurgard en Orange Belgium pakten deze week hun belangrijkste punt van kritiek bij beleggers aan: een balans met te weinig schulden.

Het was voor elke wat nerdy beurswatcher - ik pleit schuldig - genieten van het interview dat Isabel Schnabel gaf aan Bloomberg. Schnabel is het altijd boeiende en steeds invloedrijker Duitse directielid van de Europese Centrale Bank. En de jongste jaren ook de Duitse 'good cop' in Frankfurt die geduldig de noodzakelijkheid van het stimulusbeleid bleef uitleggen, terwijl Bundesbank-voorzitter Jens Weidmann met zijn gebrom de bliksemafleider vormde voor de onvrede van de Duitse spaardersnatie.

Die bliksemafleider zwaait af, wat de rol van Schnabel nog belangrijker maakt. In het gesprek toont ze zich tevreden dat het debat in de Duitse media al wat genuanceerder verloopt: in krantenartikels over de inflatie wordt al eens verwezen naar basiseffecten. De ECB-directeur sprak ook over de 'convenience yield' (hoe krapper de markt, hoe meer voorraad alle spelers aanhouden, red.) bij oliefutures, een begrip dat we toch niet snel op de voorpagina van Bild zien opduiken.

Wat het rentebeleid betreft, schaart Schnabel zich achter het mantra van voorzitster Christine Lagarde: wat anderen ook doen, verwacht in 2022 geen renteverhoging. Maar ze erkent wel dat er meer en meer risico's zijn dat de inflatie hoger dan verwacht uitkomt. En dat Frankfurt nauwlettend de inflatieverwachtingen in de gaten houdt: het risico dat bedrijven en gezinnen beginnen rekening houden met een inflatie die ver afwijkt van de doelstelling ('2 procent, op middellange termijn'). 'We hebben gereageerd toen die verwachtingen naar onderen toe in gevaar kwamen, het is even belangrijk dat we dat ook in omgekeerde zin doen'.

Lees Meer Drenkelingen van de nul

Pro memorie: toenmalig voorzitter Mario Draghi gaf in augustus 2014 via een veelzeggende voetnoot bij een toespraak vanuit de Amerikaanse Rocky Mountains aan dat de ECB haar bazooka in stelling aan het brengen was. Intussen kocht de centrale bank via een lettersoep van inkoopprogramma's meer dan 3.000 miljard overheids- en bedrijfsschulden op om de inflatie aan te jagen, bulkinkopen die de obligatiemarkt tot een nulrentende oceaan hebben herleid.

In het voorjaar van 2020 kwam er een lettersoep bij: PEPP, de pandemische stimulus. Daar staat de teller op meer dan 1.500 miljard euro. Om een idee te geven: met zo'n bedrag zou je in theorie ook exact de hele Amsterdamse beurs - van ASML tot Unilever dus - kunnen opkopen.

Onze pandemische inkopen hebben mensen aangespoord risico's te nemen op een ogenblik dat ze niet bereid waren dat te doen. De vraag is wat hun rol nu nog is. Isabel Schnabel ECB-directielid

En eigenlijk hebben beleggers die manu militari hun vastrentend papier moesten afstaan dat ook gedaan: de beurzen opkopen. Belangrijk: Schnabel erkent dat zeker het PEPP stilaan zijn tijd gehad heeft, nu spijts de vierde coronagolf het economisch herstel op koers lijkt te blijven. 'Onze pandemische inkopen hebben mensen aangespoord risico's te nemen op een ogenblik dat ze niet bereid waren dat te doen. De vraag is wat hun rol nu nog is. Het rendement neemt af en er zijn meer neveneffecten.'

Voor alle duidelijkheid: de rest van de 'lettersoep' van de ECB blijft overeind. Maar de marsrichting is duidelijk, zeker nu de Amerikaanse centrale bank onder 'Powell 2.0' op koers zit om mondjesmaat de inkopen terug te draaien. De voorraad ingekochte schulden zal niet snel afnemen, de stroom vers geld dat beleggers in het handje krijgen om op de aandelenmarkt aan het werk te zetten wél.

En dat laatste is belangrijk: naarmate centraal bankiers het rendement op een steeds bredere waaier van vastrentend papier over een steeds langere looptijd tot nul herleidden, werd de zoektocht naar eilandjes van rendement desperater. Er is vooral een opbod van bedrijven die twee schaarse kwaliteiten combineren: rendement en groei. De beurskoers van de twee Brusselse spelers in logistiek vastgoed, WDP en VGP , spreekt boekdelen.

Beide kregen via de pandemie nog een turbo op het bedrijfsmodel gezet. VGP haalde deze week geruggensteund door een sterke update - een half miljoen m² extra magazijnen in aanbouw sinds 30 juni - op enkele uren 300 miljoen euro op. We herhalen: op enkele uren. Wat een contrast met 2007: toen verliep de beursgang met hangen en wurven en bleken welgeteld 731 Belgen bereid CEO Jan Van Geet hun geld toe te vertrouwen.

Nog zo'n rendementseiland met pandemische turbo: Shurgard . Letterlijk en figuurlijk het opslagaandeel van de Brusselse beurs: drie jaar geleden tegen 23 euro naar het koersenbord getrokken, deze week bij 58 euro een coole 150 procent meer waard. De typische vuurtorentjes zullen nooit instagrammable architectuurparels worden, maar beleggers zien er goudklompen in.

De reden? Een indrukwekkende expansie sinds de IPO. En de menselijke natuur: we kunnen geen afscheid nemen van onze brol en dus blijft doorheen alle grillen van de conjunctuur de vraag naar tijdelijke opslagruimtes intact. De huurinkomsten profiteren van een tweemotorige groei: steeds meer verhuurbare oppervlakte en steeds meer opbrengst per vierkante meter (zie illustratie).

Maar die sterke operationele prestatie is maar de helft van het verhaal. De andere helft is de zoektocht van beleggers naar de eilandjes rendement: daardoor achten beleggers Shurgard nu 40 keer de verwachte nettowinst waard, dubbel zoveel als bij de beursgang.

Schermvullende weergave

Eén puntje van kritiek was er nog: de lage loan-to-value ofte LTV. Bij de opslagspecialist is die populaire graadmeter bij commercieel vastgoed - oh horror - minder dan 20 procent. Of anders gesteld: de schulden belopen minder dan een vijfde van het vastgoed dat als onderpand kan dienen voor die schulden. En dat heet dan in tijden van gratis geld suboptimaal te zijn.

Dat 'probleem' loste CEO Marc Oursin deze week op door de grootste deal sinds de beursgang in de steigers te zetten: een bod op de Zweedse sectorgenoot 24Storage. Waarmee Shurgard op de op twee (Frankrijk en Nederland) na belangrijkste markt in één trek potentieel van 36 naar 63 sites gaat.

Even belangrijk: Oursin snijdt een eerder bod van één van de rendementshongerige grote beleggers - TIAA, de pensioenbeheerder van de Amerikaanse onderwijzers - de pas af. En vermijdt zo dat er op die belangrijke Zweedse markt potentieel een rivaal met diepe zakken zou opduiken, met een voor consumenten gunstige maar voor de cashflow ongunstige prijzenoorlog tot gevolg.

Min of meer hetzelfde verhaal - komaf maken met een suboptimale balans, vermijden dat er een prijzenbreker opduikt - vormt het integraal met goedkope schulden gefinancierde miljardendeal van Orange Belgium voor de Waalse kabelaar VOO. Onze gok is dat de winnaar niet op de beurs staat: verkoper Nethys, die de helft meer vangt voor een verwaarloosd netwerk dan hij twee jaar geleden mogelijk achtte.

Lees Meer Shurgard aast op grote Zweedse deal

Opvallend: na die deal brokkelde de al heel het jaar kwakkelende koers van het trio genoteerde Belgische telecommers collectief verder af. Telenet grijpt naast de al jaren begeerde trofee, Proximus ziet eindelijk een deftige rivaal opdoemen in Wallonië.

En Orange Belgium biedt bijna 10 keer de jaarlijkse bedrijfswinst voor afschrijvingen (ebitda) van VOO, ruim het dubbele van de goed 4 keer de ebitda die beleggers op de overnemer zelf plakken. Geen wonder dat analisten waarschuwen voor 'de winnaarsvloek'.

'Geld is vandaag de goedkoopste grondstof in de wereld. Het is waanzinnig', zei Ger van Jeveren, de graag 'scherp aan de wind zeilende' toenmalige CEO van Fagron (ex-Arseus) in 2014 memorabel in deze courant. Enkele jaren later kapseisde de specialist in apothekersbereidingen bijna, kreunend onder een door ondoordachte deals aan flarden geschoten balans.