Een hete herfst, die hebben we wel verdiend

Een bisnummer van 1987 hoeft niet, wel leert de ervaring dat zorgeloze zomers op de beurs wel vaker in een boeiende herfst overgaan. We geven alvast enkele rood te omcirkelen data mee voor enkele Bel20-tenoren.

De geschiedenis herhaalt zich niet. Ze rijmt op de financiële markten soms wel op zo'n manier dat het bijna poëtisch wordt. Inclusief dividenden bood de S&P500 , bij fondsbeheerders de populairste vinger aan de Wall Street-pols, over kalenderjaren 2019 en 2020 respectievelijk 31 en 18 procent rendement. Rendementen in 1985 en 1986: 31 en 18 procent. En in de 'what me, worry?' zomer van 2021 stelt Wall Street - we zitten aan 51 voor het beursjaar - geruisloos bijna dagelijks het record scherper. Ook hier: shades of 1987.

We willen de parallel niet té ver drijven. Daarvoor zijn er, om het Rumsfeldiaans te zeggen, gewoon te veel known en unknown unknowns. De Amerikaanse media zijn wel druk bezig met vergelijkende studies. Onze favoriete quote leverde MarketWatch.'Net als in 1987 is iedereen met de beurs bezig en verdient écht iedereen, van groot naar klein, er vlot geld. Het enige verschil is dat Bud Fox nu van thuis werkt'.

Het beursadvies van Gordon Gekko aan Bud Fox

Voor wie in tegenstelling tot ondergetekende de klassieker 'Wall Street' uit 1987 nog geen dozijn keer gezien heeft: Bud Fox (Charlie Sheen) is de rookie die van veteraan Gordon Gekko (Michael Douglas met bretellen) wijze raad krijgt: 'If you want a friend, get a dog'.

Het frappeert ons dat deze zomer op de beurs de tegenhanger is van de zomer buiten het beursgebouw. Terwijl de hemel al heel de zomer potdicht blijft en het maar blijft plensen, is het op de beurs zoeken naar een wolkje. Deltavariant, inflatie, over tapering grommende Amerikaanse centraal bankiers of een Peking dat zijn techkampioenen muilkorft: beleggers weigeren er langer dan een dag over te tobben voor ze hun bakje volladen.

Net daarom hebben beleggers net als alle Belgen een hete herfst wel verdiend, zij het in iets andere betekenis van het woord. Het hoeft geen oktobercrash te worden zoals in 1929, 1987 of 1998 of een zwarte september zoals in 2001 of 2008, maar de brompot diep in mij vindt een regelmatige reminder dat de beurs geen eenrichtingsstraat is welkom. Gentle or not. 'Oktober gaat met alle aandacht lopen, maar een analyse van de wekelijkse rendementen sinds 1980 leert dat september de meest consistent moeilijke beursmaand van het jaar is', merkt Jason Hunter, technisch analist bij JPMorgan, op.

Oktober gaat met alle aandacht lopen, maar september is de meest consistent moeilijke beursmaand van het jaar. Jason Hunter Technisch analist JPMorgan

Pas op: het kan even goed een melt-up worden. Beurzen hebben de neiging te blijven stijgen ... tot ze dat niet meer doen. Je hebt een evenement nodig die beleggers van hun wolk haalt. Dat kan iets dramatisch zijn als een terreuraanslag of de ondergang van een bank, maar ook iets mondains als een Amerikaanse minister van Financiën die op prime time televisie iets te hard de handelspartners de levieten leest.

Up or down, dat laten we dus - watje dat we zijn - in het midden. Wat we wél met het betere eufemisme kunnen zeggen is het zeker voor de Bel20 na de kabbelende zomer boeiend zal worden in de herfst. Drie data mag u in de agenda rood omcirkelen. Telkens een datum die voor een Bel20-tenor doorslaggevend wordt. En de drie dicteren samen bijna één derde van de Brusselse beursbarometer. Bij drie keer goed nieuws kan de Bel20 dus zo maar zijn record van ruim 14 jaar geleden - 4.756,82 punten op 23 mei 2007 - in het vizier beginnen krijgen.

Bevrijdingsfeest 10 oktober

Ten eerste: 10 oktober. Het bevrijdingsfeest van AB InBev . Ons Brussels heropeningsaandeel beleeft een rotzomer. Sinds begin juli minus 15 procent. Een schrale troost: Heineken verloor 10 procent, Carlsberg - spijts een optimistische outlook - 7 procent.

Een deel van die makke prestatie van de Europese brouwers ligt aan de deltavariant, die op de cruciale Aziatische markt de optimistische heropeningsscenario's van de horeca overboord heeft gekieperd. Budweiser Brewing APAC - de Aziatische dochter waarvan AB InBev in 2019 een schijfje naar de beurs van Hongkong bracht - noteert dichtbij een dieptepunt (zie grafiek).

Maar een andere factor is 10 oktober. Dan is het exact vijf jaar geleden dat oud-CEO Carlos Brito zijn brug te ver - de dure overname van SABMiller - juridisch beklonk. Sindsdien bezit de Amerikaanse tabaksreus Altria 185 miljoen 'geblokkeerde aandelen' of 9,4 procent van het kapitaal. Met later bijgekochte gewone aandelen zijn de Amerikanen goed voor 10 procent in de Leuvens-Newyorkse bierreus. De jongste weken gonst het van de speculatie dat Altria die stukken het liefst zo snel mogelijk zal verkopen, wat de koers extra onder druk zet. Dat 'Marlboro Man' vorige maand naar eigen zeggen om 'meer te focussen op de transitie van rokers' zijn wijnafdeling Ste. Michelle verkocht, verhoogde alleen maar de geruchten.

Bloomberg Intelligence, de afdeling bedrijfsanalyses van de gelijknamige informatieleverancier, kwam deze week met een interessante theorie rond 10 oktober. Sinds de SABMiller-deal zit AB InBev opgezadeld met een oncomfortabel hoge schuldenlast. Niet alleen door het hoge prijskaartje van SABMiller, maar ook omdat de koersval van belangrijke munten als de Braziliaanse real, de Mexicaanse peso en de Zuid-Afrikaanse rand de cashflow zwaar gehavend heeft.

Lees Meer De real world van AB InBev

En dat terwijl de schulden grotendeels in - sterke - dollar noteren. Gevolg: ook al bouwde AB InBev de schulden nominaal af door tafelzilver te verkopen (het schijfje Budweiser Brewing APAC, de Australische dochter) en het dividend met vier vijfde te verlagen, de schuldenhefboom blijft hardnekkig hoog (zie illustratie). 4,5 keer de jaarlijkse bedrijfswinst voor afschrijvingen op dit ogenblik, ruim het dubbele van de 2 keer die de groep als een mantra blijft herhalen als optimaal.

Schermvullende weergave

Eigenlijk is er meer drastische actie nodig om die hefboom deftig en snel te verminderen: een verse geldronde, zoals in 2008 na de overname van Anheuser-Busch. 'Zolang twee grote aandeelhouders (de andere is de Colombiaanse brouwersfamilie Santo Domingo via Bevco, red.) niet-verhandelbare aandelen bezitten, is een kapitaalronde moeilijk', schrijft Bloomberg Intelligence-analist Duncan Fox. 'Dat verandert op 10 oktober. Dan is potentieel een kapitaalverhoging met voorkeurrecht mogelijk. Die meteen weer ruimte zou creëren om deals te sluiten'. Zelfs zonder die deals zou een AB InBev zonder die molensteen van een hoge schuldenhefboom een wereld van verschil maken in de beleggersperceptie, vermoeden we.

Zondag 10 oktober dus: onthoud die datum. Idem voor vrijdag 15 oktober. Dan buigt de Food & Drug Administration, de strenge poortwachter tot de lucratieve en dus cruciale Amerikaanse medicijnenmarkt, zich over de aanvraag van UCB om bimekizumab/Bimzelx als psoriasismiddel te mogen lanceren in de Verenigde Staten. In het lettersoepjargon heet die beslissing PDUFA: prescription drug user fee act. Een scharnierpunt in een erg druk najaar voor de beloftevolle productenpijplijn van de biofarmaciegroep. Het beleefde applaus voor het Europese groen licht voor 'bime' deze week was slechts een voorsmaakje.

De culminatie van de hete herfst wordt vrijdag 17 december. Dan buigt de FDA zich over de PDUFA van efgartigimod, het potentiële goudhaantje van Argenx , voor de behandeling van de zeldzame spierziekte myasthenia gravis. Het gros van de huidige 15 miljard beurswaarde van Argenx is op de verhoopte toekomstige cashflow uit 'efga' op de Amerikaanse markt gestoeld. De onderzoeksresultaten waren steeds ijzersterk.

Lees Meer UCB start najaar met Europees groen licht voor psoriasismiddel