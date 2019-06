Een schuilzaal voor de regen

Ik ben deze week tijdens een regenachtige avond eindelijk nog eens een bioscoop binnengestapt. Een van Kinepolis dan nog wel. Ik zat er niet alleen.

Door het druiligere weer dit voorjaar trekt de cinemagroep wellicht een pak meer bezoekers dan dezelfde periode vorig jaar, toen het aangenamer vertoeven was op een terras. Ook bij Kinepolis kan u trouwens een biertje drinken en het zelfs meenemen in de zaal, zij het dat de keuze naar mijn mening niet bijzonder lekker en veel te mager is.

56% Resilux Water- en frisdrankflessen maken nog 56 procent uit van de verkoop van PET-verpakkingen door Resilux.

Kinepolis is een typisch ‘slechtweeraandeel’. CEO Eddy Duquenne wrijft zich als een van de weinigen in de handen wanneer Sabine Hagedoren of een van haar collega’s weer eens een onheilspellend hogedrukgebied ziet aankomen. Het is het tegenovergestelde van de ‘goedweeraandelen’ op de Brusselse beurs, zoals de waterbottelaar Spadel (-2,9% op 200 euro) of de brouwer Co.Br.Ha. (-1% op 3.940 euro). Bij zon zitten diens caféterrassen overvol met genieters die een Tongerlo of Val-limonade nuttigen. Vorig jaar moest de Primus-brouwer zelfs ‘s nachts personeel inschakelen, wat wel de omzet hoger stuurde maar op de marges woog. Bij Resilux (-1,1%, 132 euro) is de afhankelijkheid van het weer al fors verminderd. Het bedrijf verkoopt weliswaar 7,3 miljard PET-voorvormen en -flessen per jaar, maar is ook actief in landen als Rusland, de VS of Griekenland, waar het weer niet hetzelfde is als bij ons. Bovendien maken water- en frisdrankflessen slechts 56 procent uit van de verkoop. Resilux levert steeds meer verpakkingen voor onder meer detergenten of oliën, waar trouwens meer op te verdienen valt.

Al is Duquenne niet de enige die blij wordt van een finke scheut regen. Hij geniet het gezelschap van Hein Deprez van Greenyard (-0,9% op 3,20 euro). Het oogstseizoen belooft een pak beter te worden dan vorig jaar, toen de droogte voor de ellendigste landbouwteelt zorgde in vele jaren. De tekorten en dure prijzen wogen zwaar op de winstmarge van de fruit- en groentengroep.

Kinepolis kan de meewind van het natte voorjaar goed gebruiken. Het aandeel kelderde sinds midden april 14 procent. Het eerste kwartaal was desastreus, vooral dan in België, nota bene het land met de hoogste marges. De Belgische zalen trokken een kwart minder bezoekers. Dat betekent ruim een half miljoen minder mensen in de zalen. Over alle landen ontving de groep 6 procent minder kijkers. Omdat de vaste kosten min of meer dezelfde blijven, weegt dat meteen zwaar op de winstgevendheid. Maar er is dus beterschap. Niet alleen de weergoden zijn gunstig. Er is ook geen concurrentie van voetballende WK-Belgen, en het filmaanbod oogt gunstiger. In het eerste kwartaal kon geen enkele prent voor een volkstoeloop zorgen. Nu doen films als Avengers: Endgame het uitstekend. En de nieuwe Aladdin belooft voor steracteur Will Smith zijn derde meest succesvolle blockbuster ooit te worden.

Op naar een nieuwe prooi?

De centen stromen dus opnieuw vlot binnen bij Kinepolis. Toch trekt het bedrijf naar de markt om nieuwe 7- en 10-jarige obligaties te slijten bij professionele beleggers. Het stelde daarvoor drie banken aan. Bizar, want Kinepolis heeft niet direct geld nodig. Het beurshuis Kepler Cheuvreux denkt dan ook dat de groep op een nieuwe overname broedt. Daar is ruimte voor. De schuldgraad van 2,3 keer de brutobedrijfswinst is niet excessief, en de riante cashflows doen die zonder extra investeringen snel afnemen. Overnames kunnen de winstgevendheid een boost geven, want vaak gaat het om minder performante kleinere ketens waar Kinepolis dankzij zijn knowhow de marges kan optrekken. Laat ons nu nog hopen dat de familie Bert, die 48 procent van de aandelen in handen heeft, niet teveel wil betalen. Al zal de familie zich na de faliekante overname van CinemaxX in Duitsland wellicht geen twee keer aan dezelfde steen stoten.

Om de koers van Kinepolis nog potentieel te geven, is expansie nodig. Het aandeel is tegen 24 keer de winst en een verhouding van bijna 11 keer de ondernemingswaarde tegenover de brutobedrijfswinst niet goedkoop. De winst moet via overnames dus naar boven om de huidige waardering te rechtvaardigen. Het parcours dat Kinepolis al enkele jaren rijdt, stemt ons daar relatief gerust in. Als het weer en het filmaanbod mee willen tenminste.

Bijna laagste peil ooit

Kinepolis heeft de timing voor zijn obligatie-uitgifte alvast goed gekozen. De Belgische tienjaarsrente flirt met 0,15 procent tegen het laagste peil ooit. De voorbije weken kwamen er vanuit de centrale banken hints dat ze het monetair beleid nog kunnen versoepelen om de economische gevolgen van de handelsoorlog tegen te gaan. Zo geven ze wat koortswerende middelen aan de markt. Maar de mogelijkheden voor de Europese Centrale Bank zijn beperkt. Ze zou de negatieve rente nog kunnen verlagen. Maar er zijn veel nevenwerkingen van dat beleid, waaronder de lage winstgevendheid bij de banken. Ze zou opnieuw obligaties kunnen inkopen. Maar nu al botst het herbeleggen van aflopende obligaties in nieuw papier in sommige landen al op de limiet van 33 procent die het Europese Hof van Justitie heeft opgelegd. Boven die limiet beschouwen de rechters obligatie-aankopen als monetaire financiering voor de overheden. Dat is volgens de Europese verdragen verboden. ING suggereerde deze week nog een derde optie: het aankopen van aandelen, zoals in Japan. Pas dat zou in de ogen van de bank een echte ‘bazooka’ zijn in plaats van de waterpistooltjes die de andere opties inhouden.

Nog meer bedrijven maken van de lage rente gebruik om schuldpapier naar de markt te brengen. Ahold Delhaize (+0,8% op 0,58 euro) had vrijdag een afspraak met grote obligatiebeleggers. Wellicht past de emissie in de gewone bedrijfsvoering. De supermarktenreus plant dit jaar voor 2 miljard dollar kapitaaluitgaven, voornamelijk om de omzetgroei te boosten, terwijl daar een verwachte cashflow van 1,8 miljard tegenover staat.

7,5% Euronav Euronav plaatste voor 50 miljoen dollar obligaties met een coupon van 7,5 procent en een emissieprijs van 101 procent.

Ook Euronav (-1,9% op 7,49 euro) had een date met de obligatiespelers. De olietankerrederij plaatste 50 miljoen dollar, met een relatief hoge coupon van 7,5 procent, een teken dat de markt het allerhoogste ricico aan de groep plakt. Euronav moet zich geregeld herfinancieren, want het torst een schuld van anderhalf miljard euro. Dat lijkt veel, maar afgezet tegenover de activa (schepen) is de schuldhefboom met 50 procent een van de laagste in de sector.

Liever de bubbels

Vranken Pommery , een Franse groep maar wel met Belgische wortels (zijn ceo) en een Brusselse notering, haalde bij particuliere obligatiebeleggers recent 145 miljoen euro op. Het champagnehuis is populair bij veel waardebeleggers, gezien zijn vele gronden, kastelen en wijnvoorraden. Vranken noteert 45 procent onder zijn boekwaarde. Door zijn activiteit en bekende namen als Pommery-champagne, maar ook een roséwijn als Pink Flamingo of Porto Rozès, is het bedrijf ook bij het brede publiek bekend. De activa waarop geen schulden zitten (gronden, fabrieken...), zijn goed voor 439 miljoen euro. Slechts 83 miljoen zijn ‘irreëele’ activa, met name de sterke merknamen. Een gezonde situatie dus.

Vranken Pommery heeft veel kenmerken van een ‘value trap’.