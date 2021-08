Een sigaretje? Of bent u liever miljonair?

Als je jong genoeg begint te beleggen, heb je niet veel centen nodig om als miljonair met pensioen te gaan. Stevige dividenden kunnen daarbij helpen.

In het Koninklijke Pakhuis van de Brusselse Tour & Taxis-site waar onze redactie gevestigd is, vind je nog een opschrift dat de Duitse bezetter er in de Tweede Wereldoorlog achtergelaten heeft, en dat tegelijk advies geeft om niet alleen je gezondheid maar ook je portefeuille op te krikken. ‘Nicht Rauchen’, staat in grote letters op de muur geschilderd.

De Pruisen lieten er de ideale raad na om rijk te worden. Als u een pakje sigaretten per dag rookt, kost u dat minstens 7 euro, voor een bekend merk vaak nog iets meer. En wist u dat u met minder dan 7 euro per dag tegen uw 65ste miljonair kunt worden als u dat geld vanaf uw twintigste levensjaar in de beurs investeert? De Amerikaanse auteur David Bach rekende het in de bestseller ‘Smart Couples Finish Rich’ voor u voor. In dat boek staat een tabel die aangeeft hoeveel geld je dagelijks opzij moet zetten om als miljonair met pensioen te gaan. Het Nederlandse blad Beleggers Belangen drukte die recent opnieuw af.

Met een rendement van 8 procent per jaar volstaat het dat je 6,85 euro per dag opzijzet en investeert. Minder dan de prijs van een pakje ongezonde pafjes dus. De wet van de samengestelde intrest doet dan haar werk, met een wonderbaarlijke vermenigvuldiging waaraan Jezus Christus nog een puntje kan zuigen. Na tien jaar zijn je eerste centen verdubbeld, na 45 jaar net niet verdertigvoudigd: elke 100 euro van bij de start is 2.951 euro geworden.

Die 8 procent rendement op de beurs is trouwens best haalbaar. Wie begin 1991 in de brede Europese Stoxx600 investeerde en zijn dividenden telkens herbelegde - zoals veel trackers doen - haalde een gemiddeld rendement van 8,2 procent per jaar. De wereldindex MSCI World doet het met een jaarlijkse klim van 8,6 procent nog iets beter. En wie zijn centen op Wall Street in de S&P500-index stak, won de jackpot en kon rekenen op een spurtje van 11,1 procent per jaar. Wie er trouwens in slaagt de Europese beursindex te kloppen en 10 procent rendement te halen, heeft genoeg aan 3,65 euro per dag om als miljonair met pensioen te gaan.

Dividendkampioenen

Om tegen uw 65 op die manier een bedrag met zeven cijfers te verzamelen, is het cruciaal de dividenden te herbeleggen. Credit Suisse rekende uit dat dividenden op zeer lange termijn zowat 40 procent van het beursrendement uitmaken. Een handvol Belgische bedrijven slaagde er zelfs in zijn aandeelhouders alleen al met de dividenden hun volledige investering in tien jaar te laten terugverdienen, dokterde het blad Mister Market Magazine uit. Zelfs als de waarde naar nul zakt - geen realistisch scenario - verdiende u eraan.

In volgorde van riantste dividenden tegenover de koers tien jaar geleden gaat het om Quest for Growth, Home Invest, Melexis, Warehouses Estates, WDP, Ageas, Proximus, Intervest O&W, Wereldhave Belgium, Telenet, Ascencio, Leasinvest, Befimmo en Atenor. Tien van die 14 leverden ook nog koerswinst op. Alleen de winkelverhuurders Warehouses Estates en Wereldhave Belgium, de telecomgroep Proximus en de kantooreigenaar Befimmo bengelen lager dan een decennium geleden.

Vastgoed boven

Als we speuren naar kandidaten die dat huzarenstukje de volgende tien jaar zouden kunnen neerzetten, komen vooral bedrijven in aanmerking die groei combineren met stevige en voorspelbare cashflows en een riante uitkeringspolitiek. Negen van de vorige 14 komen uit de vastgoedsector, met Home Invest op kop. Al sinds de beursgang, 21 jaar geleden, verhoogt de woningverhuurder ieder jaar zijn coupon. Als toetje verdubbelde de koers de voorbije tien jaar. Home Invest is een van de saaiste aandelen op de beurs, maar saai is geen synoniem van onrendabel. De kans is groot dat er de komende jaren trouwens een tikkeltje meer groei in zit. De familie Van Overstraeten, die 27 procent van de aandelen controleert, heeft die ambitie geuit en sinds kort werkt Home Invest meer samen met projectontwikkelaars, waardoor het meteen grotere gebouwen kan kopen. Het Huisje Weltevree voor de beleggers profiteert van de gestage klim van de vastgoedprijzen en de schaarste aan kwalitatieve huurwoningen in de steden.

Intervest Offices & Warehouses bewees met zijn semesterrapport ook een groeiaandeel te zijn, waardoor de dividenden de komende jaren kunnen aandikken. De winst per aandeel steeg 9,2 procent. Magazijnen maken intussen 64 procent van de portefeuille uit. Die markt boomt dankzij de bloeiende e-commerce. JPMorgan schreef deze week in een rapport dat ook de toekomst er goed uitziet. Door de huidige schaarste aan onderdelen zullen de Europese bedrijven meer voorraden aanleggen om minder afhankelijk te worden van just-in-timeleveringen of import uit China. Want een fabriek stilleggen kost een pak meer dan extra magazijnruimte huren.

Intervest zit nog met een tiental kantoren opgescheept waarvan 13 procent leegstaat, tegenover een volledige bezitting in de logistieke panden. Maar dat nadeel zit in de prijs. Degroof Petercam stipt aan dat Intervest ongeveer de helft goedkoper noteert dan sectorgenoten als WDP en Montea. Als Intervest doorgaat met de strategie om de kantoorportefeuille af te bouwen, is een rerating voor het aandeel mogelijk. De markt is nog sceptisch, bijvoorbeeld omdat PwC de site in Woluwe eind dit jaar verlaat. De consultant is de grootste huurder en tekent voor 5 procent van de huurinkomsten. Volgens KBC Securities broedt Intervest echter op plannen om het complex om te turnen tot appartementen, die een pak duurder gewaardeerd worden en extra waarde kunnen creëren. Intervest timmert de site de komende twee jaar om tot de ‘Greenhouse Woluwe Garden’, maar meer details daarover ontbreken op dit moment nog.

Cijfers van beton

Nog in het vastgoed pakten Ascencio en Xior uit met cijfers van beton, waarmee ze de coronakater doorspoelen. Ascencio zet in op baanwinkels en verhuurt 40 procent aan de defensieve voedingssector. Daardoor zijn de inkomsten baanvaster dan bij de winkels in de steden die minder volk over de vloer krijgen. De winst per aandeel steeg 7,6 procent. Ascencio levert een dividendrendement op van ruim 7,5 procent bruto, wat gezien de kwaliteit van de portefeuille houdbaar moet zijn.

Dat corona de jongeren niet klein krijgt, wisten we al. En wie naar de unief of hogeschool gaat, trekt graag op kot, al is het maar om van het gezaag van ma of pa af te zijn. Xior meldde een rush op zijn studentenpanden, waardoor zowel de winst als het dividend per aandeel dit jaar met 6 procent moet toenemen. De prognose voor volgend jaar? Die ligt op een winstgroei met 10 procent per aandeel. De recentste kapitaalverhoging die het aandeel onder druk zette, is daarmee doorgespoeld. Met een couponrendement van 2,6 procent kom je niet aan dat van de winkelspelers, maar er zit meer groei en minder risico in kotmadam te zijn dan in winkeltje te spelen.

Goed dividendnieuws kwam ten slotte van de banken. KBC keert in het najaar 2 euro achterstallig dividend van vorig boekjaar uit - toen dat niet mocht van de regelgever - en 1 euro voorschot op de coupon voor dit jaar. Het brutorendement per boekjaar belandt op 3,5 procent. ING betaalt 0,48 euro per aandeel, en zal daarnaast 1,7 miljard spenderen aan ofwel een extra dividend ofwel een aandeleninkoop. Misschien liever dat laatste, want als Belg betaalt u twee keer belastingen op een Hollandse coupon.