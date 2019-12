Een triple-double op een bananenschil

Crisiscommunicatie. Barco toonde zich er deze week een crack in, Solvay is 'collateral damage' bij het serieel geblunder van Boeing.

Dé test voor steraandelen is hoe ze zich standhouden op de betere bananenschil. Wel, op dat vlak is Barco deze week met felicitaties van de jury geslaagd. Nochtans was de cocktail voor een beroerde beursweek aanwezig.

Eén: een aandeel dat dit jaar 120 procent gestegen is en potentieel kwetsbaar voor beleggers die hun papieren meerwaarde in harde cash willen verzilveren. Twee: een dramatische kop. Of wat dacht u van ‘Beveilingslekken ontdekt in presentatiesysteem van Barco’. We spreken niet zo maar over ‘een presentatietool’. We spreken over dé presentatietool: Clickshare.

Een tool om draadloos het scherm van een smartphone, tablet of laptop op een groot scherm te projecteren. Tien jaar geleden ontstaan als een start-upideetje binnen de beeldvormingsgroep. ‘Als Clickshare in Silicon Valley zat, zouden we met een beursgang makkelijk honderd miljoen kunnen ophalen’, zei oud-CEO Eric Van Zele vijf jaar geleden.

Wat toen randje grootspraak leek, blijkt vijf later nog een understatement. Alleen al over het eerste halfjaar veroverde Clickshare als wereldmarktleider in de niche nog eens 100.000 vergaderzalen, wat de teller op 600.000 brengt. Het belang van dat goudhaantje is enorm: Degroof Petercam-analist Stefaan Genoe raamt dat Clickshare nu met een vijfde van de groepsomzet voor bijna de helft - 45 procent - van de brutobedrijfswinst tekent.

Dat goudhaantje dreigde dus deze week van zijn veren te laten. De Finse beveilingsspecialist F-Secure meldde ‘meerdere kwetsbaarheden’ ontdekt te hebben die het mogelijk maken in de technologie in te breken. ‘We kunnen dit systeem in minder dan een minuut compromitteren’. Ouch.

Maar toch: Barco gleed niet uit over de bananenschil, het bedrijf maakte er zelfs à la Simone Biles een dubbele achterwaartse salto met drievoudige schroef van. In de betere crisiscommunicatie erkende de Kortrijkse groep het probleem meteen, maar zette ze ook prompt een mededeling (‘Keep your Clickshare secure’) prominent op de webstek, met updates waarmee klanten hun tool beter kunnen beveiligen.

Bovendien maakte Barco met een ander persbericht beleggers subtiel diets geen ‘one product company’ te zijn, ook al was het de afdeling Enterprise die via Clickshare de jongste jaren voor de omzetgroei en verbetering van de winstmarges zorgde (zie grafiek).

Cinionic, de joint venture van Barco in digitale cinema die zowat de helft van de wereldmarkt controleert, kondigde een tienjarige deal met de Amerikaanse bioscoopreus Cinemark aan voor de levering van de jongste generatie (Series 4) laserprojectoren. ING-analist Mark Hesselink raamt dat de projectoren tegen zo’n 40.000 euro per stuk over tien jaar goed zijn voor pakweg 240 miljoen euro omzet.

Schermvullende weergave ©Mediafin

Het nieuws hielp Barco donderdag spijts de bananenschil aan een recordkoers. Niet onlogisch: het voedt bij beleggers letterlijk en figuurlijk de hoop dat de afdeling Entertainment - digitale cinema dus - haar tweede adem zal vinden. Dit in de vorm van een ‘tweede golf’ digitale projectoren, nu de eerste golf van eerder dit decennium stilaan aan vernieuwing toe is. Genoe denkt dat die tweede golf potentieel de winstmarge van de tak Entertainment kan opkrikken van de huidige 10 procent tot 14 procent over 2022.

Beurshuis Berenberg stipt bovendien een interessant Europees pilootproject aan - ‘light-as-a-service’. Daarbij leent Barco bioscopen projectoren uit en onderhoudt hij die ook, wat in de komende jaren potentieel een stabiele stroom recurrente inkomsten kan opleveren die de pieken en dalen van de Entertainment-afdeling uitvlakt. En KBC Securities-analist Guy Sips ziet nog een scheut goed nieuws voor de afdeling die naar omzet nog altijd de belangrijkste is van de groep: de overname van de Canadese marktleider Cineplex door de seriële overnemer Cineworld.

Cineworld is een belangrijk afnemer van Barco-projectoren - al krijgt aartsrivaal Christies meestal ook een (kleiner) deel van de koek - terwijl datzelfde Christies hofleverancier is van Cineplex. Als deze laatste het inkoopbeleid van Cineworld overneemt, kan zich dat voor Barco dus in extra orders ten koste van Christies vertalen.

LEAP

De crisiscommunicatie van Barco was alleszins stukken beter dan die van Boeing. De Amerikaanse vliegtuigbouwer moest deze week met het schaamrood op de kaken erkennen dat hij de productie van zijn bestverkopend model - de 737 MAX - vanaf januari volledig zal moeten staken. De MAX staat sinds het voorjaar wereldwijd aan de grond, na twee dodelijke crashes op korte tijd met het toestel.

Sussende uitspraken als zouden de problemen snel opgelost raken, bleken pijnlijk voorbarig. CEO Dennis Muilenberg kreeg bovendien van de Amerikaanse luchtvaartwaakhond FAA een publieke uitbrander omdat hij minstens de indruk wekte de toezichthouder tot haast aan te sporen om de MAX weer groen licht te geven.

Het brokkenparcours van Boeing is niet alleen een probleem voor Boeing zelf, maar ook voor het netwerk van zo’n 600 toeleveranciers over heel de wereld. Daaronder ook Solvay . De chemiegroep levert bijvoorbeeld de lichtgewicht composieten voor de wieken van de LEAP-straalmotoren die het Franse Safran voor de 737 MAX maakt.

Een straalmotor waar Solvay op de beleggersdag drie jaar geleden in Londen logischerwijs trots mee uitpakte. Echt gigantisch is de impact an sich niet. Beurshuis Jefferies raamt de kwartaalimpact van de opgeschorte productie van de 737 MAX voor Solvay op 25 à 50 miljoen euro omzet en 0,18 à 0,36 euro winst per aandeel.

Schermvullende weergave ©Mediafin

Maar welgekomen is het nieuws absoluut niet. Sinds de ‘Londense’ belofte van oud-CEO Jean-Pierre Clamadieu verloopt de orderstroom vanuit de luchtvaartsector met horten en stoten, ook al ontkent niemand het grote langetermijnpotentieel van lichte en dus zuinige composietmaterialen voor de luchtvaart.

Vervelender voor de nieuwe CEO Ilham Kadri is dat de problemen bij Boeing het voor Solvay moeilijker maken om na het erg ontgoochelende 2019 weer met degelijke winstgroei aan te knopen. ‘De 737 MAX zal op zijn minst de eerste jaarhelft van 2020 moeilijker maken’, vreest Jefferies-analist Laurence Alexander.

Er zijn ook bedrijven die wel lijken te floreren in een crisis. Euronav is een schoolvoorbeeld. De olietankerrederij maakt al jaren van de zware crisis die de sector via extreem lage tankertarieven doormaakt een deugd, door tegen interessante prijzen zijn vloot een drastische verjongingskuur te geven en - via de fusie met het Amerikaanse Gener8 - uit te groeien tot wereldmarktleider.

Euronav heeft over de jaren heen ook al vaak bewezen een neus te hebben voor timing in een markt met notoire pieken en dalen. Ook nu weer, leert een bericht op persbureau Bloomberg. Dat citeert een rapport van onderzoeksbureau Clarksons Platou. Clarksons-analist Frode Morkedal becijferde dat Euronav intussen een coole meerwaarde van 52 miljoen dollar heeft geboekt op de milieuvriendelijke(re) olie die hij op de mammoettanker Oceania stockeerde.

Euronav tankte de Oceania in Malta vol met zo’n 3 miljoen vaten en bouwde die zo om tot een drijvend 'bijtankstation' nabij Maleisië voor zijn vloot in 2020. De tankers van Euronav zullen daar in de haven van Kuala Linggi - aan de cruciale straat van Malakka - relatief zwavelarme brandstof kunnen bijtanken die aan de strengere milienormen voldoet die vanaf 1 januari ingaan.