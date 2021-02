Eén verre blik van Cathie, veel korte lontjes

De ene is op (sociale) media net iets minder discreet dan de andere, maar elk op hun manier maken Cathie Wood en Evelyn du Monceau indruk met hun langetermijnvisie.

Zegt de naam Herma Koornwinder u iets? Als uw antwoord 'ja' is, dan verklapt u meteen best wat kilometers op de teller te hebben. De Nederlandse vergaarde in de jaren 80 en 90 enige faam als beleggersgoeroe. Dat zag ze in 1996 bekroond met een doortocht op de jaarlijkse hoogmis van de beleggende Vlaming, de VFB-happening.

Echt indruk maakte de goeroe in een vol Berchems Alpheusdal niet. Er was de onvermijdelijke Babylonische spraakverwarring toen een West-Vlaamse toehoorder de Hollandse vroeg wat ze van de goudprijs vond, maar vooral: ze maakte de kapitale fout geen namen te noemen. En pas als je namen noemt, beginnen de blaadjes van 1.000 toehoorders te ritselen en hoor je bics klikken. Tenminste, in de nineties hoorde je bics klikken. Zoals een collega in maart 1996 streng optekende: 'Het gewauwel van Koornwinder over haar high-tech computer-based beleggingsmodel kon de Vlaamse belegger niet bekoren.'

Schermvullende weergave John Gutfreund ©John McGrail/The LIFE Images Collection/Getty

De beurswereld is het typevoorbeeld van een alfamannetjeswereld. Niets vat die wereld beter samen dan een iconische foto van wijlen John Gutfreund, de iconische chef van Salomon Brothers en een centraal figuur in het standaardwerk 'Liar's Poker' van Michael Lewis over de met testosteron gevulde 80's (zie ook de prent 'American Psycho', vooral de business card scene). Je ziet Gutfreund loungen aan zijn bureau, zijn - zeer mannelijke - leger obligatiehandelaars overschouwend.

Net daarom is het verfrissend vast te stellen hoe invloedrijk vrouwenstemmen zijn. Denk in de 90's aan 'Queen of Bulls' Abby Cohen van Goldman Sachs of 'Queen of Internet' Mary Meeker van Morgan Stanley. Of, steeds bij Morgan Stanley, de invloedrijkste Apple-analiste ter wereld en dus invloedrijkste analiste tout court: Katy Huberty.

Katy Huberty is toch niet de invloedrijkste vrouw op de financiële markten anno 2021. Christine Lagarde is dat evenmin, ook al heeft de Europese Centrale Bank sinds 2015 door in bulk tegen steeds hogere koersen schuldpapier op te kopen de beursrally met een best coole 3.000 miljard euro gesponsord. Janet Yellen? We zijn een grote fan, zeker omdat Donald Trump haar geen nieuwe ambstermijn bij de Federal Reserve gunde omdat hij haar letterlijk te klein vond voor die functie. Als kersvers minister van Financiën ziet Yellen het, in een eentweetje met haar opvolger bij de Fed Jerome Powell, groots.

Misschien zelfs iets té groots, want beleggers (en Christine Lagarde) beginnen plots weer te tobben over ... inflatie. Dat een stijging van de Amerikaanse tienjaarsrente met 50 basispunten tot de woeste hoogten van ... 1,6 procent zo'n verkrampte reacties met zich meebrengt, illustreert perfect hoezeer beleggers verslaafd geraakt zijn aan de nul. Een rekenrente van nul die essentieel is om de stratosferische klim van veel groeibedrijven te onderbouwen, omdat het gros van de waardering op een verhoopte cashflow in de (verre) toekomst stoelt.

Inflatiezorgen die ook overwaaien naar het rijk van op dit ogenblik de invloedrijkste vrouw ter wereld: Cathie Wood. De 65-jarige Californische richtte in 2014 na 30 jaar in loondienst van de fondsensector haar eigen 'speeltuin' op: ARK Investment Managers. ARK is voor de diepgelovige Wood naast een knipoog naar de Ark van het Verbond een acroniem voor Active Research Knowledge en dat vat de filosofie van de sterbeheerder goed samen. Stevig je huiswerk maken en dan even stevig inzetten op dat huiswerk.

Haar ARK Innovation Fund - bij Robinhoods bekend onder de ticker ARKK - is met 25 miljard dollar veruit de grootste actief beheerde ETF, een fonds dat zoals een aandeel continu met één muisklik gekocht of verkocht kan worden. Wood is naar eigen zeggen via haar vader - een ingenieur in radarsystemen - al decennia bezeten van beleggen én 'disruptieve' technologieën. Een voorbeeld is de betaaldienst Square, het 'andere bedrijf' van Jack Dorsey met wie ze een rotsvast geloof in cryptomunten als bitcoin deelt.

Bloomberg Radio introduceerde haar deze week als 'The Original Tesla Bull'. In het gesprek zei Wood dinsdag dat ze dankzij de recente koerszwakte Tesla - de belangrijkste positie van ARKK - had bijgekocht, een citaat dat de pionier in elektrische auto's op twee dagen 20 procent herstel opleverde. Wood over de koersval van 'haar' Tesla: 'We houden onze ogen altijd op de trofee en die trofee is alleen maar interessanter geworden.'

Een illustratie van Woods enorme invloed, die ze zelf ook gretig uitspeelt op allerhande (sociale) media. ARK Invest heeft zelfs een webwinkel waar je merchandising zoals een onesie met het opschrift 'Invest in the Future. Today' kunt kopen. Gefundenes fressen voor het leger volgers: in Zuid-Korea noemt een trouw legioen kleine beleggers haar 돈나무, wat je ruwweg als 'geldboom' kunt vertalen.

De succesvolle vroege gok op Tesla - terwijl het gros van Wall Street sceptisch toekeek - promoveerden ARK én Wood in 2020 tot sterrendom. Het beheerde vermogen van de ARK-fondsen explodeerde van 3 naar 58 miljard dollar. Wat dan weer een flessenhals met zich meebrengt. Want terwijl het Tesla is dat de koers van ARKK katapuleert, is het omgekeerd ARKK dat de koers van kleinere bedrijven waar Wood groots op inzet katapulteert.

Meest in het oog springt Materialise , de Leuvense specialist in 3D-printing. De beleggersinstroom in de ARK-fondsen joeg het aandeel eind vorig jaar zonder enig nieuws de stratosfeer in. Deze week tuimelde Materialise steeds zonder enig nieuws naar de troposfeer, bij berichten over de stevige beleggersuitstromen bij ARK. ARK is op korte tijd uitgegroeid tot de grootste aandeelhouder van de Leuvenaars na oprichter Fried Vancraen: de fondsen controleren volgens de jongste melding bij de beurswaakhond SEC 8,56 miljoen stukken of 16,4 procent. Alleen al het vlaggenschipfonds is goed voor meer dan 10 procent (zie illustratie).

Wij betwisten geenszins de langetermijnvisie van Wood, al is volgens ons wel de Schot James Anderson van Baillie Gifford de 'original Tesla-bull'. En we zijn een grote fan van beleggers die zoals zij grondig hun huiswerk maken. Alleen jammer dat vervolgens duizenden kleine en grote beleggers klakkeloos haar huiswerk afschrijven in plaats van zelf gewapend met een rekenmachine en een deep dive in de rekeningen aan de slag te gaan. 'Typisch in episodes van groot vertrouwen is het opstaan van cultfiguren', zei econoom-psycholoog Peter Atwater deze week in een zeer lezenswaardig gesprek met deze courant.

Daarom sluiten we graag af met een vrouw die geen cultfiguur is bij beleggers, maar dat eigenlijk als verpersoonlijking van een langetermijnvisie in een beurswereld vol manisch-depressieve drama queens zou moeten zijn: Evelyn du Monceau, née Janssen. Kleindochter van UCB-oprichter Emmanuel Janssen en langs moederszijde achterachterkleindochter van Solvay-oprichter Ernest.

Du Monceau zwaait op de algemene vergadering van 29 april na ... 36 jaar af als bestuurder bij UCB . De jongste vier jaar was ze voorzitter en de jaarcijfers illustreerden hoe ze samen met CEO Jean-Christophe Tellier in die periode de vroegere Union Chimique Belge futureproof heeft gemaakt. Met een portefeuille beloftevolle geneesmiddelen die later dit decennium het stokje overnemen van de huidige generatie sterkhouders.

Op korte termijn kost al dat beloftevolle onderzoek natuurlijk stevig geld, wat op de rendabiliteit weegt. Maar du Monceau zwaait af met een optimistische blik richting 2025: tegen dan moeten omzet én winstmarge stevig in de lift zitten, dankzij de jarenlange 'ouderwetse' investeringen in de onderzoekslabo's van de groep. Beursgenoteerde bedrijven die zo ver in de toekomst durven vooruit te blikken, ze zijn zeldzaam. En ongetwijfeld gaan beleggers, met hun kortje lontjes echte drama queens, een manisch-depressieve-koers rond die horizon draperen. Maar, zoals Cathie Wood zou aanraden om niet zeeziek te worden: 'Keep your eye on the prize.'

Schermvullende weergave Evelyn du Monceau, afscheidnemend UCB-voorzitster. ©Dieter Telemans