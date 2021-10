Geduld is een schone deugd. Ook in Kremsmünster.

In een beurswereld met exploderende facturen en afgeblazen plannen loont het even rustig alles te overschouwen voor je toeslaat. Dat weet ook Recticel-jager Greiner.

Eén van de onderschatte voordelen van vroegochtendshifts is, naast de luxe van een NMBS die mij een privé-trein van Brugge naar Brussel gunt, de nachtradio van Radio 1. Ik heb al langer een fascinatie voor de reclameblokjes daar vlak voor de gebalde nieuwsberichten op het uur. Een onderschatte vorm van zeer doelgerichte marketing, als je het mij vraagt. In juni, bijvoorbeeld, zijn moegetergde studenten in 'den blok' een erg makkelijk doelwit voor allerhande vitaminesupplementen.

Sinds kort valt mij op dat Bpost om het uur de reclameblokjes inzet om in het holst van de nacht - al dan niet door hun huidige werkgever moegetergde - vrachtwagenchauffeurs te werven ('je hoeft er zelfs geen nachtje over te slapen'). Of het effectief is weet ik niet, maar het is potentieel vermoed ik een kostenefficiënte recruteringstool. En vooral: het illustreert hoe in een post-pandemische wereld waar dankzij duizenden miljarden stimulus van centraal bankiers het geld tegen de plinten klotst, er een opbod voor alles is. Ook voor arbeid.

Je moet niet per se Bernie Sanders of Raoul Hedebouw heten om blij te zijn dat het onzichtbare leger werknemers achter onze 'one click economy' wat deftiger betaald wordt. Maar dat arbeid eindelijk wat beter vergoed wordt, heeft natuurljk een keerzijde: Das Kapital zal mogelijk met iets minder vrede moeten nemen.

Oplopende personeelskosten zijn een belangrijke factor achter de verkeersdrempel waar e-commerce en de ter elfder ure afgeblazen beursgang van webwinkel Coolblue op zijn gestoten. Al lijkt dat nog het minste van de problemen bij de complete meltdown van (dixit Financial Times) protein-powder-slash-beauty-retailer-slash-wannabe-e-commerce-platform-provider THG, née The Hut Group. Dear Sofina, you have a problem.

Schermvullende weergave De waarschuwing van Asos: it's the inflation, stupid

Met iets minder dramatiek zijn oplopende kosten voor personeel en logistiek een belangrijk ingrediënt bij de gedecimeerde beurskoers van de Britse webwinkel Asos. Centraal bankiers die nog altijd denken dat de inflatie-opstoot tijdelijk is, moeten de trading update van de Britse webwinkel deze week checken. Oplopende vrachtkosten om alles in de magazijnen te krijgen. Oplopende kosten om alles bij de klanten te krijgen. En 'personeelskostinflatie'. De Britse centraal bankiers zijn overstag aan het gaan en vrezen dat er meer aan de hand is, leert lectuur van de altijd boeiende Yorkshire Post. Nu de Europese nog.

Arbeid is niet de enige flessenhals. De energiecrisis met exploderende aardgasprijzen die grootverbruikers als de zinksmelters van Nyrstar in Balen en Budel parten speelt is nog een illustratie van een post-pandemisch herstel dat niet in één vlotte rechte lijn omhoog gaat (terzijde: met het aandeel Gazprom als lachende keerzijde).

Een herfst die zich sowieso als, euhm, boeiend aandiende is zo nog wat interessanter geworden. Het loont om even rustig alles te overschouwen en niet overhaast te beslissen. Dat geldt voor elke belegger, maar is ook de filosofie van Kremsmünster. Kremsmünster, een Oostenrijks stadje dat sinds 1823 lokaal wereldberoemd is met zijn 'Baum mitten in der welt'. Een panorama bovenop de Gusterberg die naast de zuidtoren van de Weense Stephansdom één van de nulpunten vormde voor de van 'Landvermessung' bezeten keizer Franz I.

Poerkot

Kremsmünster dus. Waar ook het hoofdkantoor van Greiner is. En die Oostenrijkse chemiegroep is intussen een klinkende naam bij Belgische beleggers, met dank aan de saga rond Recticel . In een poging de ongewenste intimiteiten uit Kremsmünster af te blokken, toont het management van de Belgische groep zich zelfs bereid haar bakermat in Wetteren - ooit in de Oost-Vlaamse gemeente begonnen als Koninklijke Buskruitfabriek Cooppal ofte 'Poerkot' - te verkopen.

De Amerikaanse groep Carpenter zegt bereid te zijn 656 miljoen euro of 11,65 euro per aandeel neer te tellen voor de grootste afdeling, Engineered Foams. Dat is een vage naam voor de schuimrubbers die in allerhande toepassingen in het dagelijkse leven opduiken. Of het minder dagelijkse leven, zoals de panelen die de binnenkant van de SpaceX-raket van Elon Musk isoleren voor geluidsvibraties.

Schermvullende weergave

Het is precies in die tak dat Greiner geïnteresseerd is. Maar Greiner-CEO Axel Kühner was niet onder de indruk. Die liet gewoon zijn overnamebod ter waarde van 13,50 euro per aandeel donderdag van start gegaan, terwijl de beurskoers intussen al maanden boven die biedprijs noteert. Kühner merkt op dat er nog veel vraagtekens zijn bij de deal met Carpenter, zoals de financiering of de impact op de tewerkstelling. 'Wij hebben altijd gezegd dat we dit als een langetermijnproject zien', zei Kühner in gesprek met De Tijd.

'Kremsmünster' merkt ook op dat er een verschil is tussen de aandelenwaarde van Recticel - die de Oostenrijkers dus op 13,50 euro inschatten - en de ondernemingswaarde, inclusief schulden dus. Deze laatste becijfert Greiner in het biedprospectus op 20,80 euro.

Het zijn rekensommen die bij analisten op zijn zachtst gezegd op enige scepsis stoten. ING, bijvoorbeeld, becijferde een week eerder de aandelenwaarde op 1,11 miljard euro of 20 euro per aandeel. Het beurshuis stipt aan dat het prospectus alleen rept over de goed 7 keer de jaarlijkse brutobedrijfswinst (ebitda) die Recticel zelf betaalde voor FoamPartner, terwijl Greiner zelf Recticel voor Eurofoam waarschijnlijk meer dan 10 keer de ebitda betaalde en ook bij andere grote deals in de sector (Elite Comfort, Armacell) kopers 10 à 15 keer de ebitda neertelden. Met andere woorden: dat Recticel FoamPartner niet echt duur betaalde, lijkt eerder een pluim op de hoed voor CEO Olivier Chapelle - de architect van de turnaround - dan een sectorgegeven.

Ergens mag het management van Recticel Kremsmünster wel dankbaar zijn. De holdingkorting waar de chemiegroep sinds de afsplitsing van de Generale Maatschappij in 1996 mee kampte - een gevolg van een lange serie ontgoochelingen - smelt als sneeuw voor de zon weg nu beleggers door een internationaal pokerspel steeds meer zicht krijgen op de waarde van de verschillende onderdelen.

Mocht Recticel zijn Engineered Foams verkopen, blijft - abstractie makend van de kwakkelende matrassentak - een 'pure' speler in de boomende isolatiemarkt over. Ironisch genoeg de tak waar het Kingspan uit het Ierse Kingscourt om te doen was toen die begin 2019 even aan Recticel snuffelde. Kingscourt bleek trouwens een akkoordje te hebben met de jarenlange Recticel-partner Greiner, wat logischerwijs de relatie tussen beide verzuurde. Met vernoemde verkoop van de joint venture Eurofoam en de huidige stellingenoorlog tot gevolg.

Doodlopende Wildewoudstraat

De winnaar van dit verhaal is nog niet bekend. De verliezer wel: de Wildewoudstraat in Brussel. De holding Bois Sauvage ging er ooit prat op een Belgische verankeraar te zijn, maar verklaarde zich dit voorjaar akkoord om zijn Recticel-belang van 27 procent onherroepelijk te verkopen aan Greiner voor 13,50 euro per aandeel.

Dankzij die deal zit Greiner volgens ons in een (met schuimrubber gepadde) zetel. Kühner & co kunnen geduld oefenen, en sowieso tijdens het bod - dat tot 17 december loopt - op eender moment hun biedprijs nog verhogen. Of hopen dat een beurscorrectie de koers weer onder de biedprijs duwt.