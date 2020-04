Goin' to the Chapelle of Love

In Neder-over-Heembeek tekent Ilham Kadri voor het persbericht van de week, een paar kilometer verderop in Evere neemt Olivier Chapelle de deal van de week voor zijn rekening.

Mogen we in deze uitzonderlijke periode even uit onze rol van neutraal waarnemer vallen? Welaan, dan. Eventjes. Here goes: chapeau, Ilham Kadri. De manier waarop de CEO van Solvay zonder twijfel in overleg met de familiale aandeelhouders van de chemiereus een uitweg vond voor een stevig dilemma is klasse.

De druk op beursgenoteerde bedrijven om hun dividend minstens gedeeltelijk te schrappen is groot. In de eerste plaats maatschappelijk, omdat je in deze tijden van vreselijke dagelijkse statistieken niet kan doen alsof het business as usual is. En ook louter bedrijfseconomisch houdt het steek cash op zak te houden. Solvay kampt door de crisis in de luchtvaart en schalieolie - twee belangijke klanten - met zoveel tegenwind dat analisten al suggereerden dat een dividendknip welgekomen zou zijn.

Een netelige kwestie die Solvay met een zeer uitgekiend persbericht oploste: het dividend over boekjaar 2019 wordt gehandhaafd, maar Kadri en voorzitter Nicolas Boël - die zelf ook stevig bijdragen - roepen de aandeelhouders op één derde van hun slotdividend, bruto 0,75 euro per aandeel, af te staan. De opbrengst gaat naar werknemers en zelfstandigen die het moeilijk hebben in deze coronacrisis, evenals liefdadigheidsinstellingen die zich inzetten voor slachtoffers.

Schermvullende weergave ©Mediafin

Als alle aandeelhouders meedoen wordt het solidariteitsfonds met bijna 80 miljoen gespijsd. Mogen wij bij deze alle aandeelhouders warm oproepen mee te doen? Dank! Solvay vermijdt zo voor het eerst sinds 1982 - na rampjaar 1981 - het mes te moeten zitten in zijn dividend. Een 'track record' dat bijna een geloofsbelijdenis is geworden voor een bedrijf dat over zijn 157 lentes al onder meer de Russische revolutie, twee wereldoorlogen, de Spaanse burgeroorlog en de Grote Depressie heeft overleefd.

Deze covid-19 crisis kan er dus ook wel bij. Maar dat hij pijn zal doen, staat buiten kijf. UBS verlaagde deze week in een vooruitblik op het rapport over het eerste kwartaal het koersdoel voor Solvay, met ruim een kwart, van 91 naar 67 euro. Voor 2020 zakt het beurshuis de prognose voor de nettowinst per aandeel met liefst een derde, van 7,29 naar 4,79 euro. Ook de prognoses voor 2021 én 2022 gaan een kwart lager, mocht u nog altijd denken dat we op een vlot herstel in zwierige V-vorm afstevenen.

Prognoses zijn wanneer we totaal niet weten wanneer de toestand weer normaal zal zijn en hoe normaal het 'nieuwe normaal' er zal uitzien vrijwel zin- en betekenisloos, maar dat de Europese economie dit jaar met zo'n 10 procent krimpt lijkt stilaan conservatief als ruwe schatting.

In een even ruwe 'achterkant van de enveloppe' raming becijferde het Federal Reserve-kantoor in St. Louis, sinds jaar en dag de datavreters onder de Amerikaanse centraal bankiers, dat dit kwartaal potentieel één op de drie Amerikanen zonder job zal vallen. Dat is ronduit hallucinant, als je weet dat een Amerikaan die zijn job verliest vaak meteen ook zijn ziekteverzekering kwijt is. En dit temidden de grootste gezondheidscrisis in een eeuw.

Om het mild te zeggen: we zijn niet overtuigd van de rally met 20 procent die de Bel20 en andere beursbarometers er hebben opzitten sinds het dieptepunt in maart. Eerder een ossenmarkt dan een echte stierenmarkt, zoals collega Ellen Vermorgen mijmerend over haar Antwerpse studentenperiode treffend omschreef.

De boodschap die het bedrijfsleven uitstuurt spreekt namelijk ook boekdelen over hoe uitzonderlijk de huidige crisis is. Neem Etex . De bouwreus halveert ondanks recordresultaten over 2019 zijn dividend. Meteen de eerste knip buiten oorlogstijd sinds Alphonse Emsens in 1905 (!) met zijn Eternit-cementfabriek in het Brusselse Haren de basis voor een wereldveroverende multinational legde. 'We draaien op vijftig procent van onze capaciteit', liet CEO Paul Van Oyen optekenen.

De bouwmaterialengroep is het best bewaarde geheim van de Brusselse beurs. In 2019 was Etex met 388 transacties dé blue chip op de Brusselse openbare veiling op dinsdag, die tegenwoordig 'Euronext Expert Market' heet. Aliaxis (284), SCR-Sibelco (268) en ... BNP Paribas Fortis (70, remember that one?) volgen op respectabele afstand.

Nog zo'n bedrijf met een uitstekend track record is Sioen . Maar ook de textiel- en coatingspecialist geeft duidelijk aan dat de huidige crisis du jamais vu is. Voor het eerst sinds de beursintroductie in 1996 gaat het dividend volledig op de schop. Zelfs tijdens de Grote Recessie van 2009 werd het dividend niet geschrapt, alleen fors bijgeknipt van 45 naar 8 cent.

'The Chapel of Love' - The Dixie Cups

En daarom vallen we een tweede keer uit onze rol als neutraal waarnemer, met een chapeau voor Olivier Chapelle. De CEO van Recticel slaagde afgelopen weekend na ruim twee jaar zoeken in het onmogelijke: temidden de perfecte storm voor de sector de afdeling auto-interieur - de kapitaalintensieve business die onder meer dashboardbekleding 'opspuit' - te verkopen.

Koper is een Beierse private-equityspeler gespecialiseerd in probleembedrijven ('Sondersituation', heet dat mooi auf Deutsch), Admetos. Terwijl hij toch bezig was, verkocht Chapelle meteen ook het belang in Eurofoam, de joint venture in soepelschuim, aan de Oostenrijkse partner Greiner. De relaties tussen beide waren ernstig verzuurd, nadat Greiner achter de rug van de partner onder één hoedje speelde met Kingspan toen de Ieren exact een jaar geleden ongevraagd snuffelden aan de isolatietak van Recticel.

Terwijl Recticel zonder zijn kroonjuweel dreigde een overbodige holding te worden, geldt nu het omgekeerde. Plots krijgen beleggers zicht op een pure isolatiespeler. Bovendien eentje die voor het eerst sinds de afsplitsing van Generale Maatschappij in 1998 schuldenvrij is en dus op zoek kan gaan naar overnames, in plaats van zelf doelwit te zijn van opdringerige Ieren.

Schermvullende weergave ©Mediafin

Het resultaat is indrukwekkend: een ware herontdekking van een zwaar afgestraft aandeel. En analisten die druk bezig waren met één van onze favoriete bezigheden: de lettersoep SOTP. Ofte sum of the parts. De magie die betekent dat op de beurs 1+1 wel degelijk soms 3 kan zijn (zie illustratie).

ING halveert voor de veel minder complexe groep de holdingkorting tot 5 procent en becijfert de som van de onderdelen nu op 9,50 euro. De kans is bovendien reëel dat ook de matrassenafdeling de deur uit mag. Een koper vinden voor een tak die door onlinespelers als Emma en Simba zwaar gehavend is, lijkt een verdomd zware klus. Maar als Chapelle terwijl de autosector rokend op de pechstrook staat een koper kon vinden voor zijn 'Sondersituation', vertrouwen we er op dat Evere ook voor zijn divisie met de mooie naam Slaapcomfort een oplossing weet te vinden.