Groei vindt u niet alleen op Nasdaq, ook in Limburg

Giet een saus van opflakkerende handelsspanningen, de vrees voor een nieuwe besmettingsgolf en zwartgallige uitspraken van prominente marktspelers over pittige waarderingen, en het resultaat is een forse pandoering op de beurzen.

De beurs is dezer dagen niet voor hartlijders. De Bel20 dook de voorbije vijfdaagse 4,1 procent lager. Wat is er aan de hand? In de eerste plaats doet corona de koude handelsoorlog tussen de VS en China weer hoog oplopen. ‘We sloten net een geweldig handelsakkoord, maar de inkt was nog niet droog of de wereld werd getroffen door de Pest van China. Zelfs 100 handelsdeals kunnen dat niet goedmaken’, tweette de Amerikaanse president Donald Trump. De procureur-generaal van Missouri begon zelfs een rechtszaak tegen Peking om schadevergoedingen te eisen. Het pensioenfonds van de federale ambtenaren besliste niet langer in Chinese effecten te beleggen.



Peking reageert als een gebeten hond - wat in China trouwens niet alleen een figuurlijke betekenis heeft - op de beschuldigingen uit Washington. In de staatskranten verschenen artikels over hoe de Grote Leider Xi Jinping ‘extreem ontevreden’ is over de Amerikaanse dreiging met sancties. Hij zou klaarstaan om terug te slaan. De ophitsende woordenoorlog is allesbehalve bevorderend om de markten te kalmeren, zeker nu zowat elke dag economische horrorcijfers bekend raken.

En nu veel landen de quarantaines beginnen terug te schroeven, leeft de vrees voor een nieuwe besmettingsgolf op. In Zuid-Korea moesten de cafés na een heropening van enkele dagen hun tapkranen weer sluiten, nadat was gebleken dat een besmette man in het uitgaansleven van Seoel tientallen anderen had aangetast. Lekker dicht bij elkaar staan zweten in een dancing lijkt nog niet voor morgen.

Barton Biggs

Last but not least deden meerdere ‘hot shots’ sombere uitspraken. Jerome Powell op de eerste plaats. De voorzitter van de Federal Reserve is ongerust over de 36,5 miljoen werklozen die er de voorbije twee maanden zijn bijgekomen. Hij vreest dat de tijdelijke crisis kan uitmonden in een permanente, met een magnitude die de productiecapaciteit van de economie blijvend zal aantasten. Hij roept Washington op de geldsluizen open te zetten: liever een dieprode begroting op korte termijn dan blijvende schade op lange termijn.



Heel wat beleggersgoeroes waarschuwen voor te fel opgelopen koersen. ‘De verhouding tussen het potentieel rendement en het risico op de beurzen is in mijn loopbaan nooit zo negatief geweest’, zei de veteraan Stan Druckenmiller. Misschien kreeg hij dat wel ingefluisterd van zijn vrouw, de nicht van de legendarische miljardair Barton Biggs die de dotcombubbel in de late jaren 90 accuraat voorspelde. David Teppler, de invloedrijke stichter van Appaloosa Management, vindt vooral de waardering van de techaandelen ‘nuts’.

Als ‘permaberen’ à la Nouriel Roubini alarm slaan, moet u daar geen acht op slaan, want zij staan permanent aan de klaagmuur. Maar dit keer gaat het om doorgewinterde beleggers die hun eigen geld inzetten. Dat Warren Buffett dit jaar nog niets kocht, zelfs geen eigen aandelen, is misschien ook een teken aan de wand.

Begin deze week noteerde de technologierijke Nasdaq-index nog als enige Westerse graadmeter met winst sinds Nieuwjaar, naast de beurs van Kopenhagen. De FAANG-index (Facebook, Apple, Amazon, Netflix en Google/Alphabet) prijkt zelfs een vijfde hoger. Akkoord, de techreuzen lijden minder onder de pandemie of profiteren er zelfs van, maar hun waarderingen zijn torenhoog omdat men gekke prijzen betaalt voor de schaarse bedrijven die nog met groei kunnen uitpakken. ‘Het is een kwestie van enkele procentpunten voor het waarderingsverschil tussen tech- en niet-techaandelen op het peil staat van maart 2000. Toen barstte de zeepbel’, zegt Frank Vranken, strateeg van Puilaetco.

Hoe pijnlijk de situatie is, bewijzen de banken. Doorgewinterde beleggers weten al lang dat je op banken als ondoorzichtige mastodonten het best het etiket ‘hoogste risico’ plakt. KBC (-14,2% op weekbasis) voorspelt 1,1 miljard euro kredietverliezen in 2020. Dat is het basisscenario, dat voorziet in het volledig afbouwen van de lockdown in het derde kwartaal. KBC doet het dan nog beter dan ABN AMRO, waar plots een zoveelste fraude, dit keer in Singapore, uit de bus viel. Nee: voor mij blijven banken op de strafbank zitten. De lage rente, de nooit geziene conjunctuurdip, de beursmalaise en de vele probleemkredieten zullen de bankiers hard treffen.



Geen last van corona

Voor namen die tijdens deze pandemie wel nog groeien, moet u niet noodzakelijk naar Nasdaq. Daarvoor kunt u ook in Brussel terecht. Veel goedkoper zelfs. De chemiegroep Tessenderlo (-2,9% op weekbasis) meldde in een summiere kwartaalupdate - zoals we van de discrete topman Luc Tack gewoon zijn - dat ze geen last heeft van corona. De belofte dit jaar meer winst te boeken blijft overeind. En dat terwijl de brutobedrijfswinst (ebitda) in 2019 al bijna de helft toenam.



De overheden zien alle takken waarin Tessenderlo zit als cruciale sectoren. Dat zijn er vier. De belangrijkste - goed voor 44 procent van de ebitda - is de landbouwtak, die voedingsstoffen en beschermingsmiddelen produceert voor gewassen. Zelfs in een crisis moeten we blijven eten. De divisie met de wat eufemistische naam Biovalorisatie produceert gelatines, eiwitten en vetten op basis van dierlijke bijproducten. Tessenderlo verwerkt slachtafval tot snoepjes, kattenvoer, omhulsels voor pillen tot ingrediënten voor uw javel of gezichtscrème. De afdeling produceert zelfs hightech biologische inkten en weefsels voor 3D-printing.

De industrietak richt zich op buizen en systemen, om bijvoorbeeld afvalwater te behandelen of uw telecom- en gasleidingen onder de grond te stoppen. De vierde en laatste divisie is T-Power, een gascentrale met een capaciteit van 425 megawatt, goed voor het verbruik van bijna een kwart miljoen gezinnen. Het Duitse RWE heeft een afnamecontract voor 15 jaar.

Tessenderlo haalt een hoog vrije cashflowrendement van 12 procent. Tegelijk noteert het aandeel maar tegen 5 keer de ondernemingswaarde - dat is de beurswaarde plus de schulden - versus de ebitda. Goedkoop dus, stelt ING. Met een schuldgraad van 1,2 keer de ebitda catalogeren we Tessenderlo in de lijst met bedrijven met gezonde balansen. Een dividend krijgt u niet, maar Tack herinvesteert slim alle royaal stromende cashflows. De boekwaarde stijgt daardoor al zes jaar op rij tot zowat 19,10 euro per aandeel. Het aandeel noteert daar niet zo ver boven. Tessenderlo is een vijfde goedkoper dan een ‘pure’ meststoffenspeler als OCI, hoewel het dankzij de andere takken minder cyclisch is.

Tessenderlo is zowat een vijfde goedkoper dan een pure meststoffenspeler als OCI, terwijl het minder cyclisch is.





Tessenderlo heeft al bewezen crisissen te kunnen doorspartelen. De zwaarste was in 1942, toen de fabriek in het centrum ontplofte en er 189 doden en 900 gewonden vielen. Ook deze crisis komt Tessenderlo wel te boven.