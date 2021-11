Het Brussels feest met de Belg als muurbloempje

Fortis. Het blijft een F-woord voor de Belgische spaarder. En er staat geen nieuw Belgisch 'volksaandeel' te trappelen, alle belgitude van Solvay en Umicore ten spijt.

Eén van de fijnste interviews die ondergetekende in de loop der jaren mocht doen, was in 2005. In de bescheiden kantoren van Euroshareholders, de belangenvereniging van de Europese kleine belegger in het Brussels labyrint. Interviewee: Lars Milberg, toenmalig voorzitter van Euroshareholders en van 1987 tot 2005 ombudsman en drijvende kracht bij de Zweedse beleggersvereniging Aktiespararna.

Aktiespararna is met 70.000 leden met voorsprong de grootste belangenbehartiger van kleine beleggers ter wereld, niet slecht voor een land met minder inwoners dan België. 'Eigenlijk is het een paradox', zei Milberg toen. 'Zweden is een land met diep gewortelde aandelencultuur, ook al hebben we de hoogste meerwaardebelasting ter wereld (intussen hebben onder meer de Deense en Finse buren de Zweden in meerwaardebelasting ingehaald, red.).

Milberg erkende grif dat Stockholmsbörsen het geluk heeft veel grote bedrijven te hebben, genre Electrolux, Ericsson en H&M. En sinds kort naast Volvo AB (de vrachtwagens) ook Volvo Cars: 90.000 Zweedse kleine beleggers tekenden in op de beursgang van de zich snel elektrificerende oer-Zweedse autobouwer met Chinese eigenaar.

Toch speelt er meer dan alleen een koersenbord. Milberg wees op Zweedse regeringen die altijd de beurs genegen waren. Centrumlinkse regeringen die liever veel kleintjes dan één groot zien en centrumrechtse die de Zweden aanporden om deels zelf voor hun pensioen te sparen.

Zo'n beursvriendelijk beleid ontbeert ons land. Hier zijn we al blij als politici de beurs niet verketteren of in het holst van de nacht geen nieuwe beleggerstaks bedenken. Al moet het gezegd: de doortocht van minister van Financiën Vincent Van Peteghem op de herfstmeeting van beleggersvereniging VFB was verfrissend. 'Het zal en kan nooit de bedoeling zijn beleggen in dit land te ontmoedigen', zei de minister over de grote fiscale hervorming die hij in de steigers heeft staan.

Een nieuwe Cooreman - De Clercq - de wetgeving die de Belg in de jaren '80 Belgische aandelen liet herontdekken - komt er niet. De minister wijst er niet onterecht op dat de Belg ook zonder fiscale prikkel de weg naar de beurs terugvindt. Alleen hebben we daar een dubbel dubbel gevoel bij.

Ten eerste vreest de chauvinist in ons dat de Belg niet per se Belgische aandelen herontdekt. GameStop is nu eenmaal meer fun. En ten tweede is een frenetiekere beurshandel niet per se een teken van meer deelnemers: net als Warren Buffett vinden ook wij dat de beste belegger een luie belegger is. Die zijn huiswerk maakt en rustig wacht tot die kwaliteit - of die nu Lotus, Melexis of Sofina heet - interessant geprijsd is en dan weer rustig gaat soezen terwijl zijn winsten een marathon lopen.

Het probleem is dat het geloof in 'buy & hold' bij Belgen een knauw heeft gekregen. Door de implosie - onze minister van Financiën kan er van meespreken - van de bankaandelen in 2008. En dan vooral het F-woord: volksaandeel Fortis, ooit door Maurice Lippens omschreven als 'walvis op een Mickey Mouse beurs'.

En dus is het gros van de Belgen een muurbloempje terwijl de Bel20 dit jaar 20 procent hoger noteert. Met dank aan de grote overlever van de bankencrisis: KBC , dat een plus van 46 procent laat optekenen. Met ruggensteun van de Tsjechische tweede thuismarkt, waar centraal bankier Jiri Rusnok enthousiaster dan Christine Lagarde de inflatie te lijf gaat met renteverhogingen.

Echte volksaandelen heeft de Brusselse beurs sinds het F-woord niet meer. Jazeker, in 2004 tekenden 143.000 Belgen op Belgacom (intussen Proximus) in. Maar we vermoeden dat een flink aantal onder hen intussen de handdoek gooide, nu de telecomoperator de unieke prestatie neerzet door de hele beursrally in de pit door te brengen.

Ergens zou het mooi zijn mochten Umicore en Solvay volksaandelen zijn. Twee industriële reuzen die met hun lange en rijke geschiedenis belgitude ademen. Umicore doet het met 28 procent (nog) beter dan de Bel20, Solvay hinkt met een plus van 8 procent achterop.

Schermvullende weergave Het witte strand van Rosignano: doelwit van ESG-activisten bij Solvay ©Vandeville Eric/ABACA

Op het eerste gezicht niet verrassend: met het licht op 'Glasgow' - de naam van de Schotse stad betekent zoveel als 'mooie groene plek' - speelt Umicore met zijn fascinerende recyclagetak in Hoboken volop zijn groene credentials uit.

Solvay, daarentegen, zit in tijden van 'ESG-beleggers' wat in de knoop met zijn bakermat: de afdeling natriumcarbonaat. Met de controversiële sodafabriek in het Italiaanse Rosignano vaak als doelwit. Samen met die in het Franse Dombasle-sur-Meurthe één van de oudste Solvay fabrieken.

Een Toscaanse fabriek die Europese geschiedenis ademt: in de uitstekende (en eerlijke) turf over 150 jaar Solvay kun je lezen hoe de gérants van de chemiereus in de jaren 20 en 30 vanuit Brussel moesten schipperen met de Partito Nazionale Fascista (PNF) van Mussolini om hun belangen op de belangrijke Italiaanse markt veilig te stellen. In 1941 was 80 procent van de werknemers lid van de PNF en was diens paternalistisch systeem om de arbeiders ook na de uren 'zinvol' bezig te houden (dopolavoro) ook in Rosignano goed ingeburgerd.

Lees Meer Eén zin van Tesla haalt Umicore-belegger uit zijn hum

Met een verkoop van de rendabele soda zou Solvay zijn eigen geschiedenis verkopen, maar tegelijk ook een molensteen verwijderen. UBS becijfert dat van de 28 opgevolgde Europese chemiebedrijven Solvay de op twee (Linde en Yara) grootste CO²-uitstoot heeft. Een ander beurshuis, Jefferies, merkt echter op dat een verkoop niet evident is: ook andere spelers, zoals Tata Chemicals en Ciner, overwegen 'strategische alternatieven' voor hun sodatak.

De bakermat overschaduwt de groene credentials die Solvay elders kan voorleggen. Want ook al heeft Brussel geen Volvo Cars, onder de motorkap van elke elektrische auto zit belgitude. Meer bepaald in de anodes en kathodes van herlaadbatterijen. De anode is een vrij eenvoudige elektrode van grafiet die in gebruik is als de batterij oplaadt, de kathode is de veel complexere elektrode die aan de slag moet als de herlaadbatterij zijn energie vrijgeeft.

Solvay is wereldmarktleider in materialen om anodes en kathodes van elkaar te scheiden en maakt ook hittestendige kunststoffen die verwerkt worden in batterijen. 'In een klassieke auto zit gemiddelde 6 kilo Solvay, in een elektrische 9 kilo', zei CEO Ilham Kadri in de marge van het kwartaalrapport.

Materialengroep Umicore is wereldmarktleider in kathodes met nikkel, mangaan en kobalt (NMC), via de afdeling Energy & Surface Technologies (E&ST). Maar stilaan valt te vrezen dat rond dat marktleiderschap geen Buffettiaanse 'slotgracht' zit. Producenten van elektrische voertuigen lopen warm voor goedkopere LFP-kathodes met lithium, ijzer en fosfaat, Tesla op kop. Maar ook het prospectus van Ebusco leert dat de Nederlandse busbouwer integraal bij LFP zweert.

Door grotere concurrentie in batterijmaterialen is er stevige prijsdruk. Maar dit jaar countert Umicore dat met zijn boomende 'bovengrondse mijnbouwer' in Hoboken en de piekende edelmetaalprijzen. Toch vermoedt beurshuis JPMorgan dat 2021 'as good as it gets' zal worden. Analist Chetan Udeshi vreest dat terwijl de winstbijdrage van E&ST stagneert, de twee andere afdelingen getroffen zullen worden door de snelle 'uitvaart' voor de verbrandingsmotor. Katalysatoren omdat er door het krimpende dieselpark minder roetfilters van doen zullen zijn en recyclage omdat door de krimpende markt ook de prijs van palladium en platina onder druk zal staan.