Het ideale aperitief? Indisch bier en gezouten Lays

Wie het kan en durft in deze crisis te investeren, verdient een streepje voor. Ook op de beurs zijn stevige investeerders zonder al te grote schulden vaak de betere aandelen.

Drinkt u graag een aperitiefje - gedwongen thuis - in deze coronatijden om uzelf toch iets te gunnen? Dan mag u blij zijn dat u geen Indiër of Zuid-Afrikaan bent. Voor hen geldt tijdens de lockdown een alcoholban. In Zuid-Afrika is zelfs het transport van alcohol verboden. De politie tuigde er een burger af die in zijn tuin een blikje bier zat te drinken. Volgens de regering in Pretoria maakt de beslissing 5.000 ziekenhuisbedden vrij. Er vallen minder gewonden in het verkeer omdat iedereen nuchter rijdt, er zijn minder vechtpartijen en minder complicaties door alcoholmisbruik.



Tot zover de goede bedoelingen. Wie zijn geschiedenis kent, weet dat een drooglegging niet werkt. De VS hebben het in de jaren 20 geprobeerd, vastgelegd in legendarische films als ‘The Untouchables’. Maffiabonzen als Al Capone verdienden fortuinen door illegaal alcohol te stoken en te verkopen. De misdaad tierde welig. Ook in India en Zuid-Afrika duiken plots overal geheime stokerijen en brouwerijen op.



In Zuid-Afrika willen sommige politici de drooglegging definitief maken, wat nefast zou zijn voor de accijnsinkomsten van de staat of de lokale wijnbouw. En voor AB InBev (+9,9%, 41,88 euro). ’s Werelds grootste brouwgroep haalt er sinds de overname van SABMiller - SAB staat voor South African Breweries - bijna 4 procent van zijn cashflow.



Het lijkt iets voor de durvers om in alcohol te investeren in een van de landen die bieren, wijnen of sterkedrank het minst genegen zijn. Al is de holding Sofina (-1,1%%, 215 euro) geen waaghals. Ze pompte samen met het Amerikaanse investeringsfonds Sequoia nog eens 20 miljoen euro in de Indiase biermaker B9 Beverages.



Vlaamse roots

De bieren van die brouwer - Bira 91 - hebben Vlaamse roots. Stichter Ankur Jain leerde de Belgische bieren kennen toen hij eind jaren 90 van India naar de VS verhuisde, waar uit België geïmporteerde merken als Duvel en Chimay razend populair zijn. Toen de bierminnende computerprogrammeur weer naar zijn thuisland verhuisde en in 2005 besloot daar gerstenat te gaan verkopen, liet hij de eerste jaren zijn brouwsels in de ketels van een Vlaamse brouwerij maken. Nu leert Jain de Indiërs witbier, stouten en tripels degusteren. En wordt hij een steeds meer te duchten concurrent voor AB InBev, het nummer twee in India met een marktaandeel van zo’n 19 procent. In sommige deelstaten bezet B9 al 5 procent van de markt, voor de speciaalbieren zelfs meer dan 20 procent.



Sofina ziet opportuniteiten in de Indiase brouwer B9 Beverages.

B9 maakt verlies, maar Sofina ziet duidelijk opportuniteiten. India is een visvijver die de groep van de familie Boël al een pak winst heeft opgeleverd. De holding is topkwaliteit en schuldenvrij, maar noteert dicht bij een record. Het blad De Belegger schat de intrinsieke waarde op 203 euro, waardoor Sofina niet langer met een korting maar een toeslag noteert. Er zijn in het verleden betere instapmomenten geweest. Anderhalve maand geleden dook het aandeel nog naar 155 euro.

Gelukkig zijn we geen Zuid-Afrikanen of Indiërs, al loopt in België ook niet alles op rolletjes. De situatie lijkt hier iets chaotischer dan in de buurlanden, zoals de vaudeville over de mondmaskers bewijst. En waarom kunnen de kinderen in de lagere school niet allemaal enkele dagen les volgen, zoals in Nederland en Denemarken, maar alleen bepaalde leerjaren?



Een drankje nuttigen kan hier gelukkig wel zonder problemen. We zijn niet voor niets bourgondiërs. De Bourgondische hertog Filips De Goede sleurde tijdens zijn vele blijde intredes in Vlaamse steden overal gigantische tonnen Brabants bier én Bourgondische wijn mee, waarmee hij gemakkelijker de bevolking op zijn hand kon krijgen. We nuttigen trouwens niet alleen drank thuis, we stoppen ons ook vol snacks.



De kwartaalomzet van PepsiCo steeg 8 procent. Dat heeft het bedrijf in ruime mate te danken aan Herman Lay, de selfmade man die de Grote Depressie te lijf ging door in 1932 in Nashville aardappelen te beginnen bakken tot chips. In 1961 fuseerde hij zijn bedrijf met de Frito-Company tot Frito-Lay, dat vier jaar later opging in PepsiCo waarvan Lay de voorzitter werd. Cola en chips: voor velen zijn ze nog altijd de ideale combinatie, al verkies ik een biertje. Naar verluidt is het recept van de klassieke gezouten Lays sinds de jaren 30 niet veranderd.



Werklozenleger

Intussen moet de economie zich weer op gang trekken, anders dreigt het leger tijdelijke werklozen een permanent leger te worden. De beurzen lopen daar sterk op vooruit, misschien zelfs iets te fel. Sinds het dieptepunt op 18 maart herstelde de Stoxx600 24 procent. De index noteert nog een vijfde onder zijn precoronapeil, maar op Wall Street tronen enkele techgoden daar al boven.



Veel beleggers hopen op een beter postcoronatijdperk. In China wijst het ondernemersvertrouwen weer op een matige groei in april, ondanks de kelderende export. Japan slaagt erin zijn werkloosheidscijfer op amper 2,5 procent te houden. In Zuid-Korea steeg de industriële productie weer 4,6 procent. Azië toont aan dat er economisch leven is na de crisis.



Bij ons moeten bedrijven, banken en gezinnen ook proberen zo snel mogelijk het leven te hervatten, met de nodige veiligheidsmaatregelen. Fors beknibbelen op uitgaven en investeringen kan individueel wel steek houden, maar macro-economisch tast dat het hele weefsel aan, waar iedereen slechter van wordt.



Niet alleen Sofina, ook andere bedrijven investeren gelukkig volop. ING (+8,8%, 5,01 euro) sloot een huurcontract van 9 jaar bij Immobel (+3,6%, 69 euro) voor een nieuw kantoorgebouw van 14.200 m2 in het centrum van Brussel. Het toont aan dat Immobels activiteiten blijven draaien. Hoewel enkele werven vertraging oplopen, is 65 procent van de beoogde verkopen voor 2020 al gerealiseerd. Het oudste vastgoedbedrijf van ons land - 157 lentes jong - is een van de namen die de crisis zullen overleven. ‘We hebben een surplus van 79 miljoen euro boven op de centen die we nodig hebben om onze projecten af te werken, het dividend én het personeel te betalen’, zei topman Marnix Galle tijdens de analistenconferentie. Bovendien bezit Immobel 12,1 procent eigen aandelen. Die kan het in noodgevallen verkopen, wat bij de huidige koers nog eens 84 miljoen euro zou opbrengen. Al is de kans daarop klein. Driekwart van de portefeuille bestaat uit residentiële projecten, die op lange termijn weinig impact van de pandemie zullen ondervinden.



Boeddhisme

Ook Colruyt (-0,1%, 54,62 euro) trekt de investeringskar. De warenhuisketen kocht het overheidsvehikel PMV uit in Parkwind, en brengt de familiale belangen in windenergie samen met die van de keten in Virya. Dat is de boeddhistische term voor energie. CEO Jef Colruyt haalt naar eigen zeggen veel energie uit het zenboeddhisme. De grootgrutter wordt hoe langer hoe meer een windmaker. Eind vorig jaar stond die tak voor 178 miljoen euro in de boeken, goed voor 1,30 euro per aandeel. Maar dat zijn alleen de geïnstalleerde molens. De waardering houdt nog geen rekening met de vele projecten en concessies in de pijplijn. KBC Securities schat de waarde van de windactiviteiten op 5 euro per aandeel.



ING stipt aan dat Colruyt met een bedrijfswaarde van 10,1 keer de brutobedrijfswinst duurder is dan het Europees gemiddelde van 7. Dat lijkt gerechtvaardigd. Colruyt bezit meer eigen vastgoed en heeft cash op de balans, terwijl de gemiddelde supermarktketen een schuldgraad van een halve keer de brutobedrijfswinst torst. Bovendien kan niemand tippen aan de winstgevendheid: Colruyt overtreft met een rendement van 25 procent op het eigen vermogen de sector met 10 procentpunten.



Last but not least zijn de supermarkten de winnaars in deze crisis. Carrefour meldde een omzetgroei van 6,2 procent in het eerste kwartaal in ons land. Daar zullen de aperitieven die we nu thuis in de plaats van in de horeca nuttigen zeker een rol in spelen. Zonder kortingen bovendien. Terwijl cava, wijnen of bieren normaliter vaak in promotie staan, is de reclamefolder van Colruyt verveld tot een velletje met maar enkele producten. Ahold Delhaize gaf tot voor kort 5 procent korting op alles, Carrefour werkt met extra puntenbonnen. Maar daar houdt Colruyt in zijn politiek van laagste prijzen geen rekening mee. Minder rode prijzen dus, maar wellicht veel vettere marges.