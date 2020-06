Het recessie-aandeel zit even in tijdelijke werkloosheid

Halle en Hoboken. Vaut le détour, gezien vanuit Edinburgh.

'Ah, Colruyt. Great company. Owned it for years', boomde plots een stem achter mij. Ik zat in september precorona aan de sublieme toog van de Café Royal Circle Bar in Edinburgh te genieten van een Schotse maaltijd - oesters en 'cullen skink' vissoep met Arbroath smokie, plus Schiehallion biertje. Tegelijk kon ik het niet laten op de telefoon de toespraak van Jef Colruyt op de jaarvergadering van de supermarktketen in Halle te lezen. De stem achter ons bleek een vermogensbeheerder van bij Baillie Gifford om de hoek. Die dus jaren Colruyt in portefeuille had, maar het aandeel nu 'a wee bit expensive' vond.

Een anekdote die mooi illustreert hoe zeer Colruyt met zijn jarenlange staat van dienst in een bikkelharde sector hoog aangeschreven staat. Nog altijd. Andere ooit gerespecteerde supermarktketens zoals het Britse Tesco en het Portugese Jeronimo Martins zijn de voorbije jaren van hun voetstuk gevallen, deze laatste is mijn sympathie definitief kwijt door onlangs met de gruwel 'ebitdac' - de winst voor alle kosten én alsof er geen corona is - af te komen.

Colruyt staat nog op zijn voetstuk, maar er is hier en daar wel een barstje in. Vooral in juni is het telkens opletten. Vorig jaar incasseerde het aandeel zijn grootste klap sinds de beursgang in 1977 door een winstmarge die iets minder stevig dan gewoonlijk was te combineren met een waarschuwing voor een aanhoudende prijzenslag. Een probleem dat in zekere zin opgelost werd door de covid-19 crisis: alle supermarkten zetten hun promoties in de ijskast en de voedingsinflatie is opgelopen tot 4 procent.

Maar nu kwam er een ander probleem bij: in volle lockdown verkozen we onze kleine buurtwinkel en reden we niet kilometers naar 'onze' grote Colruyt. En in die buurtwinkels staan rivalen sterker, met winkels als de Carrefour Market of Proxy Delhaize. Resultaat: opnieuw een niet geheel overtuigend jaarrapport.

Beurshuis Jefferies raamt dat Colruyt in de tweede jaarhelft - tot eind maart - zo'n 30 basispunten marktaandeeel verloor. Du jamais vu voor een retailer die bijna akelig goed de vinger aan de pols van de Belg heeft. Zeker omdat beleggers dit voorjaar als vanouds in volle beurscrash hun toevlucht namen tot Colruyt, precies omdat de keten met zijn laagsteprijzenpolitiek al decennia te boek staat als hét recessie-aandeel.

Nu de belegger mentaal afscheid genomen heeft van de recessie - eerder deze maand wiste Wall Street alle verlies voor 2020 uit, uitgerekend op de dag dat de officiële arbiter NBER liet weten dat de Verenigde Staten in recessie zitten - is logischerwijs het recessie-aandeel even op tijdelijke werkloosheid gezet. De vlucht naar kwaliteit heeft nu plaats gemaakt voor een 'flight to crap'.

Onder aanvoering van een twittergoeroe als Dave Portnoy zet een leger aan daytraders in op momentumbeleggen, met bizarre resultaten tot gevolg. Zo schorste de SEC deze week even de handel in Hertz. De beurswaakhond stelde zich niet geheel onterecht vragen bij de aandelenuitgifte die de bankroete autoverhuurder plande, in een poging dankbaar gebruik te maken van de boomende handel in het fundamenteel waardeloze aandeel.

Toch zouden we net als het virus ook de recessie én Colruyt nog niet te gauw afschrijven, ook al voorspelt Morgan Stanley nu dat de recessie even krachtig als kort zal zijn. Post-lockdown zal de Belg wel weer zijn vertrouwde Colruyt terugvinden. Colruyt is het tegenoffensief begonnen: je hoort opvallend veel radioreclame voor zijn Spar-buurtwinkels.

Zeker: een koopje is Colruyt niet tegen 19 keer de nettowinst - zonder de boekhoudmeerwaarde op de windmolenparken - over het voorbije boekjaar. Maar zowat alle analisten vinden Colruyt al jaren duur, een vaststelling waar het aandeel zich niks van aantrekt omdat de groep ook al jaren een bodem onder de eigen koers legt door in bulk eigen aandelen in te kopen.

Degroof Petercam-analist Fernand de Boer stipt aan dat de balans van gewapend beton - netto 263 miljoen euro cash per eind maart - ruimschoots verdere inkopen toelaat. Daarnaast schat hij de verborgen waarde van de windmolenparken op 350 miljoen euro.

Je kunt Colruyt onder Jef Colruyt best vergelijken met Tessenderlo onder Luc Tack. Wie Colruyt te duur vindt, is vrij om te verkopen. De koper zal waarschijnlijk Colruyt zelf zijn.

Je kunt Colruyt onder Jef Colruyt best vergelijken met Tessenderlo onder Luc Tack, die eveneens via een zijsprong in energie een stabiele extra winstmotor in huis gebracht heeft. Wie Colruyt te duur vindt, is vrij om te verkopen. De kans is groot dat de koper Colruyt zelf is, dat zo zijn sluipende beursexit kan voortzetten: het voorbije decennium verdween zo geruisloos al een vijfde van Colruyt van de beurs, door de jaarlijkse massavernietiging van ingekochte aandelen.

Baillie Gifford heeft intussen wel andere Belgische parels ontdekt. De Schotten stopten in november vorig jaar in één trek Argenx 200 miljoen euro toe, een motie van vertrouwen in de Gentse biotechnologiegroep die ze zich daar in de schaduw van Edinburgh Castle nog niet beklaagd zullen hebben. De instap verliep tegen 109 euro. De Argenx-koers nu, na nieuwe sterke onderzoeksresultaten rond goudhaantje efgartigimod? Bijna 200 euro.

Edinburgh stapte ook fors in Umicore , op een ogenblik dat het in het voorjaar van 2019 gitzwarte rapporten regende over de materialengroep na een joekel van een Paaswaarschuwing. Het probleem: beleggers staarden zich blind op de hipsterafdeling Energy & Surface Technologies, de wereldmarktleider in kathodematerialen die cruciaal zijn om het leger elektrische auto's zoemend op de weg te houden. En ze (maak daar 'we' van, wij staarden ons ook blind) vergaten de krasse knar van de groep: Hoboken. Die prachtige industriële site waar Umicore als 'bovengrondse mijnbouwer' meer dan 20 (edel)metalen uit tonnen industrieel en elektronisch afval recycleert.

Idem in de eerste helft van 2020. Met perfect gevoel voor timing - als opwarmer voor een geldronde van 500 miljoen - kondigde Umicore aan dat de bedrijfswinst een stuk beter dan verwacht evolueerde in de eerste jaarhelft. Terwijl de katalysatorenafdeling en de hipstertak midscheeps getroffen worden door de autosector, stevent Hoboken af op een recordjaar (zie grafiek).

De reden? Diezelfde katalysatoren die het nu zo moeilijk hebben, stipt ING-analist Stijn Demeester aan. 'Veel katalysatoren komen nu aan het eind van hun levenscyclus en die bevatten een stuk meer metaallading van vorige generaties.' Demeester wijst op rhodium, samen met palladium en platinum een essentiële component bij de uitlaatzuivering. 'Je hebt bijna een logaritmische schaal nodig om de koers weer te geven. En dus geniet Umicore volop en eigenlijk tegen zijn wil van de piekende koers. De groep dekt liever haar prijzen in, maar dat kan bij rhodium niet'.

Rhodium is als 'bijproduct' één van de zeldzaamste metalen ter wereld. In 1804 ontdekt door de Engelse uitvinder William Hyde Wollaston, twee jaar nadat hij ook palladium ontdekte. Wel: palladium is nu met bijna 2.000 dollar voor een ounce (31,1 gram) een stuk duurder dan goud, maar belachelijk goedkoop vergeleken met rhodium. Die prijs piekte dit voorjaar aan bijna 14.000 dollar per ounce, de huidige prijs van goed 8.000 dollar is nog altijd een verviervoudiging vergeleken met twee jaar geleden.

Umicore profiteert nu van zijn beslissing - die destijds bij enkele analisten de wenkbrauwen deed fronsen - om de capaciteit van Hoboken fors uit te breiden. Zeker nu de raffinagecapaciteit krap is: op pagina 32 van het jaarverslag van Umicore lees je dat de Chinese recyclagecapaciteit beperkt is, nu Peking veel strenger de 'Green Fence' milieuregelgeving voor de import van schroot doet naleven. En dus biedt het boomende Hoboken nu tegengewicht voor de kathodematerialen, al blijft de vraag of de belegger bereid is een even stevige waardering te plakken op Hoboken als op de hipsterafdeling.

Niettemin, U bent gewaarschuwd: als u post-lockdown tijdens een citytrip Edinburgh bij het verorberen van oesters even de koers van Umicore checkt, schrik niet als u plots een stem achter u hoort.