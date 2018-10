Hoor die beren luider grommen

Lag u deze week wakker van de ravage die de wereldwijde verkoopgolf hoogstwaarschijnlijk in uw aandelenportefeuille heeft aangericht? Of houdt u van een sporadische storm die de beurzen af en toe toetakelt? Want zo kunt u kwaliteitsaandelen veel goedkoper oppikken. Zelf had ik er een dubbel gevoel bij. Enerzijds is het niet prettig al die bloedrode koersen te aanschouwen als aandelen zonder specifiek bedrijfsnieuws soms met tientallen procenten kelderen. Anderzijds had ik wat spaargeld te spenderen voor de kinderen, want op lange termijn zijn aandelen ondanks alle turbulenties de beste investering. De koers waartegen u koopt, vormt echter een groot verschil aan de meet na tientallen jaren. Dus liever beloftevolle, solide kwaliteitsbedrijven als Umicore (-8,9%, 41,59 euro) rond 40 euro oppikken dan boven 50, Melexis (-0,2%, 62,40 euro) liever aan 60 dan aan 90, of GBL (-7,1%, 81,42 euro) eerder aan 80 dan aan 90.

De hamvraag is of u zich al die mooie aandelen over enkele weken of maanden nog goedkoper kunt aanschaffen. Eerlijk gezegd: dat weten we niet. Niemand weet dat. Tegen 13 keer de winst en een dividendrendement van 3,7 procent zijn de Europese aandelen goedkoper dan het langetermijngemiddelde van 14,4 keer de winst. De waardering van aandelen biedt op lange termijn wel een houvast, maar op korte termijn is het helaas een zeer slechte indicator om de richting van de beurzen te voorspellen. Daarvoor zijn het sentiment en de zeer woelige rotaties van de grote beleggers van belang.

Het geslacht De Pauw Bij de familie De Pauw, de referentieaandeelhouder van Montea (-3,9%, 53,80 euro), mochten de champagneflessen ontkurkt worden. Ze had liefst drie redenen om te vieren. In de eerste plaats ging het groots opgezette musicalspektakel ‘40-45’ van Studio 100 in première in twee aaneengesloten gebouwen van de groep. Ten tweede sloot de specialist in logistiek vastgoed 5 nieuwe huurcontracten, waardoor de bezettingsgraad in België stijgt naar 100 procent. En ten derde schonk voorzitter Dirk De Pauw voor ruim 9 miljoen euro aandelen aan zijn zoon Henry. Die moet wel nog even wachten voor de inkomsten, want het vruchtgebruik - en dus de dividenden van zowat 360.000 euro per jaar - blijft bij Dirk en zijn vrouw Karin. Er waren trouwens nog wat familieleden van insiders actief die in de beursdaling opportuniteiten zien. Marie-Alix Somville, de vrouw van Sipef-bestuurder Jacques Delen, kocht stukken van de plantagegroep (-1,5%, 51,60 euro). Katia Fornieri deed hetzelfde bij de farmagroep Mithra (-10,2%, 25,40 euro).

Een voorbeeld: de voorbije weken beslisten enkele zeer grote Angelsaksische fondsbeheerders hun blootstelling aan kleine en middelgrote aandelen te verminderen. Als zulke megafondsen geld naar andere effecten versluizen, kijken ze niet naar de kwaliteit van individuele aandelen maar drukken ze de verkoopknop in voor al die, sowieso minder vlot verhandelbare, effecten. In een zenuwachtige markt staan daar weinig kopers tegenover, vandaar dat koersen soms razendsnel kunnen kelderen. Aan de bedrijven zelf is meestal niet veel veranderd.

Rendement zonder risico

Het grote verschil met een paar maanden geleden is dat investeerders voor het eerst sinds jaren geld krijgen om géén risico te nemen. Door de boomende Amerikaanse economie en de logische renteverhogingen door de Federal Reserve is de langetermijnrente er geklommen tot 3,2 procent. Amerikaans staatspapier staat - ondanks de snel oplopende schuldenberg - nog altijd geboekstaafd als de meest liquide en veilige belegging ter wereld. Nu de regering-Trump steeds meer leent om de belastingverlagingen en investeringen te financieren, zuigt Amerikaans staatspapier geld weg uit de rest van de wereld, met de groeimarkten op kop. Maar ook Europa krijgt hier last van. Want waarom zouden internationale beleggers voor Europese aandelen kiezen, terwijl ze kunnen beleggen in ‘risicoloze’ Amerikaanse staatsobligaties in de stevige dollar? Europa is trouwens nog altijd niet populair onder het internationale beleggersvolkje. De kwakkelende Italiaanse begroting en het uitblijven van een brexitakkoord houden de kopers weg. Ook bij ons dikt de rente trouwens aan, zij het mondjesmaat. De opbrengst op een Belgische staatsobligatie steeg sinds de zomer 0,2 procentpunt tot 0,9 procent. Niet schitterend, maar het gaat naar boven nu de Europese Centrale Bank haar stimulus terugschroeft.

De wereldeconomie is nog in bloedvorm, maar voor hoelang? De cocktail van de handelsoorlog, hogere rentevoeten, en de terugkeer van de inflatie wegens de dure olie en krappe arbeidsmarkt doet steeds meer beren uit hun hol komen. De risico’s zijn alvast toegenomen. De grote institutionelen die hun strategieën daarom aanpassen, veroorzaken al weken een sectorrotatie. Vliegen buiten: bedrijven met onzekere of geen cashflows, ten voordele van ondernemingen die kunnen rekenen op vaste en relatief veilige inkomsten. Geen biotechbedrijven dus, die meestal nog geen omzet realiseren en van een goed beursklimaat afhankelijk zijn om zich te financieren. In twee weken tijd zakte de Nasdaq Biotech-index in de VS 11 procent. Met blikschade in Brussel tot gevolg en tuimelpertes voor onder meer Oxurion (-11,9%, 4,98 euro), Bone Therapeutics (-10,5%, 7,90 euro) of Mithra (-10,2%, 25,40 euro). Bedrijven met vaste inkomsten daarentegen gingen hoger. In dat rijtje vinden we de telecommers Proximus (+2,8%, 21,68 euro) en Telenet (+3%, 45 euro), die kunnen rekenen op hun vele abonnees, of winkelketens als Ahold Delhaize (+0,8%, 19,17 euro) en voedingsbedrijven als Miko (+3,8%, 109 euro), want we moeten toch blijven eten en drinken.

In die laatste categorie zit ook AB InBev (-3,2%, 73 euro). Helaas hoort de brouwer ook tot een clubje dat door de renteklim uit de gratie raakt: de grote schuldenaars. De brouwer torst 108 miljard euro schulden, 4,9 keer de brutobedrijfswinst. Bovendien staan die schulden uit in dollar en euro, terwijl AB InBev vooral verdient in de munten van groeilanden die forse klappen hebben gekregen. De mismatch maakt de terugbetaling moeilijker. Enkele grote beurshuizen pleiten sinds kort voor een halvering van de coupon, misschien een voorbereiding om de markt toch voor een dividendknip klaar te stomen. Andere analisten stellen een keuzedividend als oplossing voor, wat alvast veel soelaas zou bieden als de familiale aandeelhouders voor aandelen in plaats van cash zouden kiezen.

Ook cyclische aandelen vallen in ongenade als de markt twijfels krijgt over de groei. Aandelen als de staaldraadtrekker Bekaert (-11,7%, 19,10 euro), of grondstoffenspelers als Umicore en Campine (-14%, 28,20 euro) staan in de solden.

Vastgoed heeft het moeilijker door de rentestijging, al houden de koersen daar al voor een stuk rekening mee. Langetermijnbeleggers kunnen misschien gebruikmaken van de correctie om aandelen als Retail Estates (-4,4%, 69 euro) of Ascencio (-4,3%, 48,60 euro) op te pikken. Mondjesmaat kwaliteitsaandelen kopen bij een zware dip, lijkt een juiste strategie. Want hoe lager de koersen, hoe groter de opportuniteit.

Voor wie zich afvraagt wat de kroost nu extra in portefeuille heeft, geef ik eerst mee wat ze al jaren hebben. Bij aanvang moesten het bedrijven zijn die groeien én zware stormen hebben getrotseerd. In hun mandje zitten de holdings Sofina, Ackermans & van Haaren, Berkshire Hathaway en de Zwitserse vermogensbeheerder Julius Bär. Sinds deze week is daar een vleugje van de chipmaker Melexis, de agrochemieholding Floridienne (-7,7%, 180 euro) en wat Aedifica (-2,5%, 74,80 euro) aan toegevoegd. Met die rusthuizenuitbater kunnen ze nu al sparen voor hun oude dag.