In de naam van de vader

Ik heb nooit geloofd in het spreekwoord ‘zo vader, zo zoon’, en de ondernemerswereld lijkt me daarin vaak gelijk te geven. Op de Brusselse beurs hebben twee grote IT-ondernemers de fakkel aan hun zonen proberen door te geven, maar het is duidelijk dat het voor de aandeelhouders beter toeven was of is onder het bewind van de vaders. We hebben het over Jean-Louis Bouchard van Econocom (+0,2%, 3,28 euro) en Jean-Claude Logé van Softimat (+2,6%, 3,10 euro), het restant van Systemat. De bedrijven van beide zeventigers waren in de jaren 90 ongeveer even groot. Beide hoorden bij de top in de informaticawereld. Maar terwijl Econocom tot een reus van 3 miljard euro omzet gegroeid is, verschrompelde Systemat tot een bedrijfje dat wat vastgoed verhuurt.

Jean-Louis Bouchard benoemde in de lente van 2018 zijn zoon Robert tot troonopvolger. Al snel bleek dat het oudste van zijn acht kinderen er niets van bakte. Onder het korte bewind van Robert en zijn nieuw managementteam kelderden de resultaten en gingen de schulden steil naar boven. Jean-Louis zag dat het niet goed was. Amper acht maanden later keerde hij terug. De beurs feestte niet om de terugkeer van de verloren zoon, maar om de verloren vader. Volgens Jean-Louis durfde het nieuwe management geen snelle en cruciale beslissingen nemen die nodig waren om de verzwakkende markt te counteren. Uit de voorlopige jaarresultaten die Econocom deze week vrijgaf, blijkt dat de stichter meteen een ommekeer heeft ingeluid. De goede reacties op de terugkeer van Bouchard moeten ook de aandeelhouders van Softimat hebben geïnspireerd. Want een groep minderheidsaandeelhouders eist dat oudgediende Jean-Claude Logé er opnieuw aan het roer komt.

Jean-Louis

Maar eerst meer over Econocom. De IT-groep heeft net als haar sectorgenoten last van de slabakkende Europese economie. De handelsoorlog, de brexit en de tekenen van een economische vertraging doen bedrijven tijdelijk minder investeren in hun IT-parken en de digitale omwenteling. Dat weegt op de meest winstgevende tak van Econocom, die een leasingsysteem aanbiedt waarbij bedrijven of overheden hun hele IT-infrastructuur zoals computers, tablets, servers of cyberbeveiliging huren en laten onderhouden bij het bedrijf. Ook had Econocom minder kredietwaardige klanten binnengehaald, om toch de doelstellingen te bereiken. En het had te weinig geïnvesteerd in de dienstverlening op zijn grootste markt Frankrijk, waardoor een dure inhaalbeweging nodig was.

Jean-Louis, die meteen de kersverse financieel directeur aan de deur zette, focust duidelijk op het sterke punt waar Econocom vroeger om geliefd was bij de beleggers: cashgeneratie. Het bedrijf is selectiever: liever wat minder klanten die goed betalen dan nieuwe klanten waar je veel in moet investeren en die misschien hun facturen niet zo nauwgezet betalen. De stichter hakte ook in de kosten, verminderde het werkkapitaal en voerde meer factoring in (het doorverkopen van nog niet-geïnde facturen). Zo slaagde hij erin de schulden terug te dringen van 395 miljoen euro eind juni tot 250 miljoen eind december. Een sterk staaltje, al is factoring nog een vorm van schulden. Pa Bouchard stelt de markt gerust, nadat die zich zorgen was beginnen te maken over de oplopende leningen.

Misschien hebben de vele vrouwen die recent zijn benoemd ook aan de turnaround bijgedragen? Hoewel de IT-sector vaak als een mannenbastion gezien wordt, zitten er bij Econocom meer vrouwen dan mannen in de directie. Vorige week haalde Jean-Louis oudgediende Chantal De Vrieze nog terug om Econocom in België en Luxemburg te leiden. De vrouwen moeten er mee voor zorgen dat Econocom weer kan groeien. Voor dit jaar voorspelt het bedrijf een winststijging van 11 procent. Het aandeel reageerde amper. De koers was voordien al wat hersteld, en de winst over 2018 bleef licht onder de verwachtingen. Jean-Louis zal alles uit de kast moeten halen om te bewijzen dat hij zijn bedrijf weer op het groeispoor kan zetten.

Schermvullende weergave Jean-Claude Logé, stichter van Systemat ©Saskia Vanderstichele

Terwijl Bouchard senior tot de rijkste Fransen behoort en geniet van zijn kasteel in de Var, is dat precies het omgekeerde bij zijn collega Jean-Claude Logé. De ex-multimiljonair speelde al zijn centen kwijt. Een deel gaf hij aan goede doelen, maar het meeste werd hem naar eigen zeggen ontfutseld door zijn twee ex-echtgenotes. In zijn boek ‘Systemafric’ omschrijft de Waalse ondernemer hoe zijn 25 jaar jongere tweede vrouw in hem eerder een wandelende flappentapper zag dan de ideale echtgenoot. Toen het koppel in een riante villa in Senegal woonde, trachtte ze hem via omgekochte psychiaters gek te laten verklaren en hem te laten interneren. Logé kon naar eigen zeggen nog net halsoverkop naar België vluchten.

Een groep minderheidsaandeelhouders, die samen ruim 6 procent van het kapitaal vertegenwoordigen, vraagt nu dat de ex-patron terugkomt. Ze stuurden een brief naar de voorzitter van de raad van bestuur met een pak eisen. Voor een goed begrip: Softimat heeft alle IT-activiteiten verkocht, en verhuurt enkel nog wat vastgoed. Met een beurswaarde van 17 miljoen euro is het een lilliputter. De aandeelhouders vragen ook dat Softimat weer een dividend uitkeert, want dat is vijf jaar geleden. Ze vinden ook dat CEO Bernard Lescot, die samen met Logé aan de wieg stond van Systemat, en financieel directeur Nicolas Logé, de zoon van Jean-Claude, zichzelf veel te veel in de watten leggen. Samen verdienen ze 600.000 euro.

‘Erg veel om amper acht gebouwen te beheren’, stellen de minderheidsaandeelhouders, die 40.000 euro meer dan genoeg vinden. Ze eisen ook dat Softimat de projectontwikkeling stopt. Een eis die ook Jean-Claude Logé onderstreept. De ex-topman stelt dat stoppen met vastgoed zo’n 15 miljoen euro kan opbrengen. ‘Als dat geld wordt geïnvesteerd in goede bedrijven en het huidige loon van de directie naar de aandeelhouders vloeit, kan Softimat een mooie dividendbetaler worden.’ Jean-Claude vindt ook dat Lescot en zijn zoon niet nodig zijn om het bedrijf te leiden.

De couppoging heeft weinig kans op slagen. Logé senior, die zich op zijn blog ‘Vilain Coco’ laat noemen, heeft in 2011 al zijn aandelen verkocht toen hij opstapte. En de directie bestempelt de misnoegde aandeelhouders als ‘een echt gevaar met een puur speculatieve visie op het bedrijf’. De vraag is hoelang Softimat nog op de beurs zal blijven. Vorig jaar kocht het twee van de drie verhandelde aandelen zelf op, bijna een tiende van het hele bedrijf. Die honger naar eigen aandelen stuurde de koers 43 procent hoger. De aandeelhouders mogen dus niet echt aan de klaagmuur gaan staan.

Jerome

Het strafste wapenfeit van de week mogen we ten slotte niet vergeten. Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell, die als een goede huisvader van alle Amerikanen erover moet waken dat de inflatie niet ontspoort en de economie goed boert, gooide het roer helemaal om. De centrale bank zal voortaan geduldig wachten op nieuwe economische cijfers in de plaats van de rente nog meerdere keren te verhogen. Die bocht zult u gemerkt hebben in uw portefeuille. Sectoren die baat hebben bij een langdurig lage rente, zoals vastgoed, gingen vlot hoger. De top 20 van grootste stijgers op de Brusselse beurs omvat 11 vastgoedbedrijven. En wie was de pineut? De banksector. Hoe lager de rente, hoe kleiner de rentemarge tussen de kredieten die ze verstrekken en de vergoedingen die ze op uw spaarboekjes geven. Dat de banken wat minder verdienen, daar zijn we niet rouwig om. En over een spaarboek die nog heel lang heel weinig zal opleveren, ook niet. Slimme beleggers zitten vooral in aandelen.

ROBOCOP VAN 1 MILJARD Een aandeel dat recent knotsgekke capriolen maakte, is Materialise. De Belgische 3D-specialist die op Nasdaq noteert, weerstond in december de beursellende met een klim van 56 procent tot 1 miljard dollar beurswaarde. De reden? Materialise kreeg een stek in de Robo Global Robotics & Automation Index, waarna fondsen massaal aandelen kochten. Intussen is de koers wat genormaliseerd, wat KBC Securities ertoe aanzette de rating te verhogen tot ‘opbouwen’.