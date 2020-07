Met een Excel spelenderwijs naar een XXL

Tesla aan 1.400 dollar. Kan dat? Ja, net als in voetbal is in Excel alles mogelijk.

Eerlijk, ik heb te doen met Adam Jonas. Volgt al zo'n twee decennia de autosector voor het beurshuis Morgan Stanley en groeide uit tot de invloedrijkste stem in de sector met altijd zeer lezenswaardige rapporten. Maar net als voor zowat heel Wall Street is het voor Jonas onmogelijk de meute beleggers die zich op Tesla stort bij te benen.

In zijn update over de pionier in elektrische auto's handhaafde de Morgan Stanley-analist zijn verkoopadvies met een koersdoel van 740 dollar. Ongeveer de helft van de beurskoers die stratosferisch naar 1.400 dollar is geklommen. Als een soort offer aan de raging bulls verhoogde hij wel zijn 'perfectewereldkoersdoel' naar 2.070 dollar. In februari had Jonas dat 'bull case' koersdoel op 1.200 dollar gelegd, wat toen - in een ander tijdperk - astronomisch oogde.

Zoals steeds focuste de berichtgeving op dat koersdoel en zagen beleggers er een knieval in. Het ís ook een soort knieval. De druk op een analist met een verkoopadvies op een aandeel dat hemelwaarts gaat, is enorm. Maar wie de moeite neemt om het rapport van de analist door te nemen, moet niet eens tussen de lijnen lezen om te besluiten dat Jonas fundamenteel overtuigd blijft van zijn verkoopadvies.

'Als ik je in een kamer zou opsluiten met een Excel om je te verplichten een waardering van 500 miljard dollar te bedenken voor Tesla, dan ga je dat kunnen', schrijft de Morgan Stanley-veteraan. 'Je zult dan moeten voorspellen dat ze bijna 10 miljoen auto's gaan verkopen in 2030 (grosso modo wat Volkswagen en Toyota nu jaarlijks verkopen, red.), jaarlijks meer dan 10 miljard dollar recurrent aan software-inkomsten halen en batterijen leveren aan andere autoproducenten'.

Met andere woorden: je moet dan in essentie twee dingen veronderstellen. Eén: Tesla is dan méér dan auto's. Met gewoon het aantal verkochte auto's maal de verkoopprijs te vermenigvuldigen raak je er niet meer om de huidige koers te vertegenwoordigen. Je moet veronderstellen dat Tesla als pionier in auto's een heel ecosysteem aan diensten kan uitbouwen, wat Apple sinds 2007 deed rond de iPhone. Jonas: 'Ik heb even gecheckt bij collega Katy Huberty (de technologie-analiste van Morgan Stanley, red.) en Apple zou slechts de helft waard zijn als 'louter' verkoper van iPhones, zonder het ecosysteem van recurrente inkomsten uit diensten en software'.

Twee: er is alleen Tesla in de sector, de rest van de sector blijft eeuwig bij de pakken zitten. En dus moet je veronderstellen dat Toyota, Volkswagen, Mercedes etcetera nooit met iets op de proppen zullen komen dat nog maar in de buurt komt. 'We kunnen u niet tegenhouden om zo'n dingen te denken, aangezien de 'oude' autoproducenten daar inderdaad nog niet in geslaagd zijn', richt de analist zich tot de lezer. Maar het is duidelijk: zelf gelooft hij er niet in. 'Een Tesla aan 1.400 dollar is een verhaal waar de innovatiepremie voor Tesla de zekerheid van middelmatigheid van alle anderen ontmoet'.

Bizar genoeg noteert Tesla bij een beurswaarde van 260 miljard dollar nog altijd niet in de S&P500, de meest gevolgde brede beursbarometer op Wall Street. Ook indexbeheerder S&P is daar duidelijk in snelheid genomen. Mocht die plooien en alsnog Elon Musk & co promoveren, volgt ongetwijfeld een verse koopgolf. Intussen vertaalt de Tesla-koersexplosie van meer dan 230 procent in 2020 voor een gigantische tweespalt op Wall Street: terwijl de Nasdaq100 met Tesla op 23 procent winst noteert, ging de S&P500 per saldo sinds Nieuwjaar nergens heen.

Niet dat er nog iemand in geïnteresseerd is in 'fundamentals', maar Tesla noteert tegen 330 keer de verwachte winst voor 2020, 100 keer de cashflow en 10 keer de jaaromzet. Volkswagen noteert tegen 17 keer de verwachte winst, 4 keer de cashflow en 0,3 keer de jaaromzet. Long story short: een gok op Tesla is tegelijk een gok tegen Duitse ingenieurs. En terwijl u vorige week in deze kolommen kon lezen dat we met plezier tegen Duitse bankiers gokken, zijn we absoluut niet bereid dat te doen tegen Duitse ingenieurs. Tesla zal én collectief Duitsland moeten blijven kloppen en andere inkomstenbronnen moeten aanboren. De lancering van sexy shorts om de overwinning tegen de shorters te vieren is een beloftevolle start, maar lang niet voldoende.

De hyperbolische beurskoers van Tesla is vooral een typisch fenomeen van het nu al hallucinante jaar 2020. Een jaar waar een onderkoeld Main Street dankzij de duizenden miljarden stimulus van centrale banken hand in hand gaat met een oververhit Wall Street.

In een wereld waar grote delen van de economie structurele schade hebben opgelopen, boomt één business als nooit tevoren: beurshandel. In België, waar in de 'lockdownmaand' maart de aandelenhandel met een factor 2,5 steeg tegenover maart 2019. In Turkije ging de beurshandel zelfs maal vijf, meldt Bloomberg. Spaarders verliezen er dag na dag koopkracht op hun spaarrekening, nu de centrale bank op last van president Erdogan ondanks hardnekkig hoge inflatie fors in de rente heeft moeten knippen. En dus zetten de Turken hun spaargeld dan maar op de beurs aan het werk.

Maar dat is nog niets vergeleken met China, waar donderdag een beursnieuwkomer op de eerste dag vertienvoudigde in waarde. Ofwel waren de begeleidende zakenbankiers een nulletje vergeten in hun Excel, ofwel past het miljoenenleger beleggers in de Volksrepubliek wel heel enthousiast de theorie van de grootste gek toe. Logisch, met de Chinese communistische partij als grootste cheerleader van de beurshausse.

Je zult in dit klimaat maar de laatste 'waardebelegger' zijn, de belegger die op zoek gaat naar bedrijven die op basis van al bewezen diensten goedkoop ogen. En niet op basis van een Excel die ergens tot 2050 ononderbroken groei veronderstelt. Toch biedt het oververhitte beursklimaat met extreme zaagtanden ook kansen. In 'The Intelligent Investor' introduceerde Benjamin Graham in 1949 dé bondgenoot van de langetermijnbelegger bij de uitbouw van een aandelenportefeuille: Mr. Market. De manisch-depressieve belegger.

Die Mr. Market toont zich in 2020 van zijn meest manisch-depressieve kant. En dat biedt enorme opportuniteiten. In alle handboeken beleggen kunt u lezen dat diversificatie belangrijk is. Niet alle eieren in één mandje, weet u wel. Zullen we u eens iets verklappen? Dat is onzin. Eigenlijk heb je maar twee aandelen nodig. Twee aandelen waar u in het verleden in deze kolommen al over kon lezen: Sofina en ASML. Noem het onze Bel2-index.

De eerste is de spilholding van de familie Boël en an sich al een mooi gediversifieerde portefeuille. Van Colruyt over JF Hillebrand - wereldmarktleider in wijntransport - tot zowat elk hip nieuwe 'ding' uit Silicon Valley, recent rinkelde de kassa nog op de participatie in maaltijdkoerier Postmates. De tweede is, in belangrijke mate dankzij Leuvense ingenieurs, met zijn machines voor chipproductie de meest onmisbare schakel van een steeds meer met rekenkracht geconnecteerde wereld. Zonder ASML geen Netflix op uw iPhone of Chromecast, zonder ASML geen Tesla op autopilot.

Het enige probleem is dat ook bij een langetermijnportefeuille de instapkoers cruciaal is. En Sofina en ASML uiterst zeldzaam goedkoop noteren. Welnu: in maart tuimelden beide aandelen dankzij een tureluurs gedraaide Mr. Market kortstondig, omdat iedereen alleen Tesla kocht. Dat leverde een even kortstondige als zeldzame koopkans op (zie grafiek). Daar had je zelfs geen rekenblad voor nodig. Wel durf om resoluut tegen de kudde in te gaan. Veel durf dus.

Wie toen een pakket insloeg, is als beloning voor die durf met zijn perfect gediversifieerde Bel2-index nu gerust tot aan zijn pensioen.