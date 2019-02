Negeer alle (k)wartaal

Steeds meer bedrijven stoppen er mee beleggers elke drie maanden met cijfers te bombarderen. Ze bewijzen er beleggers een grote dienst mee.

'Ik ken geen enkel goed gerund bedrijf dat om de drie maanden iets belangrijks te zeggen heeft', vertelde de altijd boeiende Pierre van der Mersch, oprichter van de holding Brederode, ons vijftien jaar geleden.

Het duurde eventjes, maar van der Mersch krijgt steeds meer gelijk. Eerder deze maand besloot de Nederlandse grootbank ABN AMRO vanaf 2019 zijn rapport over het eerste en het derde kwartaal bondiger te maken. De Weense beurs schrapte vrijdag voor genoteerde bedrijven de verplichting kwartaalcijfers te rapporteren.

En in navolging van een rits andere Belgische bedrijven kondigt nu ook EVS aan voor het eerst sinds de beursgang in 1998 te stoppen met de publicatie van kwartaalresultaten.

Voortaan zal interim-CEO Pierre De Meulenaere alleen halfjaarlijks een volledige resultatenrekening publiceren. Over het eerste en het derde kwartaal komt er een 'trading update'. Zo'n beknopt activiteitenverslag tussen de halfjaarrapporten in is courant in de Londense City, in België zijn onder meer Bekaert en Umicore er fan van.

De Muelenaere heeft overschot van gelijk. Beursgenoteerde bedrijven hebben de verdomde plicht hun aandeelhouders tijdig alle belangrijke koersgevoelige informatie te geven. Een driemaandelijks tapijtbombardement aan cijfers vertroebelt in plaats van verheldert het zicht.

Dat is zeker bij EVS het geval, benadrukte De Muelenaere donderdagmiddag tijdens de telefonische conferentie met analisten. De Luikenaars beleefden een beroerd 2018 en zagen voor het eerst in hun (bijna) 25-jarig bestaan de omzet in een even jaar krimpen.

Die even jaren zijn nochtans meestal boerenjaren voor de wereldmarktleider in beeldservers voor slow motion beelden. In die even jaar zijn er Olympische spelen - zomer of winter, maakt niet uit - en een voetbalhoogmis - EK of WK, maakt niet uit. Dat zijn niet te missen afspraken waar 's werelds sportzenders traditioneel heel diep in de buidel voor tastten om de beste beeldservers met de jongste snufjes in huis te halen, kwestie van de comakijkers thuis elke cruciale fase vanuit alle mogelijke standpunten te tonen.

Behalve in 2018 dus. Zelfs de machtige Amerikaanse sportzender ESPN moet met lede ogen vaststellen dat steeds meer kijkers de kabel doorknippen en passen voor een duur abonnement. Het codewoord is hier 'OTT' ofte over the top.

De Britse EVS-rivaal Hawk-Eye, bekend van (onder meer) Wimbledon

Aanbieders van (sport)inhoud zoeken naar mogelijkheden om letterlijk over de hoofden van klassieke telecom- en kabelspelers heen kijkers rechtstreeks te bereiken met een streamingaanbod. Veel televisiezenders - zeker in de Verenigde Staten - investeren opgejaagd door Netflix liever geld in zo'n directe consumentenplatformen dan in dure hardware voor hun klassieke kabeldiensten.

Dat leidde tot een schizofreen 2018. Een rotslecht eerste halfjaar - dat CEO Muriel De Lathouwer de kop kostte en het aandeel naar het laagste peil in 13 jaar stuurde - en een fors beter tweede. In het vierde kwartaal draaide EVS dubbel zo veel omzet als in het tweede. De omzet uit beeldservers voor buitenverslaggeving (OB) nam op twee kwartalen zelfs met een factor vier toe. Geen wonder dat De Muelenaere aangeeft dat het gevaarlijk is één kwartaal te extrapoleren.

Wars van de ups & downs ziet De Muelenaere de besparingen bij de klanten niet snel keren en opteert daarom voor een 'Growth & Maintain' strategie. Tegenover rivalen als Evertz, Avid en Sony in de klassieke kernactiviteit zo goed mogelijk marktaandeel vrijwaren - in 2018 strikte EVS onder meer de Japanse zender NHK en de productietak van de Amerikaanse NASCAR-autoraces als klant - maar tegelijk nieuwe inkomstenbronnen aanboren.

Hawk-Eye

Dat doet de groep bijvoorbeeld met Xeebra, een tool voor videorefs (de niet geheel onbesproken VAR) die de Luikenaars vorig jaar ook aan de Spaanse voetbalcompetitie La Liga verkochten. Xeebra heeft wel een te duchten concurent: Hawk-Eye.

Dat Britse technologiebedrijf is een begrip geworden in de Britse sport: iedereen die wel eens naar Wimbledon keek ken de 'biep' als de strenge technologie een opzet uit verklaart en Hawk-Eye helpt 'umpires' ook een handje bij de moeilijkste beslissing in de wereldsport: de vraag - verplicht uit te schreeuwen door de bowler - bij cricket of een slagman 'leg before wicket' ofte lbw stond. De hele regel uitleggen zou ons te ver leiden, zoek het gerust eens onder regel 36.1 van de Marylebone Cricket Club op.

Maar voorlopig blijven die nieuwe niches vrij marginaal voor EVS, ondanks 50 procent groei over 2018: zo'n 5 miljoen euro ofte goed 4 procent van de groepsomzet. De 'klassieke' beeldservers blijven het leeuwendeel van de omzet aanleveren.

De overheid helpt wel een handje om die crisis uit te zweten. Dankzij de meer dan 200 Luikse onderzoekers geniet EVS sinds kort in België van de 'innovatiebox', het fiscale gunstregime voor winsten die voortvloeien uit 'innovatieve activiteiten'. Daardoor raamt De Muelenaere de effectieve belastingsvoet over 2019 op 5 à 10 procent.

Bovendien gunt de interim-CEO die zich steeds meer als fulltime CEO profileert de aandeelhouders aardig wat 'wachtgeld'. Tot en met 2022 krijgen ze elk jaar - behoudens calamiteiten - een dividend van bruto 1 euro per aandeel gestort. Bij de huidige koers een aardig rendement van zo'n 5 procent bruto of 3,5 procent netto.