Overzomeren op de beurs doet u beter in de schaduw

Op de beurs is de winter doorgaans warmer dan de zomer. Maar in een dunne markt kunnen alerte beleggers hun voordeel doen. Enkele verdoken Brusselse parels werpen zich op als een parasol tegen de inflatiehitte.

Tot de deltavariant er anders over beslist, kunnen we deze zomer weer voorzichtig reizen. Ik trek me met mijn gezin terug in een berghut in de Abruzzen, waar ik me ten bate van de echtelijke vrede voorneem zo min mogelijk (beurs)nieuws te volgen.

Wat de reizende middenklasse placht te vergeten, is dat veel mensen de zomermaanden thuis doorbrengen. Brussel gaf zijn bevolking na jaren zeuren eindelijk een openluchtzwembad. Het mooie bad in Anderlecht is amper een postzegel groot, maar het is toch iets.

De Dow Jones koerste zowat heel zijn historische koerswinst bij elkaar tussen september en mei.

Door corona zijn staycations niet makkelijker geworden. Brussel moet het voor het tweede jaar op rij zonder Brussel-Bad stellen, de met sierzand en cocktailstalletjes opgeleukte voorschoot van de oude Citroën-site aan de Akenkaai waar Brusselaars zich met enige zin voor verbeelding op het strand van Copacabana konden wanen. Brussel-Bad was Brussel op zijn best. Traders uit de marktenzaal van KBC zaten er broederlijk te afterworken naast urban dancers en zonnende latina’s. Je at er ook de beste banane plantain van Europa en naar ik vermoed ook van een aanzienlijk deel van Afrika.

Maar voor u mij terecht verdenkt van agendasetting bij het Brusselse burgemeesterskabinet, mijn punt. De zomer is niet altijd één grote zonovergoten Ibizaparty. Op de beurs is de winter doorgaans veel warmer. De cijfers liegen er niet om. De Dow Jones koerste zowat heel zijn historische koerswinst bij elkaar tussen september en mei. Daarvoor zijn weinig diepgaande verklaringen te vinden, behalve de algemene aanname dat professionele beleggers in de zomer op hun luie haidewiets melk uit een kokosnoot liggen te drinken.

In de dunne handel in de zomermaanden kunnen kleine verkooporders tot

grote bewegingen leiden. Voor de kleine belegger is dat best heikel. Door het dunne

orderboek is de spread tussen de bied- en laatkoersen groter en dreigt u duurder te kopen.

Voor u prompt uw portefeuille liquideert, er zijn veel meer argumenten om in de zomer wel in de markt te blijven. Het voorbeeld van de Dow Jones gaat maar om een gemiddelde. In slechts 11 van de 30 voorbije zomers, dus slechts in iets meer dan een op de drie zomers, had u daadwerkelijk verlies geleden. In de immer wat tegenvoetse Bel20 blijken juli en augustus in de meeste jaren net sterke beursmaanden te zijn (zie grafiek). Bovendien mist u door al te driftig in- en uit te stappen rendement op de lange termijn door de kracht van de samengestelde intrest. En u betaalt zich blauw aan de kosten.

Schermvullende weergave

Campinghausse

In Nederland herinneren ze zich vast nog de hete beurszomer van 1997, toen de

AEX nieuwe pieken verkende in een ware ‘campinghausse’. Particuliere beleggers bleven met de toen gloednieuwe mobiele telefoons als de Nokia 3110 en de Ericsson GA628 vanaf hun vakantieadres orders doorbellen. Op het hoogtepunt in augustus steeg de Amsterdamse sterindex tot boven 1.000 punten (in gulden, ruim 450 punten in euro), 56 procent hoger dan de waarde op 1 januari 1997. De stijging was compleet onverwacht en tegenvoets. De toenmalige Fed-baas Alan Greenspan waarschuwde kort voordien nog voor een overwaardering van de financiële markten.

Boven op het losbarsten van de halfjaarcijfers belooft ook de inflatie een heet hangijzer te blijven.

Aan nieuwsflow om de markt richting te geven zal het deze zomer niet ontbreken. Boven op het losbarsten van de halfjaarcijfers belooft ook de inflatie een heet hangijzer te blijven. Op dezelfde dag dat de Duitsers door de Engelsen uit het EK geknikkerd werden, opperde de Duitse ECB-spits Jens Weidmann dat het opportuun leek de pandemiesteun uit te doven.

Een heel ander geluid was te horen bij de zegevierende Engelsen. De Bank of England typeerde de inflatieopstoot als tijdelijk en koelde daarmee de angst dat ze al te snel haar geldbeleid zou verstrakken. Dat deze zomer nog hevige discussies over de stijgende levensduurte zullen volgen, is een open goal intrappen. Na een wervelende eerste jaarhelft kan het als belegger geen kwaad om in die context de luwte op te zoeken. De S&P won in de eerste jaarhelft 16 procent, de Bel20 deed bijna even sterk en zette 14 procent winst sinds januari neer. Zelfs de meest rabiate stieren geloven niet dat die prestatie in de tweede jaarhelft geëvenaard kan worden.

Baken van rust

Een andere rode vlag is een doldraaiende IPO-molen, een klassiek teken aan de wand dat de markt in oververhitting zit. Een baken van rust in die hordes beursnieuwkomers is Inclusio. De enige beursgenoteerde socialewoninginvesteerder in de Benelux en daarbuiten blonk na zijn beursintroductie in december vooral uit in afwezigheid, als een soort anti-Aedifica met een dealflow die stiller was dan de Fransen na de gemiste penalty van Kylian Mbappé.

Daar kwam maandag verandering in toen Inclusio een grote deal sloot in Doornik, boven op een kleinere in de carnavalsstad Binche. Die Henegouwse deals vertegenwoordigen 12 procent van de portefeuillewaarde en worden voor een klein deel gefinancierd met de uitgifte van nieuwe aandelen. Inclusio won ondanks de uitgifte van de nieuwe stukken 0,2 procent tot 21,45 euro, nipt boven de intekenprijs waarmee het in december naar de beurs trok. Met andere woorden: wie in deze

manische tijden een rustgevend aandeel zoekt, kan het slechter treffen dan met

Inclusio, dat met de nieuwe aandelen zijn verhandelbaarheid een beetje opkrikt.

Schermvullende weergave

Een keer per week

Een vlotte verhandelbaarheid blijkt niet altijd nodig om goed te presteren. In de schaduw van de Brusselse Expert Market, de vroegere openbare veiling, ging de bouwmaterialengroep Etex dit jaar al 22 procent hoger. Een recorddividend van 70 eurocent bruto per aandeel vormde de kers op de taart. Er is nochtans maar één keer per week handel in Etex mogelijk, iedere dinsdag om 11.30 uur. Met een beurswaarde van 1,5 miljard is de verborgen parel in de beurskrochten van de openbare veiling intussen even groot als stevige midcaps als Kinepolis en Euronav.

De verborgen groeier Aliaxis won dit jaar al meer dan een kwart om met een beurswaarde van 2 miljard euro een evenknie te vormen van industriële kleppers als Bekaert en Barco.

De familie Emsens houdt de notering naar ons vermoeden vooral om zelf op tijd en stond te kunnen verkopen. Ze treedt niet graag in de openbaarheid na de nachtmerrie met de asbestplaten van Eternit, waarvan Etex de erfopvolger is. De belegger zou nochtans staan te springen voor een continunotering van Etex en het spin-offbedrijf Aliaxis. De maker van sanitaire pijpleidingen groeide in de schoot van Etex uit tot een heel eigen multinational. Ook Aliaxis noteert op de Expert Market en won dit jaar al meer dan een kwart om met een beurswaarde van 2 miljard euro een evenknie te vormen van industriële kleppers als Bekaert en Barco.