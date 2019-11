Snel kopen voor Henry er mee weg is

Recessie-angst is zo oktober. In november zijn beleggers bang het meest feestje te missen, of dat Henry Kravis met hun teerbemind aandeel aan de haal gaat.

'Noodmaatregelen en sterke geneesmiddelen zijn soms nodig. Maar als ze te lang genomen worden, kan de patiënt er afhankelijk van worden of zelfs verslaafd. Het toedienen van pijnstillers moet gestopt worden als de patiënt ooit weer op eigen benen wil staan'.

Een citaat dat komende woensdag zijn tiende verjaardag viert: op 20 november 2009 bromde toenmalige voorzitter Jean-Claude Trichet in de Alte Oper van Frankfurt dat de onconventionele maatregelen van de Europese Centrale Bank (ECB) tijdelijk moesten zijn en zijn publiek - bankiers - zich maar beter kon voorbereiden op een geleidelijke einde van de noodsteun.

Een decennium later is de onconventionele stimulus van de ECB zo ingeburgerd geraakt dat ze conventioneel geworden is. De opvolger van de Trichet, Mario Draghi, begon in november 2011 zijn carrière in volle eurocrisis met het terugdraaien van de renteverhoging die Trichet met een niet bijster goed gevoel voor timing in juli 2011 had doorgevoerd.

De Italiaan heeft in zijn acht jaar aan het roer nooit de rente verhoogd. Integendeel: sinds 2012 is het belangrijkste rentetarief van Frankfurt, de depositorente, op of onder nul. En via een ware lettersoep van inkoopprogramma's heeft Draghi de schuldencrisis 'opgelost' door op dit ogenblik 2.649 miljard euro schulden op de balans te laden. Aan zijn opvolger, de Française Christine Lagarde, de job het intussen 4.700 miljard grote infuus voor de Europese economie dat de ECB-balans is zonder brokken te beheren.

Niemand die nog denkt dat de rente snel hoger gaat. Zakenbank JPMorgan rekent niet vóór 2021 op een hogere ECB-rente. Ook in de Verenigde Staten, als niet zo zorgzame beheerders van 's werelds reservemunt de mondiale 'prijszetter' van het geld, leunt Jerome Powell even achterover na in de betere pirouette van een laatste renteverhoging in december 2018 overgeschakeld te zijn naar een serietje renteverlagingen.

Het resultaat: de profetie van Larry Fink komt - alweer - uit. 'Zet je schrap voor een koopgolf op de beurzen', zei de topman van Blackrock toen Powell zijn pirouette begon in april. Fink Als Fink spreekt, luister je. De man is de vleesgeworden vinger aan de pols van de financiële markten. Die melt-up waar de Blackrock-oprichter voor 'waarschuwde' is zo hard aan het gaan dat we Fink zeven maanden later de man van 7.000 in plaats van 6.500 miljard dollar moeten noemen.

'Het grootste risico is niet dat beleggers te veel, maar wel te weinig investeren', liet Fink nog optekenen. 'Centraal bankiers zijn soepeler dan ooit en er zijn gewoon te weinig interessante activa om in te beleggen'. Door van 'vastrentende' beleggingen een oceaan van nulrentende activa te maken, dwingen centraal bankiers ook risico-averse beleggers manu militari richting aandelenmarkten.

En als het aan Henry Kravis ligt, zal de voorraad rendabele activa snel nog schaarser worden. Kravis is de man die terwijl Fink in 1988 Blackrock oprichtte druk bezig was met een forse scheut schulden het conglomeraat RJR Nabisco van de beurs te halen. Een legendarische strijd die vereeuwigd is in het warm aanbevolen standaardwerk 'Barbarians At The Gate'.

Drie decennia later zijn de 75-jarige Kravis en zijn speeltuin - private-equityreus Kohlberg Kravis Roberts (KKR) - als een vis in het water in een wereld van spotgoedkope schulden. Verzekeraars, pensioenfondsen en family offices kunnen in hun zoektocht naar die paar oases van rendement in de wereld hun geld niet rap genoeg bij KKR parkeren. Resultaat: het geld klotst bij Kravis & co tegen de plinten.

En Henry is er de man niet naar het geld lang op een nulrentende spaarrekening te laten staan. De Financial Times schreef eerder deze maand dat KKR het grootste Europese uitkoopfonds ooit in de steigers heeft gezet: 5,8 miljard euro. Doelwit: West-Europese bedrijven met een beurswaarde van 500 miljoen tot 2 miljard euro. Een vork waarmee ook een groot deel van het nu al snel leeglopend Brussels koersenbord in het vizier komt.

Logisch dus dat bij beleggers de angst voor een recessie in recordtempo plaats heeft geruimd voor de angst om het feestje te missen. Fomo ofte fear of missing out. Het resultaat is een kooppaniek. Een kooppaniek die woensdag het doorgaans geruisloze aandeel van Leasinvest even tot 7 procent hoger stuwde, naar een recordkoers van 129,50 euro. Zonder concreet nieuws, behalve dan in uitgesteld relais op de kwartaalupdate die de vastgoedgroep vrijdagavond vlak voor het lange weekend online zette.

Vösendorf en Pommerloch

Leasinvest krikte de winst per aandeel over de eerste negen maanden van 2019 met 4 procent op, tot 5,31 euro. En dat is best een opvallende prestatie: sinds de kapitaalverhoging van oktober vorig jaar moet de winst namelijk over bijna een miljoen extra hongerige mondjes - 5,93 miljoen aandelen - verspreid worden. Leasinvest heeft dan ook niet lang gewacht om het geld aan het werk te zetten en trok dit jaar 72 miljoen uit voor de aankoop van het grootste Oostenrijkse winkelcentrum - in de Weense voorstad Vösendorf.

Oostenrijk is nu goed voor 16 procent van de portefeuille, maar Leasinvest blijft vooral dé manier om in te spelen op die stevig draaiende economie aan onze oostgrens. Neen, we hebben het niet over die krasselende Duitsers die dankzij een tiende van een procentpunt een recessie konden vermijden. Wel over het Groothertogdom Luxemburg, goed voor iets meer dan de helft van de portefeuille.

Alleen al het winkelcentrum Knauf in Pommerloch, op een boogscheut van Bastenaken, is goed voor een tiende van de portefeuille. Luidens het jongste jaarverslag staan retailers in de rij om er een winkel te mogen open. Er kwamen er vorig jaar 420 parkeerplaatsen bij om de stroom shoppende Belgen op te vangen. In het andere Luxemburgs winkelcentrum, Knauf Schmiede, breidde kledingketen H&M zijn winkel met 1.000 m² uit tot bijna 2.500 m². Iemand heeft duidelijk de Luxemburgers vergeten zeggen dat bakstenen winkels in crisis zijn.

Bij de piekkoers van woensdag noteerde Leasinvest aan een premie van bijna 40 procent op de intrinsieke waarde, 91,1 euro per aandeel. Niet goedkoop, maar logisch gelet op de huidige ultralage rente die rendementsaandelen schaars maken. Leasinvest slaat zelf ook gretig munt uit het eeuwigdurend goedkopegeldbeleid: de groep vervroegde de kwartaalcijfers met bijna een week om bij een select groepje grote beleggers nieuwe langlopende obligaties te kunnen verkopen.

Dit ter vervanging van een retailobligatie die vorige maand terugbetaald werd. Op die obligatie van 75 miljoen euro - die in 2013 bij Belgische spaarders in luttele uren een afnemer vonden - betaalde Leasinvest 3,75 procent rente. De rente op het verse papier is nog niet bekend, maar het zal zonder twijfel stukken lager zijn.