Speculoos zkt. speculant

Voor het ultieme eerstewereldprobleem moet u in Lembeke zijn: té trouwe aandeelhouders.

'De beurskoers verbaast ons ook. Wij vinden die hoog'. Opgetekend: topman Boone van een Meetjeslandse koekjesbakker. Neen, we hebben het niet over huidig CEO Jan Boone van Lotus Bakeries . Wel over zijn oom Karel. Die had het toenmalige Corona-Lotus - de naam Corona verdween in tempore non suspecto, de cakejes rollen nog altijd onder de naam Lotus in Oostakker van de band - in december 1988 naar de beurs gebracht. Tegen 1.350 Belgische frank ofte 33,47 euro. Tegen de eerstvolgende jaarvergadering in de lente van 1989 was de koers naar 2.250 frank gestegen.

De reden? Speculatie - what's in a name? - dat de beursgang een voorbode was van verkoop door de familie. Fat chance. We zijn dik drie decennia later en de familie controleert nog altijd 55,8 procent van de aandelen. En dat is nog een forse onderschatting van de eigenlijke greep op het bedrijf, leert pagina 138 van het jongste jaarverslag. Alle stemmen van de familie genieten logischerwijs van het dubbel stemrecht dat de regering-Michel in 2019 als laatste wapenfeit mogelijk maakte voor aandeelhouders die minstens twee jaar onafgebroken in het kapitaal zitten. Een voorwaarde die de familie Boone, euhm, vlot vervult bij Lotus. En dus controleert ze 910.584 van de 1.284.345 stemrechten, ruim 70 procent dus.

Jan Boone spreekt zich nooit uit over 'zijn' beurskoers. Hij laat de resultaten spreken en die waren deze week opnieuw, wel, sprekend. De omzet sprong over het eerste halfjaar 13 procent hoger naar 365 miljoen euro, de nettowinst klom een kwart tot 47,8 miljoen euro of 58,5 euro per aandeel.

Deze week piekte het aandeel Lotus op 5.820 euro. De hypothetische kleine belegger die in 1988 intekende en ondanks de uitspraken van Karel Boone in 1989 altijd aan de verleiding weerstond om te verkopen, ontving dit voorjaar bruto 35,50 euro dividend. Alleen al die ene coupon is hoger dan de inleg van toen. Inclusief nettodividenden biedt het aandeel Lotus sinds eind 1988 een gemiddeld jaarlijks rendement van 17,5 procent.

Let your profits run

De Belgian All Shares-returnindex over die periode? 6,7 procent. Een verschil van dik 10 procentpunt per jaar. Anders gesteld: 1.000 euro die eind 1988 in Lotus belegd is, is nu 188.000 euro waard. 1.000 euro in een Belgische aandelenkorf is nu 'maar' 8.500 euro waard. Mocht u zich nog afvragen waar de beurswijsheid 'let your profits run' vandaar komt. Of zoals vermogensbeheerder Andrew Paisley van Aberdeen Standard (intussen ... ABRDN geworden) mij in oktober 2019 vertelde: 'Hét succesrecept op de beurs is niet te snel winst nemen'.

Ere wie ere toekomt: een belangrijk deel van dat rendement komt op het conto van Jan Boone, die intussen tien jaar aan het roer staat in Lembeke. Hij stampte in de Verenigde Staten - in Mebane, North Carolina - een tweede speculoosfabriek uit de grond. Groepeerde ook het oerspeculoosje - spijts wat gejammer op de thuismarkt - en de steeds groter waaier afgeleide producten onder de internationale merknaam Biscoff. En boorde met de overname van de Britse vruchtenrepen Näkd en TREK de markt van de gezonde tussendoortjes aan.

De Britse markt heeft over het eerste halfjaar met 87 miljoen euro voor het eerst de Belgische markt (goed voor 83 miljoen externe verkopen) als de belangrijkste Lotus-markt overtroffen, leert pagina 13 van het halfjaarverslag. Een illustratie van de snelle internationalisatie die Jan Boone het voorbije decennium heeft doorgevoerd. In 2010 tekenden België en Nederland nog voor meer dan 60 procent van de verkopen, de jongste twaalf maanden nog iets meer dan een derde (zie grafiek). Over de jongste twaalf maanden draaide Lotus meer dan 700 miljoen euro omzet. Bij de beursgang eind 1988 draaide Lotus 1,75 miljard frank (43 miljoen euro) jaaromzet, leert het toenmalig IPO-prospectus dat (nice touch!) op de webstek terug te vinden is.

Net als Boone zelf zien ook analisten nog flink wat groeimogelijkheden. Voor de gezonde tussendoortjes natuurlijk. Maar ook voor vlaggenschip Biscoff. KBC Securities-analist Guy Sips ziet Italië als een interessante markt. 'Een doorsnee Italiaans gezin consumeert jaarlijks bijna 20 kilo koekjes, een Belgisch iets meer dan 10 kilo'. Dat is vooral omdat de Italiaan geen brood of ontbijtgraan eet bij het ontbijt, maar een koekje.

Op dit ogenblik koopt minder dan 1 procent van de Italianen Biscoff. Het potentieel is er dus. Lembeke moet vanuit het nieuwe verkoopskantoor in Milaan wel tegen twee lokale titanen opboksen: Ferrero en Barilla. Tot 2018 bleven die twee uit elkaars vaarwater: het Bolognese Ferrero met Nutella een monopolie in de smeerpasta, idem voor het Parmezaanse Barilla met Pan di Stelle voor de ontbijtkoekjes. Tot Ferrero zich met Nutella Biscuits op het terrein van Barilla begaf en zo - dixit The New York Times - een burgeroorlog startte. Nu waagt Lotus zich als derde hond in dat gevecht. Let wel: Lembeke gaat op de thuismarkt niet op zijn lauweren mogen rusten, want in mijn lokale Brugse Delhaize zag ik deze week 'Nutella Biscuits' prominent bij de kassa als impulsaankoop geëtaleerd staan.

Feit is wel dat de beurskoers intussen 'priced for perfection' is. Bij de recordkoers van 5.820 euro deze week noteerde de koekjes- en repenproducent tegen ruim 7 keer de omzet, 43 keer de bedrijfswinst en 57 keer de nettowinst over boekjaar 2020. Een waardering - in alle opzichten van het woord - die voortvloeit uit de stevige staat van dienst. Maar niettemin: stevig. Berenberg is het enige beurshuis dat - met een verhoogd koersdoel van 6.000 euro - nog een koopadvies hanteert.

Het 'probleem' van Lotus: een flessenhals. Een geringe verhandelbaarheid, zeker als een buitenlandse vermogensbeheerder wil instappen. Die neemt in tegenstelling tot 'de kleine Belg' geen vrede met enkele aandelen, maar dreigt meteen de markt leeg te kopen. Lotus heeft 'te veel' trouwe beleggers. Over de voorbije 12 maanden wisselden, ondanks een relatief frenetieke handel sinds vorige maand met het vermelde Berenberg een eerste buitenlands beurshuis het aandeel is beginnen opvolgen - in totaal 57.000 stuks van eigenaar. Dat is minder dan één zesde van de 'free float', zeg maar de stukken die niet vast bij de familie Boone zitten en dus in principe vrij verhandelbaar zijn.

Anders gesteld: de kleine Lotus-belegger houdt zijn stukken gemiddeld zo'n zes jaar bij. Geef hem eens ongelijk. Maar voor een toegangsticket tot de Bel20, de Brusselse beursbarometer waar Lotus met zijn staat van dienst én beurswaarde van 4,5 miljard euro absoluut in thuis zou horen, is een frenetiekere handel nodig: de volledige free float moet daar elke drie jaar 'verversen', dubbel zo snel als nu bij Lotus dus.

Lotus hoopt nu met een aangescherpte investor relations de verhandelbaarheid van het aandeel op te krikken. En om zo in navolging van de omzet ook het aandeelhouderschap te internationaliseren. Alleen: het probleem van het gering aantal beschikbare stukken wordt daarmee niet opgelost.