(T)huiswerk in een aandelenmarkt die viraal gaat

Opportuniteiten bij de vleet voor de schaarse verziende belegger in een beurswereld die even viraal gaat als de muziekwereld.

'Ik kan me moeilijk voorstellen dat je nu nog een menselijke koper vindt. Tenzij je gelooft dat morgen 3D-printing alle productietechnieken verandert. En met deze waardering moet het dan echt 'morgen' en 'alles' zijn.' Er volgde nog een 'lacht' maar eigenlijk is dit citaat van een bevoorrecht waarnemer over de stratosferische beursklim van Materialise bloedernstig.

Bij de piek deze week op net geen 41 dollar was de Leuvense specialist in 3D-printing 2,2 miljard dollar (1,9 miljard euro) waard. Het gaat deze zomer érg hard voor een bedrijf dat over het eerste halfjaar stevige impact ondervond van Covid-19, een impact die volgens voorzitter Peter Leys over heel 2020 voelbaar zal zijn. Over het eerste halfjaar zag Materialise de omzet 12 procent krimpen, netto ging het verlies van 1 naar 9 cent per aandeel.

Let wel: dat rapport dateerde van 30 juli. Sindsdien was er geen vers nieuws, onderstreepte Leuven. De beurswaarde sinds die waarschuwing? 1 miljard dollar extra. Begrijp ons niet verkeerd: Materialise is een razend boeiend bedrijf in een sector die veel productietechnieken op zijn kop aan het zetten is. Herlees ter zake zeker eens onze CEO Talks met CEO en grootaandeelhouder Fried Vancraen. Een virtuele CEO Talks, corona oblige, in volle lockdown begin april.

Mandjeshandel

De beurskoers is stilaan even virtueel als onze vergadering toen. En heeft meer te maken met mandjeshandel in ROBO Global Robotics & Automation. Dat is een beursgenoteerd beleggingsfonds of 'tracker' waarmee je in één muisklik 86 bedrijven koopt die bezig zijn met robotica of artificiële intelligentie. Materialise is één van die 86 met een weging van 1,2 procent in de korf. Dat is niet zo gek veel minder als het grootste aandeel in de korf, Nvidia (beurswaarde: 315 miljard dollar), met 2 procent.

In de jaren '90 deed de naam Nvidia alleen een belletje rinkelen bij fervente gamers, dankzij de krachtige grafische kaart GeForce. Nu, er is geen hype waar beleggers compleet wild van worden, of de Californiërs zitten er met hun beeldige krachtpatsers midden in. Zelfrijdende auto's. Check. AI. Check. VR. Check. Bitcoin mining. Check. 'Hints te over dat Nvidia nog hoger kan', schreef onze visionaire Ondernemen-collega Pieter Haeck midden 2017 in een rekenmeester over deze hot chip die toen op een jaar al maal drie gegaan was. Wie toen kocht, zag zijn inleg nog eens ruim maal drie gaan. Dit uiteraard louter ter info voor de chef Ondernemen bij het virtuele evaluatiegesprek eind dit jaar.

Alle gekheid: de ticker 'ROBO' zegt alles. We schreven het al bij de zotte kersthandel op Wall Street eind 2018: de (ro)bots hebben de beurshandel overgenomen. 'Een verbluffende 85 procent van de beurshandel verloopt op automatische piloot en is niet het resultaat van gezond verstand, maar van machines, modellen of het slaafs volgen van één of andere index.'

Veel aan- of verkopen vloeien niet meer voort uit fundamentele analyse, maar zijn het resultaat van 'quants'. Wiskundige computermodellen die continu op het net informatie schrapen en zo investeringsbeslissingen nemen. Het is zoals het eminent leesbare 'The Fear Index' van Robert Harris, maar dan nu in de categorie nonfictie.

De handel deze zomer illustreert dat het met de beurswereld niet anders is dan met de muziek- of filmwereld: hij is even viraal aan het gaan. Het zijn steeds meer algoritmes die bepalen wat er in onze portefeuille komt, net zoals het de algo's van Spotify en Netflix zijn die bepalen naar wat we luisteren of kijken. Terzijde: de algoritmes van Spotify vind ik akelig goed, aan die van Netflix is nog werk. Voor de laatste keer, beste Reed Hastings: ik denk niet dat ik 'Eurovision: The Story of Fire Saga' goed zal vinden. Mijn geloof in Eurosong is weg sinds 'Il treno di Tozeur' van Alice & Franco Battiato in 1984 de duimen moest leggen voor het geföhnde Zweedse niemandelletje 'Diggy-loo diggy-ley' van de Herreys. Ja, we zijn daar nog kwaad over.

De Zuid-Afrikaanse virale zomerhit, 'Jerusalema'

Maar we wijken af. Algoritmes dus. In die zin is de koersexplosie van Materialise deze zomer het beursequivalent van het virale 'Jerusalema', de song die de Zuid-Afrikaanse dj Master KG in een plotse wereldster heeft veranderd. Indrukwekkend. Maar in veel gevallen vluchtig, tot de algo's ons elders sturen.

Het goede nieuws? Voor de belegger die wel nog zijn t)huiswerk doet, vallen er laverend tussen de algo's deals te ontdekken in de 99 procent van het koersenbord dat op een gegeven ogenblik non-viraal gaat. Je moet bij aandelen die op de pechstrook beland zijn wel geduld hebben. En een extern steuntje krijgen, zoals de 'believers' in CFE die rugdekking kregen van een koopadvies van ABN AMRO. Waarnaar de eigenaar van baggeraar DEME plots ... viraal ging.

Idem voor IBA deze week. De wereldmarktleider in protontherapie voor kankerbestrijding is de voorbije jaren spectaculair van zijn voetstuk gedonderd, na een lange reeks ontgoochelingen. Op drie jaar kromp de beurswaarde van meer dan 1 miljard naar minder dan 200 miljoen. Geen wonder dus dat het aandeel deze week explodeerde toen CEO Olivier Legrain een Chinese deal van 'minstens 100 miljoen' aankondigde en zo enigszins de aandacht afleidde van een rood halfjaarrapport.

Een koersexplosie die illustreert hoe zeer IBA - waar de laatste believer in de loop van 2019 de deur achter zich toetrok - uit de beleggersgratie was gevallen. Maar ook illustreert hoe bijziend de belegger is. Jazeker, de cash is welkom om de balans van het Waalse bedrijf recht te trekken. Maar moeten we echt juichen om het feit dat een Belgische wereldmarktleider zijn knowhow op de belangrijke Chinese markt verkoopt? ING-analist David Vagman erkent dat de deal de overnamespeculatie rond IBA kan aanwakkeren, maar merkt ook terecht op dat technologietransfers aan Chinese partners 'notoir gevaarlijk' zijn.

Slide 8

Even bijziend waren beleggers naar onze mening bij Agfa-Gevaert . We erkennen grif: zeggen dat de beeldvormingsgroep een best frustrerende belegging kan zijn, is als zeggen dat er bij RSC Anderlecht een beetje personeelsverloop is.

Schermvullende weergave

Een understatement van jewelste dus. Net daarom hadden we toch net iets meer applaus verwacht voor CEO Pascal Juéry die besloot de bijna 1 miljard die de verkoop van het gros van de IT-tak opleverde tot nader order in huis te houden.

De belegger was uit zijn hum omdat hij hoopte al een deeltje van de cash toegeschoven te krijgen. Snappen we. Echt. De laatste keer dat Mortsel een dividend uitkeerde was een decennium geleden. Maar toch: voor wie iets verziender is, is vooral slide 8 van de beleggerspresentatie van Agfa deze week ronduit geweldig nieuws.

Schermvullende weergave ©Mediafin

Agfa gaat grofweg één derde van het miljard cash in zijn pensioenfonds stoppen, om het gapende gat van meer dan 1 miljard in het pensioenfonds - grofweg 1 miljard beleggingen voor 2 miljard verplichtingen - tot minder dan 700 miljoen terug te brengen. En zo geleidelijk de cash die Agfa jaarlijks in die laatste erfenis van een glorierijk verleden moet stoppen tegen 2026 tot 50 miljoen te verminderen, van 80 miljoen dit jaar.

We kunnen niet genoeg benadrukken hoe cruciaal die ingreep is. Het voorbije decennium was het verleden een molensteen die de Agfa-CEO hoe hard die ook zijn best deed verhinderde om voluit in de toekomst te kunnen investeren (zie grafiek). De voorbije tien jaar slorpten de pensioenen 861 miljoen cashflow op. Dat is meer dan 90 procent van de cash die de groep uit haar dagelijkse bedrijfsvoering netto genereerde. Door het royale bod op de IT-tak dankbaar aan te grijpen zal de huidige Agfa-CEO hopelijk in de komende jaren geleidelijk meer cash in de toekomst dan in het verleden kunnen stoppen.

Voor de belegger in Agfa zit er niets anders op dan geduld te blijven oefenen. Tot een algoritme plots de Septestraat in Mortsel ontdekt.