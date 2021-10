Uit de stortvloed aan kwartaalresultaten blijkt dat ook België supergroeiers kent, waarvan sommige niet te duur noteren.

Hebt u het al gehoord of gezien? ABBA is terug! Agnetha, Benny, Björn en Anni-Frid hebben nieuwe songs uitgebracht en komend jaar volgen hologramconcerten op basis van 3D-opnames. Het Zweedse popkwartet, ontstaan in 1972, doet dat niet voor het geld. Elke maand incasseren de vier voor miljoenen royalty’s. CelebrityNetWorth schat het vermogen van elk groepslid op 272 miljoen euro. Nee, ze maken een comeback omdat ze er plezier in hebben, iets nieuws willen tonen, en willen voortbouwen op hun successen.

The winner takes it all

Als belegger luister je het best naar hun hit ‘The winner takes it all’. Je hebt het meeste kans goed te scoren als je de winnaars van het recente verleden in de portefeuille neemt. Achterblijvers maken het meest kans om het jaar nadien opnieuw onderaan de tabellen te sukkelen. Daar zijn al veel studies over gemaakt. Winnaars hebben de meeste centen om dingen te ontwikkelen of om interessante concurrenten over te nemen.

Ook op de Brusselse beurs geldt dat. In de jaarlijkse toplijstjes zien we vaak dezelfde namen als Lotus, VGP, WDP, Sofina of Melexis. Hebt u bedrijven als Hamon, Crescent, Ontex , Balta of veel kleine biotechers in portefeuille? Dan loopt u ook volgend jaar het meeste kans achterop te hinken. Al zijn er vanzelfsprekend uitzonderingen en valt met wonderbaarlijke comebacks ook geld te verdienen.

Regel van 40

De toppers zijn vaak bedrijven die de grootste groei kunnen voorleggen of superieure marges realiseren. Om die op te sporen introduceerde de Amerikaanse beursgoeroe Jim Cramer de Rule of 40. Cramer is de host van de ‘Mad Money Show’ op CNBC en de stichter van TheStreet.com. De bebaarde zestiger doet vaak gek om het publiek te entertainen. Soms slaat hij met een grote plastic hamer borden neer met daarop bedrijven die hij afraadt. Maar Cramer kraamt meestal geen onzin uit.

De Rule of 40 is een maatstaf om bij groeibedrijven de toppers van de mindere goden te onderscheiden. De regel stelt dat de som van de omzetgroei (zonder overnames) en de operationele winstmarge (ebitda-marge) groter moet zijn dan 40. Dat geeft een bedrijf twee manieren om uit te blinken. Ofwel is de groei spectaculair, waardoor het niet zo erg is dat de marges laag zijn of er zelfs tijdelijk verlies wordt gemaakt. Ofwel is de groei lager, maar onderscheidt het bedrijf zich met torenhoge marges, wat op superioriteit in de sector wijst.

In Brussel is Melexis een van de schaarse namen die dit jaar met glans dat criterium haalt. In het derde kwartaal groeide de omzet 34 procent. Melexis wist daarnaast zijn ebitda-marge te verbeteren van 22 naar 31 procent. Samen geeft dat een score van 65. Over de eerste negen maanden van 2021 belandt het cijfer op 63. We moeten toegeven: de twee vorige jaren voldeed Melexis niet aan de Rule of 40.

Schermvullende weergave

Een minpunt is dat de regel niets zegt over de balans en de waardering. Om dat laatste euvel aan te pakken voerde Cramer een bijkomende eis in: de waardering mag niet hoger liggen dan tien keer de jaaromzet. Melexis stelde de omzetprognose voor dit jaar wat scherper tot een groei met 26 procent. Dat zou 639 miljoen euro moeten opleveren. Met een beurswaarde van net geen 4 miljard blijft Melexis dus ruim onder tien keer de omzet.

Met louter cijferwerk kunt u echter geen aandeel beoordelen. De strategie, de kwaliteit van het management of het reilen en zeilen van de sector zijn minstens even belangrijk. Voor Melexis zit dat snor. De elektrificatie van het wagenpark is pas ingezet. In een elektrische Tesla zitten 58 chips van Melexis, in een auto met een verbrandingsmotor slechts 13.

De nieuwe fabriek in het Bulgaarse Sofia biedt voldoende extra capaciteit. Maar op de korte termijn kan het tekort aan componenten op de groei wegen. In veel autofabrieken ligt de band tijdelijk stil. Stellantis, de groep met merken als Peugeot, Opel en Fiat, assembleerde door de chipcrisis 600.000 minder wagens in het derde kwartaal. Maar op termijn kan dat gunstig zijn voor Melexis, omdat meer fabrikanten langetermijncontracten zullen willen afsluiten om hun bevoorrading te verzekeren.

Schuimende cijfers

We toetsten de Regel van 40 aan de andere Belgische bedrijven. Slechts een 15-tal voldoet. X-Fab , de toeleverancier van Melexis, hoort erbij. Maar ook een opvallende naam die al jaren slabakt: AB InBev . De megabrouwer pakte eindelijk nog eens met schuimende cijfers uit. De omzet groeide 7,9 procent. Met een ebitda-marge van 36,5 procent is AB InBev nog altijd de grootste winstmachine onder de brouwers.

Stella is met een klim van 18 procent het snelst groeiende merk van AB InBev.

Beurschauvinist die we zijn, mogen we eindelijk nog eens in de handen wrijven dat België Nederland klopt. Bij Heineken kromp de omzet 5 procent. Een andere opsteker voor België is Stella Artois. Hoewel het bier al lang niet meer alleen in Leuven uit de ketels stroomt, was het met een klim van 18 procent het snelst groeiende merk van AB InBev. Nu er eindelijk beterschap is en de sectorleider nog goedkoop noteert, is het misschien tijd om in plaats van enkele bakken wat aandelen in te slaan.

Lees Meer AB InBev verbaast met hogere verkoop dan voor corona

Ook Aperam staat op de lijst. De inoxmaker stevent dankzij de hoge inoxprijzen en het snelle economische herstel op een recordjaar af. Aperam komt op 11 november met cijfers. Tijdens een bedrijfsbezoek voor analisten in september in Genk viel op dat Aperam zijn productie in enkele jaren sterk heeft geautomatiseerd. Robots doen het werk. Dat moet de winst de komende jaren ten goede komen. Degroof Petercam denkt dat een brutobedrijfswinst van 800 miljoen het nieuwe normaal wordt. Als dat klopt, is het aandeel goedkoop. Al blijft Aperam van nature cyclisch en is het beter zulke aandelen te kopen als de economie in een dip zit. Dividendliefhebbers zitten aan het goede adres met een brutorendement van 3,4 procent.

Telenet

Telenet scoort met zijn dividendrendement van dik 8 procent torenhoog en zit als enige telecommer in de lijst. Telenet is een cashmachine, maar torst enorme schulden en staat voor zware investeringen. De Rule of 40 houdt met die twee zaken geen rekening. Telenet is geen groeier, maar haalt een brutowinstmarge van 53 procent. Dat is de reden waarom men zoveel schulden op een telecomspeler kan laden. Maar misschien is het ook een bewijs dat we te veel betalen voor onze telecomdiensten? Dat geldt ook voor de nutsbedrijven Elia en Fluxys Belgium, die operationeel enorm winstgevend zijn.

Aperam heeft zijn productie sterk geautomatiseerd. Dat moet de winst de komende jaren ten goede komen.

De specialist in live-uitzendingen EVS haalt de lijst door de turnaround die hij neerzet na een coronajaar zonder grote live-evenementen, maar ook door de hoge marges. Zelfs in 2020 was EVS winstgevend. Tegen 11 keer de winst en zonder schulden is de waardering laag. Ook Van de Velde en Kinepolis halen de Rule of 40, dankzij een vlot herstel van een horrorjaar waarin de lingeriewinkels en de cinema’s grotendeels dicht bleven. De plantagegroep Sipef scoort dankzij de opmars van de palmolieprijs.

In het vastgoed realiseren de projectontwikkelaars Immobel en VGP sterke groeiscores. Voor de vastgoedverhuurders heeft de oefening weinig zin. Bij de groeibedrijven die nog veel moeten bewijzen, haalt de waterbehandelaar Ekopak het lijstje. Een bedrijf met een langer palmares dat aan de Rule of 40 voldoet, is Materialise . De Leuvense specialist in 3D-printing die op Nasdaq noteert, combineert een forse omzetgroei (+28%) met een hoge winstgevendheid (19%). Bovendien is de balans van gewapend beton. Na de kapitaalverhoging eerder dit jaar heeft CEO Wilfried Vancraen netto 93 miljoen euro in de kassa. Hij zal wellicht een deel spenderen aan het lichten van de aankoopoptie van sectorgenoot Link3 uit Colorado.

Op korte termijn zijn er mogelijk stimuli voor het aandeel. Volgende maand vindt de grote 3D-beurs Formnext plaats in Frankfurt, waar Materialise nieuwe producten voorstelt. Dat kan extra interesse wekken. Materialise bereikte eerder dit jaar een belachelijke stratosferische hoogte door de aankoopwoede van techpriesteres Cathie Wood. Haar volgers hadden zich massaal op haar ROBO-tracker gestort, waar Materialise in zit. De tracker moest blindelings aandelen kopen. Intussen is de koers van 80 naar 25 dollar teruggevallen. Niet te duur voor dit Vlaamse groeibedrijf.

Bij de pineuten die met cijfers kwamen, stelden alweer de luiermaker Ontex en de tapijtenproducent Balta teleur. Ze zijn het slachtoffer van de hoge grondstoffen- en transportprijzen, die ze door de hevige concurrentie niet kunnen doorrekenen. Bij Balta steeg zelfs de schuldgraad opnieuw.