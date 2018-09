Wil de laatste het licht uitdoen?

Ontex blijft - voorlopig. Maar intussen staat er al weer op een ander Belgisch beursgenoteerd bedrijf een vervaldatum.

Wie nog geen weekendplannen heeft, kunnen we het Belgian Beer Weekend aanraden op de Grote Markt van Brussel. Op het plein met drie sterren in de Michelin-gids kunt u het kruim van onze nationale brouwsels proeven.

Drink er misschien eentje van AB InBev (-3,9%, 77,53 euro), want ‘ridder’ Carlos kan alle steun goed gebruiken. Topman Carlos Brito werd gisteren in het stadhuis, samen met premier Charles Michel (MR), tot ‘ridder in de orde van de roerstok’ geslagen.

AB InBev-CEO Carlos Brito tijdens een ceremonie van het Ridderschap van de Roerstok der Brouwers, waar de Braziliaan tot ridder in de orde is geslagen

Brito mag uit zijn pijp komen, want de brouwreus zakte tot het laagste peil in vier jaar. AB InBev realiseert meer dan de helft van zijn bedrijfswinst in groeilanden, en de crisis in die regio - inclusief crashende munten - jaagt beleggers schrik aan. Zeker omdat AB InBev zijn schulden vooral in dollar en euro moet terugbetalen.

Begin dit jaar prezen de meeste analisten de groeimarkten nog als de aangewezen plek voor beleggers. De groeilanden zouden dankzij de stijgende consumptie van hun bevolking en minder schulden in buitenlandse valuta veel robuuster zijn dan vroeger. Vergeet het: de aloude wijsheid dat een stijgende dollar en rente in de VS de groeilanden midscheeps treft, blijkt alweer te kloppen als een bus. Zoals zo vaak vloeien de geldstromen dan naar het ‘Land of Liberty’. Hoed u dus steeds voor analisten die menen dat het ‘dit keer anders is’.

Een ander bedrijf met een grote blootstelling aan de groeilanden is Ontex (-23,1%, 19 euro). De luiermaker heeft fabrieken in Brazilië, Mexico, Ethiopië, Turkije en nog wat andere zogeheten groeinaties. Het aandeel had er sinds begin juli weinig last van. Want de Franse investeringsmaatschappij PAI had toch de intentie het bedrijf over te nemen. Maar de avances tussen Ontex en zijn Franse minnaar zijn afgesprongen.

PAI overhandigde een finaal maar lager bod aan de raad van bestuur dan de indicatieve prijs van 27,50 euro. Het Oost-Vlaamse bedrijf wees de Fransen de deur. Voor beide partijen is de zaak gesloten, meldde Ontex. Al weet je nooit. Volgens de wet mag PAI de komende zes maanden Ontex niet opnieuw benaderen. Maar in Nederland eindigde ook het gesnuffel tussen PAI en de bottelaar Refresco aanvankelijk zonder resultaat, waarna de partijen zes maanden later toch nog een overnameakkoord bereikten en het aandeel van de beurs verdween.

Als belegger hou je beter geen rekening met een overnamescenario. We kunnen deze raad meegeven: als een aandeel door een indicatief bod fors stijgt en u acht de prijs mooi, wacht niet en verkoop dan het best meteen.

Want een bieding kan altijd op niets uitdraaien, zoals we onlangs zagen bij Vastned Retail Belgium (-1%, 47,9 euro) of Resilux. De potentiële meeropbrengst van nog enkele procentjes is het risico op een mogelijke terugval met tientallen procenten niet waard.

Nu Ontex zelfstandig voortgaat, zijn de fundamenten weer van belang. De duurdere grondstoffen en de neergang van de groeilandmunten blijven een probleem. Toch was het tweede kwartaal uiteindelijk niet zo slecht omdat de groep maatregelen neemt om de winstgevendheid te herstellen. In Brazilië sloot Ontex een van zijn twee fabrieken en kon het de prijzen verhogen. De winstmarge steeg al met 0,2 procentpunt op kwartaalbasis. Voor de tweede jaarhelft voorspelt Ontex een verdere verbetering. Toch zal het tijd vragen eer Ontex op eigen kracht naar de indicatieve biedkoers kan oprukken.

Duitse coup

De ene overnamesaga is pas achter de rug, en daar is de andere al op de Brusselse beurs. De Duitse moeder Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik wil haar Belgische dochter E&Z Bebig (+4,6%, 9,10 euro) van de beurs halen.

Of de Brusselse beurs alweer een bedrijf verliest, hangt van u af.

De Duitsers hebben daar geen cash voor over, maar bieden één aandeel van de moeder voor 4,15 à 5,9 stuks van de Belgische dochter. Dat is tegen de koers van vrijdagnamiddag 7,98 tot 11,30 euro per aandeel E&Z Bebig. Een onafhankelijke schatter moet de finale prijs vastleggen.

Of Brussel alweer een bedrijf verliest, hangt van u af. Iets meer dan 19 procent noteert nog op de beurs. Omdat het gaat om een klein, moeilijk verhandelbaar aandeel zijn dat vooral particuliere beleggers. Er zit zeker een logica in de opslorping, maar net nu was de Belgische dochter aan de beterhand. De halfjaaromzet steeg 16 procent, de bedrijfswinst 11 procent en de schulden zakten. De Duitse coup lijkt dan ook zeer opportunistisch.

Eigenbelang

Voor ons, financieel journalisten, is het beter dat biedingen mislukken. Puur uit eigenbelang! Want dan blijven er meer aandelen over om over te schrijven. De leegloop op de koerslijst neemt ernstige proporties aan. Dit jaar verdwenen al Ablynx, RealDolmen, Sapec en Tigenix. Vers bloed: nul.

Soms is het beter niet in te gaan op een bod. De water- en frisdrankengroep Spadel (-9,5%, 210 euro) had deze week weliswaar last van een winstdaling met 6 procent in het eerste semester. Toch noteert het aandeel nog altijd 120 procent hoger dan de koers waartegen topman Marc du Bois het bedrijf in 2015 van de beurs wou halen. Door de warme zomer wordt de tweede jaarhelft trouwens beter.

Resilux (-3,3%, 148,2 euro) is langzaam op weg zelfstandig door te stomen naar de biedprijs van 195 euro uit 2017. Want vergeet niet dat de maker van petflessen intussen een riante kapitaalvermindering van 16,30 euro uitkeerde. De winst spurtte in het eerste halfjaar 17 procent hoger, en het bedrijf investeert volop in de toekomst. Er komen acht nieuwe productielijnen en een nieuwe, dubbel zo grote recyclagefabriek in Zwitserland bij.

Bedrijven die floreren op de beurs, dat zien we graag. Ze mogen zelfs af en toe een dipje kennen, want dat is vaak perfect normaal, zolang ze maar op lange termijn waarde creëren. Daarom zijn we blij dat Spadel, Resilux en zelfs Ontex nog op het koersenbord noteren. Zo niet vervelt de markt tot nog slechts enkele multinationals en mag het laatste kleine of middelgrote bedrijf in Brussel het licht uitdoen.