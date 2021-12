Als de hipster ook maar een gewone mens blijkt te zijn

Voor politici is 'de gewone mens' de heilige graal. Beleggers zetten het bij 'gewoon' op een lopen.

Colruyt omschreven we ooit, in één van onze meer geïnspireerde momenten, als 'het Millwall FC van de Brusselse beurs'. De rest van het Engels voetbal is de Eastenders met bedenkelijke reputatie liever kwijt dan rijk en dat vinden de supporters prima zo: 'No one likes us. We don't care', is hun lijflied geworden.

Dat lijflied vat ook de beursstrategie van de supermarktketen samen. Het aandeel Colruyt is al jaren zowat het meest unaniem verguisde van de Brusselse beurs, met bij analisten in het beste geval een lauw 'houden'-adviesje. Bij gebrek aan andere kopers kocht Colruyt jarenlang gretig family packs eigen aandelen in, miljoenen stukken die later door de versnipperaar gingen. Halle haalde zo feitelijk een vijfde van zichzelf van de beurs, waardoor de familie Colruyt haar controle nog kon versterken.

Die bulkinkopen zijn de jongste tijd fors verminderd, maar op een charme-offensief tegenover de belegger als nieuwe bodembeschermer is het nog altijd wachten. Het rapport over het halfjaar was simpelweg beroerd. Door de combinatie van scherpe prijsconcurrentie - een onder de vleugels van Ahold herboren Delhaize? - en even scherp oplopende kosteninflatie verschrompelde de winstmarge van 5,6 naar 4,2 procent. En de rest van het boekjaar tot 31 maart zal geen beterschap brengen, dus stevent Colruyt op een 'sterk lagere' nettowinst af.

'Je kunt Colruyt niet langer een defensief aandeel noemen', klonk het oordeel van ING-analist Hans D'Haese. Vreemd is ook dat het marktaandeel stabiel bleef op 31 procent. Dat wil zeggen dat Colruyt klanten die vorig jaar bij de start van de pandemie vaak onder zachte dwang naar buurtwinkels à la Carrefour Market of Proxy Delhaize zijn uitgeweken, nog niet heeft zien terugkeren.

Het persbericht laat de belegger met veel vragen zitten. Bijvoorbeeld hoe het management op de waarschijnlijk structurele opmars van buurtwinkels denkt in te spelen. En wat is de strategie in e-commerce? Terwijl Ahold Delhaize Bol.com klaarstoomt voor een aparte beursnotering, stierf Collishop een stille dood.

Maar in de plaats van een laserfocus op die stotterende kernactiviteit in detailhandel zijn er steeds meer zijsprongen. Ons springt de overname van de fitnessketen JIMS meest in het oog. Een kleine speler in een markt die gecornerd is door Basic-Fit, een speler die de pandemie slim heeft aangewend om flink geld voor nog méér expansie op te halen.

Wordt Colruyt een soort retailholding van de familie Colruyt? De belegger moet het met één zinnetje stellen: 'Innovatie en duurzaamheid blijven de rode draad doorheen alle activiteiten van Colruyt Group'. Right.

Betonscheurtjes

Ook opmerkelijk: de balans van gewapend beton waarmee Colruyt jarenlang kon uitpakken, vertoont scheurtjes. Degroof Petercam-analist Fernand de Boer stipt aan dat de groep inclusief leases netto bijna 400 miljoen schulden op de balans heeft. Verre van dramatisch, maar het is wennen voor een bedrijf met jaren netto cash op de balans.

Lectuur van de balans van Colruyt is nog steeds light entertainment vergeleken met de horror op de balans van Ontex . Een schuldherschikking heeft de zwaarste aflossingen van de luierfabrikant ten koste van een hogere rente jaren verder in de toekomst verschoven, maar uiteraard verandert die ingreep niets aan de hoogte van de schuld. Die torent met ruim 1 miljard euro steeds hoger boven een snel krimpende winst uit.

Lees meer Ontex ontgoochelt met winstalarm en krimpscenario

CEO Esther Berrozpe waarschuwt nu dat Ontex over 2021 op goed 2 mlijard omzet zo'n 8,5 procent marge - goed 170 miljoen euro bedrijfswinst dus - zal draaien. En we spreken hier over 'ebitda', de bedrijfswinst vóór rentelasten, belastingen, afschrijvingen en afboekingen. Over afboekingen gesproken: per 30 juni was de 'lucht' op de balans - goodwill - exact even groot (1,1 miljard) als het eigen vermogen. Dat laat weinig ruimte om zonder dat een kapitaalronde zich opdringt met een kritisch oog en een grove borstel door de balans te gaan.

Is Colruyt het Millwall FC van de beurs, dan doet Ontex met zijn aandeelhouders die ook na de zoveelste winstwaarschuwing masochistisch blijven zitten ons aan Rot-Weiss Essen denken. Een ploeg uit het Ruhrgebied zonder veel geschiedenis. In één van de mooiste voetbalreportages die we ooit gelezen hebben, legde een supporter in Der Spiegel even kernachtig als mooi uit waarom hij tegen beter weten in telkens weer naar het stadion afzakt: 'woanders is auch scheiße'.

Umicore , daarentegen, is het Union Saint-Gilloise van het Brussels koersenbord. Decennialang weggedeemsterd na een glorierijk verleden en dan plots terug in de vaart der volkeren. Union is met dank aan een Britse gokmiljairdair met fris voetbal herfstkampioen van de Jupiler League geworden. Tot jolijt van het charmante Dudenpark. Collega Dries Bervoet omschreef de hipster-supporters daar vorig jaar memorabel: 'Dansaertvlamingen die op zondag als tijdverdrijf pils uit plastic bekertjes slurpen in een kantine die doet denken aan de derdeprovincialer uit hun dorp van oorsprong.'

De materialengroep is dé hipster van het Brussels koersenbord. Een 'bovengrondse mijnbouwer' in Hoboken die allerhande (edel)metalen recycleert uit tonnen afgedankte elektronica van de verwende westerse consument, veel meer kringloopeconomie kun je niet worden. En vooral: via de afdeling Energy & Surface Technologies (E&ST) wereldmarktleider in kathodematerialen, het meest cruciale element van de herlaadbatterijen die een snel groeiende vloot elektrische auto's zoemend op de weg moet houden.

Schermvullende weergave

Of beter: moest houden. Sinds de nieuwe CEO Mathias Meidriech vorige week samen met een strategische ommezwaai - Umicore wordt toeleverancier van Volkswagen - waarschuwde dat de hipstertak E&ST de komende twee jaar geen winstgroei zal boeken, verloor het aandeel 20 procent of 2 miljard beurswaarde.

Zoals wel vaker zindert zo'n knoert van een alarm lang na. Vooral City-analisten die tot nog toe voor dit decennium een sterke winstgroei in batterijmaterialen extrapoleerden, waren snoeihard in hun analyses. Goldman Sachs knipt het advies bij tot 'houden', maar het begeleidende commentaar las eerder als een 'run for the hills'. Conclusie van analiste Georgina Fraser: Umicore wordt een onderaannemer van Volkswagen. Ouch.

'Kathodes dreigen als zonnepanelen te eindigen', schreef Berenberg. Goed voor een rilling bij elke Bekaert-belegger met voldoende kilometers op de teller om het woord 'zaagdraad' te herinneren. Meest dramatisch was HSBC. Het beurshuis was tot nog toe de grootste Umicore-bull met een koersdoel van 61 euro. Dat ging in één trek naar 36 euro.

De essentie van de analyse van HBSC-analist Martin Evans: na de vierde waarschuwing in drie jaar en zware concurrentie van Aziatische kathodespelers is de hipster E&ST een gewone mens geworden. Die een gewone waardering verdient. Het resultaat ziet u in bijgevoegde tabel. Evans achtte tot nog toe de batterijmaterialentak van Umicore 12 à 14 keer de verwachte winst voor 2025 waard, ofte 6,2 à 7,2 miljard euro. Dat wordt nu 8 à 10 keer de veel lagere verwachte winst voor 2022, ofte maximum 2,4 miljard euro.