De beurs in 2021: that's entertainment!

De eetbare goudstaafjes uit Lembeke: Lotus Bakeries klopt in 2021 voor de 18de keer in 20 jaar de Bel20

Een jaar geleden wensten we beleggers voor Nieuwjaar een grumpy cat toe. Het is een honingdas geworden: beleggers weigerden langer dan een paar uur wakker te liggen van een verse virusvariant of inflatiepiek.

'What doesn't kill the bull market only makes it stranger', vatte weekblad The Economist het beursklimaat van 2021 samen. 'Het hoofddoel van de publieke aandelenmarkten lijkt niet langer de allocatie van kapitaal, of zelfs verrijking, maar entertainment', klonk het.

Nagel op de kop. Entertainment was het zeker. Met de stratosferische klim van memeaandelen als GameStop en AMC Entertainment dankzij een leger beleggers dat via fora als Reddit de beurs ontdekt heeft. En graag 'in een verhaal belegt'.

We gunnen voor alle duidelijkheid iedereen zijn winst op GameStop, maar trop is teveel. We snappen nog hoe BioNTech als redder van de wereld die over de eerste negen maanden van 2021 netto dik 7 miljard euro winst boekte op 13 miljard omzet 54 miljard euro waard kan zijn, niet hoe een structureel verlieslatende retailer van computerspelletjes op enkele maanden van 300 miljoen naar 23 miljard dollar beurswaarde kan gaan. Entertainment is het zeker, met een efficiënte allocatie van kapitaal heeft het niets meer te maken.

Op Euronext kreeg de gekte een bizarre zijsprong via de stratosferische klim van NR21, vroeger bekend als de onderbroekenlol van Arthur op 'groeisegment' Euro.NM. Nu een lege schelp die zich op de Engelstalige website onder de kop 'NR21 in een notendop' eerlijk als 'xx' omschrijft en beleggers laatst een financiële update gaf tussen de eerste en tweede virusgolf, op 6 augustus 2020.

ECB-directeur Isabel Schnabel stelde begin december in Financial Times vast dat de gulle sponsoring van de Europese Centrale Bank - die beleggers sinds de start van de pandemie via bulkinkopen van schulden 4.000 miljard toegestopt heeft - de prijzen van financiële activa in de hoogte aan het jagen is. Zij krijgt van ons de 'No Shit, Sherlock'-prijs.

Onze poging tot een executive summary van een tweede doldriest jaar op rij. And the winner is ...

Beestje van het jaar

We hoopten een jaar geleden op een grumpy cat, maar de kwispelstaartende labrador van 2020 is in 2021 een honingdas geworden. Naar analogie met de ultieme badass van het dierenrijk, die zich zelfs door een giftige beet van een cobra maar even uit zijn lood laat slaan.

Honey badger don't care!

Idem voor de belegger: die schrok af en toe van een inflatiepiek of een verse virusvariant, om even later toch weer 'kopen' te concluderen.

Cijfer van het jaar

Als de aandelenmarkt entertainment geworden is, is het logisch dat de onbetwiste kampioen in entertainment domineert: Amerika.

Een decennium geleden was Wall Street met een collectieve beurswaarde van 14.000 miljard dollar goed voor 30 procent van de wereldwijde beurswaarde. Eind 2021 was dankzij de rise & rise van Apple & co de beurswaarde van Wall Street verviervoudigd naar 53.000 miljard dollar, een onwaarschijnlijke 240 procent van de 'onderliggende' reële economie en 44 procent - een kleine helft dus - van de mondiale beurswaarde. Apple is nu in beurswaarde even groot als de Californische economie.

44% We are the world Met 53.000 miljard dollar beurswaarde neemt Wall Street nu een kleine helft van de totale mondiale beurswaarde voor zijn rekening

Uiteraard hielp de implosie van de Chinese Big Tech een handje, nu Peking van oordeel is dat een beter verdeelde welvaart wenselijker is dan een beurs als miljardairsfabriek.

Grafiek van het jaar

De inflatie, dé comeback kid van 2021. Het kost nu bijna 14.000 dollar om een container van Sjanghai naar Rotterdam te sturen, acht keer meer dan eind 2020.

De reden? Amerikanen kopen zich gewapend met het vele stimulusgeld te pletter, van speelgoed over thuisfitnesstoestellen tot breedbeeldtelevisies. Het gevolg is naast een enorme opstopping vóór de haven van Los Angeles, een zeeslag om schaarse containerschepen waar alleen de aandeelhouders van Maersk beter van werden.

Inflatie brengt ons naadloos bij ..

De vrouw van het jaar

Zonder discussie: Elvira Nabioellina, hoofd van de Russische centrale bank. Die ene centraal bankier die de inflatiedreiging meteen ernstig nam.

Schermvullende weergave Elvira Nabioellina, gouverneur van de Russische centrale bank ©REUTERS

Waarom legde de 58-jarige Nabioellina, geboren in een arbeidersgezin in Basjkortostan, kernachtig uit in Financial Times: 'Inflatie is een belasting op armoede'.

Econoom (m/v) van het jaar

Stephanie Kelton. De Amerikaanse econome is even populair als polariserend, maar haar opinie in The New York Times in april was profetisch: namelijk dat Amerikaans president Biden bij zijn duizenden miljarden stimulus voor de economie te veel focust op de begroting en te weinig op de échte 'budgetbeperking': de beschikbare hoeveelheid arbeid en kapitaal.

Man van het jaar

James Anderson. De man die als vermogensbeheerder bij de Schotse rasbelegger Baillie Gifford al vroeg zag wat wij zelfs laat niet zagen: het genie van Tesla en Elon Musk.

Onze hersenen hebben het moeilijk met exponentiële groei James Anderson Vermogensbeheerder en Tesla-fan van het eerste uur

Anderson argumenteert dat de meeste beleggers de fout maken hun portefeuille te veel te spreiden en dat je op zoek moet gaan naar het select kransje écht uitzonderlijke bedrijven. We citeren: 'Het moeilijkste aan beleggen is om in te schatten hoe groot een groots bedrijf kan worden. Onze hersenen hebben het moeilijk met exponentiële groei.'

Citaat van het jaar

Dat gaat voor het tweede jaar op rij naar Argenx-CEO Tim Van Hauwermeieren. Die na het toegangsticket voor goudhaantje Vyvgart in een zeer lezenswaardig interview bescheiden bleef bij zijn rol als dirigent van een bedrijf dat beleggers intussen op dik 16 miljard euro waarderen:

Benjamin Zander, de dirigent van het Boston Philharmonic Orchestra, zei ooit: ‘Ik mag mijn armen bewegen zo veel ik wil, als het orkest niet speelt, is er geen muziek' Tim Van Hauwermeiren Argenx-CEO

Boekhoudterm van het jaar

We gaan voor één keer niet neuten over de vijftig tinten EBITDA, al kwamen we de gruwel AEBITDA iets te vaak tegen. Fijner was het weerzien met een klassieker uit de basiscursus boekhouden: FIFO ofte 'first in, first out' bij het voorraadbeheer. Een factor bij de verrassend sterke winstgroei van onder meer Bekaert en Balta. De reden? Bij een explosie van de grondstoffenprijzen zoals in 2021 put een bedrijf zogezegd eerst uit de relatief goedkoop ingeslagen voorraden, wat de winst tijdelijk een boostershot geeft.

Rendabelste jaarverslag van het jaar

Geen discussie: Floridienne. De krasse eeuweling van de Brusselse beurs deed in het voorjaar bij de publicatie van het jaarverslag letterlijk een boekje open over de wat vergeten dochter SNAM , de Europese marktleider in de recyclage van nikkel- en lithiumionbatterijen.

Op pagina 38 stond dit te lezen: 'De activiteit, die aanvankelijk een niche was, zal ongetwijfeld fors groeien door de hoeveelheid batterijen die op de markt komt. Elektrische en hybride wagens, elektrische steps, geconnecteerde voorwerpen... Het gebruik van batterijen zit in de lift'. Het volstond om het weinig vlot verhandelbare aandeel helemaal de stratosfeer in te duwen.

Zwaarste afscheid van het jaar

Sioen. Eén van de meest fascinerende industriële parels van de Brusselse beurs. Beukte in 1996 de voordeur van de beurs open voor een hele reeks Vlaamse familiebedrijven, signaleerde nu net als Resilux de opmars van 'privaat' kapitaal door via de achterdeur een manisch-depressieve publieke beurs weer te verlaten.

Non-debuut van het jaar

Een troost voor Club Brugge-aandeelhouder Jan Boone is is zijn 'dayjob', want die is ons ...

Aandeel van het jaar

Lotus Bakeries . Met een rendement van 56 procent sinds Nieuwjaar klopt de wereldveroverende koekjesbakker uit het Meetjesland voor de 18de (!) keer in 20 jaar de Bel20. Wie eind 2001 1.000 euro in Lotus Bakeries belegde en aan de verleiding weerstond om winst te nemen, zag die inleg inclusief geherinvesteerde nettodividend aandikken tot 165.000 euro.

