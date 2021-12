Blijf in de markt, ook in omikrontijden

De opmars van de omikronvariant en de hoge inflatie leiden tot flink wat zaagtandbewegingen op de beurs. Al maakten we de jongste dip snel goed.

De 15de letter van het Griekse alfabet leert ons een belangrijke beleggersles: blijf in de markt! Omikron deed vorige week een verkoopgolf over de markten razen. Begin deze week kon het beleggersleger niet snel genoeg op de koopknoppen drukken. De coronavariant zou dan toch minder ziek maken en een derde boosterprik zou helpen. Wall Street kende de beste tweedaagse van het jaar.

Wie op het ritme van de headlines koopt en verkoopt, dreigt niet in de markt te zitten als het ertoe doet. Als je de tien beste beursdagen van de voorbije 20 jaar gemist had, halveerde je rendement, vogelde JPMorgan Asset Management uit.

Helaas weet je nooit op voorhand wat de goede en slechte dagen zijn. Wie bang is, kan misschien wat winst nemen en cash achter de hand houden om te kopen bij een stevige dip. Want ja: de markt is duur en gevaren zoals corona, renteverstrakkingen of de Russen - die Oekraïne zouden willen binnenvallen - kunnen lelijk huishouden op de beurs.

Besef als belegger dat af en toe correcties voorkomen en slaap gerust.

Daartegenover staat dat geld op een spaarboekje niets opbrengt, en de economie en de bedrijfswinsten floreren. Besef gewoon als belegger dat af en toe correcties voorkomen en slaap gerust. December is trouwens historisch een topmaand op de beurs. In driekwart van alle decembers ging Wall Street vooruit.

In Brussel goot het belangrijk nieuws. Voor Recticel was het een cruciale week. De aandeelhouders keurden op sinterklaasdag de verkoop van de technische schuimen aan het Amerikaanse Carpenter met luid applaus goed. De opbrengst: 656 miljoen euro. De beddenafdeling gaat binnenkort voor 122 miljoen de deur uit. Alleen de isolatie blijft over. Kleef je daar de waardering van het Ierse Kingspan op, met een korting van een kwart, beland je op minstens 22 euro per aandeel Recticel.

Intussen loopt het overnamebod van de Oostenrijkse aanbidder Greiner tegen 13,50 euro per aandeel. De holding Bois Sauvage beloofde tegen die bradeerprijs haar belang van 27 procent in te brengen. Hier en daar zal ook een onachtzame belegger zijn stukken nog aanbieden. Sommigen gaan nu eenmaal in op eender welk voorstel dat van de bank komt. Greiner heeft het recht het bod af te blazen. Die kans lijkt miniem.

Een van je kernparticipaties verkopen zonder medeweten van het management, dat doe je als holding niet.

Mijn idee? Greiner zal zijn pakket met een miljoenenwinst van de hand doen. Niet via een verkoop op de beurs of aan institutionelen, want dan moet je een korting toepassen. Wel door het aan te bieden aan een industriële partij. Kingspan bijvoorbeeld, dat al in 2019 een gooi naar Wetteren deed. Een nieuw bod op het afgeslankte Recticel lijkt dan mogelijk.

Geklungel

De vaudeville die tot de ontmanteling van Recticel leidde, toont het geklungel in de Brusselse Rue du Bois Sauvage aan. Sinds het overlijden van ridder Guy Paquot in 2019 lijken ze daar de weg kwijt te zijn. Een van je kernparticipaties verkopen zonder medeweten van het management, dat doe je als holding niet. Wie zal nog willen samenwerken met Bois Sauvage als het nieuwe investeringsdossiers zoekt? Bovendien was de prijs veel te laag, zoals bewezen is.

Schermvullende weergave

Misschien kan voorzitster Valérie Paquot troost zoeken in een chocolade Sinterklaas van Neuhaus. Wij kregen er alvast eentje van onze baas. De chocoladetak maakt nog altijd het gros van de holding uit en kan na de rode cijfers van vorig jaar wat steun gebruiken. Want ook met de grootste genoteerde positie van de holding gaat het bergaf: Umicore, dat een vijfde van de portefeuille uitmaakt.

De materialengroep gaf toe op het verkeerde paard gewed te hebben in de race om marktaandeel in oplaadbare batterijen. Umicore investeerde honderden miljoenen in NMC-legeringen waarin nikkel, mangaan en kobalt een even groot gehalte hebben. Maar de bouwers van elektrische auto’s willen veel meer nikkel in hun batterijen. Nikkel komt veel meer voor op aarde en kost driekwart minder dan kobalt. Een nadeel is dat zo’n 35 procent uit het Russische Norilsk komt.

Marc Grynberg heeft als CEO tijdig het hazenpad gekozen, want de nieuwe topman Mathias Miedreich mocht uitleggen dat Umicore noodgedwongen zijn strategie wijzigt en meer zal inzetten op legeringen met een hoog nikkelgehalte. Dat vraagt tijd. Umicore voorspelt de komende twee jaar marktaandeel te verliezen. Een blamage voor een bedrijf dat zichzelf bestempelt als de technologische leider in de sector.

Om de pil te vergulden kondigde Umicore een joint venture aan met Volkswagen in batterijmaterialen met een hoog nikkelgehalte. Al beginnen de leveringen pas in 2025. De analisten zijn verdeeld. Voor KBC Securities is het positieve nieuws over VW belangrijker dan het verlies aan marktaandeel op korte termijn. Het beurshuis Jefferies denkt dat Umicore het al verloren marktaandeel probeert te vullen met het VW-contract. Gezien Wolfsburg de sterke partij is, kan dat wel eens tegen slechte voorwaarden zijn voor Hoboken. Door de onzekerheid en het gebrek aan financiële details is het moeilijker een koersdoel op Umicore te kleven.

Nieuwe prooien

Bij Bois Sauvage maken Umicore en Recticel samen 44 procent van de portefeuille uit. De positie in Umicore kan via de beurs aan institutionelen verkocht worden. Misschien kan de holding de centen gebruiken om zichzelf van de beurs te halen? We vingen geluiden op dat de Paquot-erfgenamen niet zo gelukkig zijn met alle aandacht die een genoteerd bedrijf krijgt. Het aandeel bengelt 35 procent onder zijn intrinsieke waarde, en misschien is het een goed moment om toe te slaan als de chocoladebusiness in een dip zit zoals nu door het slabakkende toerisme.

Als Bois Sauvage nieuwe prooien voor zijn berg cash zoekt, vormt dat een herinvesteringsrisico. ‘Het is beter niet te veel geld te hebben. Dan moet je wel op zoek gaan naar de beste deals en kan je het niet in het rond strooien’, zei James Anderson, de legendarische beheerder van Scottish Mortgage. Dat is een gesloten beleggingsfonds bekend om zijn vroege investeringen in Tesla en Amazon.

Met veel centen op de rekening bestaat het risico dat je minder kwalitatieve en te dure dingen koopt. Greenyard ondervond dat tot zijn scha en schande. Door de onstilbare overnamehonger was de schuldgraad opgelopen tot dik zeven keer de brutobedrijfswinst. Na drie crisisjaren met de gedwongen verkoop van fabrieken en veel snoeiwerk pakte de groente- en fruitreus uit met een nieuw strategisch plan. De schuldgraad is gezakt tot 2,8 en zal verder afkalven tot 2 à 2,5. Dat brengt Greenyard in rustiger vaarwater. Vanaf 2022 is er opnieuw ruimte voor kleine overnames, en misschien zelfs een dividend. Maar die schulden, die mogen nooit meer zo exploderen, belooft co-CEO Marc Zwaaneveld.

Ander vaatje

Ook bij AB InBev tapt topman Michel Doukeris uit een ander vaatje dan zijn voorganger Carlos Brito. Beleggers onthaalden het nieuwe strategische plan enthousiast. Als grootste brouwer wil Leuven weer focussen op groei in plaats van consolidatie via overnames. AB InBev tapt een kwart van al het bier in de wereld en haalt 30 procent van de winst binnen.

Doukeris belooft op middellange termijn een jaarlijkse winstgroei van 4 à 8 procent. Als hij dat realiseert, zakt de schuldgraad van 4,4 automatisch en is het aandeel tegen 18 keer de verwachte winst van 2022 niet duur. Terloops: de groep wil haar kennis van fermentatie nog meer verzilveren. AB InBev gaat niet alleen bier maar ook ‘voedsel’ brouwen, als proteïnebasis voor deegwaren of vleesvervangers. Dat moet volgend jaar al 20 miljoen dollar omzet opleveren. Elke cent telt, en misschien is een bierreep wel lekker?

Op de Brusselse beurs zijn nog seriële overnemers te vinden. Smartphoto, Ter Beke, Miko, Floridienne en Orange Belgium kochten recent voor hun omvang grote prooien. Hun balansen kunnen het aan, al zal Orange Belgium een beroep moeten doen op de portemonnee van zijn Franse moeder.