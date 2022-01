Tien om te zien, of om toch eens te bekijken

Een turbulente eerste beursweek zet in de verf dat u best niet eender welk aandeel koopt, maar liefst kiest voor kwaliteit tegen een redelijke prijs.

Allereerst mijn opperbeste wensen voor wat weer een boeiend beursjaar belooft te worden. De eerste week bewijst meteen dat het op de markten zelden saai is. Al zit er ook een zekere voorspelbaarheid in. De eerste dagen van het jaar zijn traditioneel ‘geweldig’ om het met de woorden van wijlen Eddy Wally te zeggen. Beleggers zetten met goede moed hun nieuwjaarscenten of eindejaarspremies aan het werk om aandelen, trackers of fondsen te kopen. Dat stuurt zowat alles naar boven. Enkele dagen later volgt traditioneel een correctie, wat bewijst dat het niet de juiste strategie is om fors opgelopen koersen en tips snel achterna te lopen.

Woensdag ontlokten de notulen van de Amerikaanse centrale bank een miniverkoopgolf. Een exegese van alle zinnen leerde dat sommige bestuurders aansturen op wat snellere actie om de inflatie in toom te krijgen. De renteklim met enkele basispunten volstond om vooral de groeiaandelen een tik uit te delen. Hun winsten liggen vooral in de toekomst, en die worden bij een hogere rente in het heden minder interessant. Niets nieuws onder de zon. Die beweging hebben we vorig jaar meerdere keren gezien. Het leert ons vooral dat met drie Amerikaanse renteverhogingen in het vooruitzicht en een inflatie die hardnekkig hoog blijft, staatsobligaties compleet te mijden zijn. Wie er in 2022 in slaagt zijn koopkracht te behouden met Belgisch staatspapier, mag me eind december bellen en die trakteer ik op een pint.

De nieuwe coronagolven halen intussen de vertrouwensindicatoren onderuit. Wellicht is dat van korte duur, want in sommige landen is de piek al voorbij zonder een grote impact op de ziekenhuizen. Laat ons hopen dat ook hier omikron snel een ‘omi-gone’ wordt.

Of de koersen nu hoger of lager gaan, de kassa van de beursuitbater rinkelt altijd.

Met een portefeuille degelijke aandelen tegen een redelijke prijs moet u wel in staat zijn uw koopkracht te behouden, en liefst nog wat beter te scoren. We zochten naar tien namen op de Brusselse beurs die daaraan voldoen, en waar iets kan gebeuren om waarde naar boven te brengen. Een bijsluiter: dit zijn geen kooptips. Iets wat goedkoop is, kan lang goedkoop blijven. En het is lang niet zeker dat onverwachte wendingen plaatsvinden.

Achterblijvers

De waarderingen van veel kwaliteitsaandelen zijn fel opgelopen. Denk aan Sofina, Floridienne of Lotus. Schitterende bedrijven, maar peperduur. In de categorie ‘achterblijvers’ zit het duo Tessenderlo en Picanol van ondernemer Luc Tack. Nochtans verhoogde Tessenderlo zijn prognoses in november nog naar een winstgroei met 10 procent. Tegen vijf keer de verwachte brutobedrijfswinst is het chemiebedrijf goedkoop, terwijl de schulden bijna zijn afgebouwd. Bovendien is er een flinke scheut groei. Door de grote vraag bouwt Tessenderlo in het Amerikaanse Ohio een fabriek voor vloeibare meststoffen. Tack is zelf de grootste koper van zijn aandeel. Maar hij is niet populair bij grote beleggers. Hij nadert de kaap van 75 procent van de stemrechten, waardoor hij alleenheerser wordt. Misschien wil hij opnieuw een fusie met Picanol forceren? Tack heeft ook bewezen vooral op de lange termijn te denken, met minder aandacht voor de koers op korte termijn. Hoe lager de koers, hoe goedkoper hij kan bijkopen. Door de onzekerheden zijn veel institutionelen uitgestapt, klinkt het in de marktenzalen. Dat vergroot de kans op een herontdekking.

Insiders die bijkopen, wijzen vaak op een interessant signaal. Bestuurder en grootaandeelhouder Klaus Röhrig spendeerde de voorbije twee maanden 6,5 miljoen euro aan Agfa -aandelen. Dat zou hij niet doen als het rotslecht gaat. De beeldvormingsgroep zal zich wellicht voort vereenvoudigen. De verkoop van de drukplatentak lijkt de meest logische stap.

Bij Hybrid Software koopt sterke man Guido Van der Schueren voortdurend bij. De synergieën van de fusie tussen Global Graphics en Hybrid zitten nog niet in de koers. Van der Schueren wil de omzet tegen 2026 tot 100 miljoen euro oppompen en daar een brutobedrijfswinstmarge van 30 procent op halen. Hybrid kondigde aan opnieuw kwartaalcijfers te publiceren, misschien een voorbode van een notering op Nasdaq die Van der Schueren ambieert?

Onbekend is onbemind

Nog in de categorie ‘onbekend is onbemind’ hoort Accentis . De vastgoedeigenaar verkocht zijn Slovaakse magazijnenpark, wat netto 70,7 miljoen oplevert. De beurswaarde van 83 miljoen is te klein, rekening houdend met de overblijvende en laag in de boeken gewaardeerde panden in België en Duitsland. De intrinsieke waarde ligt minstens een kwart hoger. Dat maakt Accentis rijp voor een delisting, net als moeder Iep Invest. Zo niet, kan Accentis zijn schulden afbetalen en een dividend beginnen uit te keren. De waardering is interessant, maar in transparantie scoren beide ondermaats, wat het risico vergroot.

Solvay maakt door de verzelfstandiging van zijn sodatak de activiteit waarmee het allemaal begon rijp voor een verkoop. De chemiegroep is tegen 14,5 keer de winst en een dividendrendement van 3,6 procent niet duur. CEO Ilham Kadri wil van Solvay een duurzaam bedrijf maken. Daar passen sodafabrieken zoals die in het Italiaanse Rosignano, die aan het strand in de badplaats een onnatuurlijke witte kleur geeft, niet in. Sodaproductie is normaal erg winstgevend, maar vreet energie waardoor de verkoopprijs in de huidige omstandigheden kan tegenvallen.

Bij Recticel maakt het Oostenrijkse Greiner op 14 januari bekend hoeveel aandelen het via zijn bod heeft verworven. Greiner zal met zijn belang van minstens 27 procent wellicht een zet doen in 2022. Een verkoop aan een isolatiespeler als Kingspan, met nadien een bod op heel Recticel, hoort tot de mogelijkheden. Al is de schuimrubberspecialist geen koopje meer na de recente hausse.

In farma is Mithra relatief laag gewaardeerd. De studieresultaten van Donesta tegen menopauzesymptomen staan dit voorjaar op het programma. Daarnaast bepalen de verkoopcijfers van de anticonceptiepil Estelle de marsrichting. Tegen begin maart zouden al 3.000 dokters in de VS de ‘pil zonder bijwerkingen’ moeten voorschrijven.

Als afsluiter kies ik voor Euronext . Na de megadeal met Milaan staat Euronext klaar voor nog meer overnames. De jongere generatie heeft de beurs ontdekt, wat de inkomsten moet stutten. Of de koersen nu hoger of lager gaan, de kassa van de beursuitbater rinkelt altijd.