Vyvgart, schutsengel tegen kerstverpesters

Het nagelnieuwe geneesmiddel van Argenx doet nu al meer dan alleen mensen helpen. Het bood een beschermlaag bij een nerveuze kersthandel. Maar hoelang duurt het voor het wordt weggekaapt?

Feestdagen zijn gefundenes Fressen voor beursjournalisten die graag hun toevlucht nemen tot beeldspraak om marktbewegingen te illustreren. Tegenwoordig is er voor elke seizoensgelegenheid wel een passende beursbewoording. Van een krokusrally over een paasdip tot een halloweenhausse. In Israël hebben ze een chanoekarally, in India een divalidip. Wat is de beurs toch heerlijk pluralistisch!

De kerstrally is natuurlijk de moeder aller seizoensfenomenen. In tegenstelling tot de man met de rode jas en de witte baard is hij geen verzinsel. In de voorbije 20 jaar presteerde de beurs 15 keer sterk in de kerstperiode. Als er geen kerstrally was, dan volgde een slecht januari, waardoor de periode een belangrijke indicatiefunctie heeft. De verwijzing naar Kerstmis is eigenlijk wat misleidend, want de rally heeft meestal betrekking op de laatste vijf handelsdagen van het oude jaar en de eerste twee handelsdagen van januari. Het beste moet dus nog komen. In theorie.

Schermvullende weergave

De voorbije week was eerder sprake van kerstmanie. We werden op de beurs getuige van een robbertje vechten tussen de kerstman en de Grinch. Die laatste werd vertolkt door omikron in een dubbelrol met de Amerikaanse senator Joe Manchin. De senator uit West Virginia zei zondag op Fox News nee tegen de Build Back Better-wetgeving en zette het door president Joe Biden gesteunde plan voor ruim 2.000 miljard dollar aan binnenlandse uitgaven op losse schroeven.

Lees meer Dissident Manchin zet rem op Bidens ambitieuze plannen

Enkele uren na de torpedo van Manchin verlaagde Goldman Sachs zijn groeivooruitzichten voor de Amerikaanse economie in 2022. Om maar te zeggen hoezeer de economie en de beurs zich op het plan verlekkerden. De beurzen kregen een ferme tik en beleefden maandag hun slechtste dag van het najaar. Maar de kerstman vocht terug en won het pleit. De Bel20 sloot - de halve handelsdag vandaag nog niet meegerekend - een dunne handelsweek met ruime winst af.

Als er voorlopig één vaststelling is sinds het uitbreken van de pandemie, is het dat gezapige beurshandel verleden tijd is. Bewegingen zijn groter, heviger en sneller. En met eindejaar komt er nog een turbo op die volatiliteit. Het is het einde van het Amerikaanse belastingjaar, wanneer beleggers geneigd zijn bepaalde posities met verlies te verkopen om aanspraak te kunnen maken op vermogenswinstaftrek. Institutionele beleggers nemen vakantie, terwijl particulieren hun eindejaarsbonus beleggen. Daardoor zijn er meer handelaars op de markt die wellicht minder voorzichtig of geïnformeerd zijn. En de koersen deinen natuurlijk extra als het volume op de markt laag is.

Made in Belgium

Brussel had een eigen beschermheilige tegen alle tumult. Terwijl de Amerikanen hun hoop op een riant steunpakket zagen wegebben, realiseerde Argenx na meer dan tien jaar onderzoek zijn American dream. Vyvgart, een geneesmiddel made in Belgium, kan in de toekomst duizenden patiënten met de chronische immuunziekte myasthenia gravis helpen.

Er zijn weinig dingen die mij patriottischer stemmen dan dat. In die mate dat ik als een gebeten hond een mailtje stuurde naar de beursblog SeekingAlpha. Die had het gewaagd Argenx ‘a hot Dutch stock’ te noemen. Oké, ze hebben een hoofdkantoortje in Breda, de achtertuin van België. Maar in Brussel brandt de biotechlamp, jongens. Voor een keer niet in Amsterdam. Daarvoor moet u maar even de koers van Pharming nagaan.

In het verleden deden we daar wel eens vermakelijk over. Amsterdam de hippe tech, wij de botsbal genaamd biotech. Maar als de krachttoer van Argenx ons een ding leert, is het dat biotech ons respect verdient. Er zijn bedrijven met goede businessplannen en prachtige ontwikkelingen.

Onder meer dankzij onderzoeksinstellingen als het Gentse VIB en de sterke farmabasis in ons land is België de Europese bakermat voor biotech. Dat zien we terug in het gewicht van de sector in onze Bel20. Argenx schoot na de koerssprong die volgde op de Amerikaanse goedkeuring AB InBev voorbij in de Belgische sterrenkorf. Tenminste in wegingspercentage, in beurswaarde is onze nationale trots Stella ruim 6 keer groter dan onze andere nationale trots Vyvgart. Maar de symboolwaarde is er niet minder om: Belgische biotech boven Belgisch bier.

Schermvullende weergave

Het Amerikaanse label voor Vyvgart is nog maar het begin van een verder groeipad voor Argenx. In het eerste kwartaal van 2022 beslist Japan over de goedkeuringsaanvraag, in de tweede jaarhelft volgt Europa. Argenx’ Chinese partner Zai Lab, die ook breed uitpakte met het nieuws, is van plan om midden 2022 een goedkeuringsaanvraag in te dienen in China.

Omvang als beschermlaag

Ook al is er acht jaar onderzoek in gekropen, Vyvgart blijft daarmee een snelle mie. Het is de eerste zogenaamde FcRn-remmer op de markt. De dichtst mogelijke concurrent, rozanolixizumab van UCB, loopt minstens 18 maanden achterop. Tegen 2030 verwachten analisten dat het middel tegen vier ziektes kan worden ingezet, goed voor een piekverkoop van zowat 5 miljard dollar. Op termijn zitten nog meer behandelingen met Vyvgart in de kaarten. Op basis daarvan kun je stellen dat het aandeel nog altijd een koopje is, tegen minder dan vier keer de verwachte omzet. Sectorgenoten als Vertex, actief in mucovicidose en BioMarin, actief in zeldzame genetische ziektes, noteren tegen ongeveer 8 keer de verwachte jaaromzet.

Ook big pharma heeft die multiples in het oog. Een bod op Argenx is een plausibele voorspelling voor 2022. Al heeft Argenx zijn eigen omvang als beschermlaag. Zelfs voor big pharma is 16 miljard euro een rekoefening. Bovendien heeft topman en oprichter Tim Van Hauwermeiren de overnameboot altijd afgehouden. Hij is volgens Bloomberg houder van 1,97 miljoen stuks Argenx, een belang dat op basis van de huidige koers 610 miljoen euro waard is. ‘We zijn geen nieuw Ablynx’, benadrukte Van Hauwermeiren in het verleden, verwijzend naar het eveneens Gentse bedrijf dat voor 4 miljard (een prikje als je het afweegt tegen de beurswaarde van Argenx) werd ingelijfd door het Franse Sanofi. De ambities van Van Hauwermeiren reiken duidelijk verder dan het geldelijke.