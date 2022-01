De verkooppraatjes van een marktkraamster

De fraudeveroordeling van Elizabeth Holmes, topvrouw van de voormalige eenhoorn Theranos, doet de vraag rijzen hoever techondernemers in hun zoektocht naar financiering mogen gaan om hun start-up aan te prijzen.

‘Schuldig’, oordeelde een jury in Californië deze week, na aan maandenlang proces en een lastige beraadslaging. Onderneemster Elizabeth Holmes (37), de oprichtster van het bloedanalysebedrijf Theranos, werd schuldig bevonden aan het misleiden van investeerders. Ze claimde met Theranos een techniek te hebben ontwikkeld om op basis van enkele bloeddruppels een honderdtal bloedonderzoeken te kunnen doen. Dat bleek niet waar. Het van haar voetstuk getuimelde Silicon Valley-icoon riskeert 80 jaar cel.

Holmes - haar vader was een hoge pief bij het energiebedrijf Enron, dat in 2001 na een boekhoudschandaal ten onder ging - studeerde voor bio-ingenieur aan de prestigieuze Stanford-universiteit, midden in Silicon Valley, het technologiemekka van de Verenigde Staten. Ze zette haar studies al snel stop om een andere droom na te jagen: techmiljardair worden. In 2003, op 19-jarige leeftijd, stampte ze een start-up uit de grond die de ambitie had een technologische revolutie te ontketenen in het bloedonderzoek.

In haar eerste doel leek ze te slagen. In 2014 zette het magazine Forbes haar op zijn cover, gekleed in een zwarte pull met rolkraag à la Steve Jobs, als jongste selfmade miljardair in de VS, met een geschat vermogen van 4,5 miljard dollar - Theranos werd toen gewaardeerd op 9 miljard.

Bij de neus genomen

Met de tweede ambitie, de ontwikkeling van een vernieuwende technologie, ging het minder goed. In 2015 plaatste de zakenkrant The Wall Street Journal vraagtekens bij de bloedtesten van Theranos. De twijfel was gezaaid, investeerders en analisten doken grondiger onder de motorkap van het bedrijf en kwamen tot de vaststelling dat daar inderdaad niet zat wat Holmes claimde. De Amerikaanse gezondheidsdiensten begonnen een onderzoek, Theranos sloot verschillende labo’s en staakte in 2018 zijn activiteiten. Einde verhaal? Niet helemaal. Verschillende investeerders die zich bij de neus genomen voelden, besloten verhaal te halen via de rechtbank.

Het is merkwaardig dat Holmes ruim tien jaar lang de schijn hoog heeft kunnen houden en Theranos in de markt heeft kunnen zetten als een bedrijf met een geweldige toekomst. Ze deed dat door de vooruitzichten altijd bijzonder rooskleurig voor te stellen. Maar doen vrijwel alle start-ups dat niet? Holmes speelde echter vals, bleek uit het proces. Theranos gebruikte apparaten van andere bedrijven om bloedanalyses te doen, de onderzoeken waren veel beperkter dan het bedrijf deed uitschijnen, en Holmes probeerde de geloofwaardigheid van Theranos op te krikken door logo’s van gevestigde farmareuzen op de Theranos-communicatie te plakken.

Daar staat tegenover dat professionele investeerders die de mogelijkheid en kennis hebben om investeringsdossiers grondig te onderzoeken, het verhaal van Holmes graag geloofden. Als een grotendeels lege doos een waardering krijgt van 9 miljard dollar, weerspiegelt dat in de eerste plaats wat investeerders erin zien.

Holmes profiteerde van de vrees van techinvesteerders een succesverhaal te missen. Ze waren bereid een hoge inleg te betalen om aan boord te mogen komen, in de hoop hun inleg na een poos vermenigvuldigd te zien, bijvoorbeeld als het bedrijf naar de beurs zou trekken. Ze zijn het slachtoffer geworden van hun hebzucht.

Ze hebben zich al te gemakkelijk door Holmes om haar vinger laten winden. De CEO van Theranos kon haar verhaal overtuigend brengen door in te spelen op emoties. ‘Gezondheidsproblemen liggen aan de basis van veel faillissementen in de VS, ze veroorzaken veel lijden in families. Daarom is het belangrijk, voor iedereen van wie je houdt, ziektes snel te kunnen opsporen’, hield ze haar gehoor voor op een TEDMED-lezing in 2014. Investeerders en anderen hebben zich ook laten verblinden door haar verschijning: jong, vrouw, aantrekkelijk.

Rolmodel

Holmes kocht bovendien notoriëteit door zich in het gezelschap te tonen van bekende techondernemers en toppolitici. In 2015 zat ze in een paneldebat met Jack Ma van de Chinese e-commercereus Alibaba en met voormalig Amerikaans president Bill Clinton. Ondernemend Amerika, ook de techindustrie, pakt graag uit met succesvolle vrouwelijke rolmodellen. Holmes bood hen dat. De huidige Amerikaanse president Joe Biden bracht in 2015, toen hij vicepresident was, een bezoek aan het hoofdkwartier van Theranos, prees Holmes en noemde haar werk ‘inspirerend’.

Bekende namen in de raad van bestuur halen is een wel vaker gebruikte truc van jonge bedrijven om geloofwaardigheid te verwerven.

Ze slaagde erin ‘bigshots’ binnen te halen in haar raad van bestuur, zoals de voormalige ministers van Buitenlandse Zaken George Shultz en Henry Kissinger en voormalig topman Richard Kovacevich van de bankgroep Wells Fargo. Bekende namen inhuren die weliswaar weinig kennis hebben van de eigenlijke business is een wel vaker gebruikte truc van jonge bedrijven, ook in België, om extra geloofwaardigheid te krijgen. Dát had de alarmbellen moeten doen afgaan.

Caveat emptor! De koper moet op zijn hoede zijn. Start-ups, in tech en biotech, geloven rotsvast in het potentieel van hun vernieuwende technologie. Dat is normaal, daarop is hun bestaan gebouwd. In hun zoektocht naar geld om hun plannen te financieren schuiven ze uiteraard de gunstigste scenario’s naar voren. Het is aan de kandidaat-investeerders om die projecten kritisch te bekijken. Zekerheid van succes is er niet. De kans dat het niks wordt, bestaat altijd. Het ondernemingskerkhof ligt bezaaid met start-ups die de verwachtingen niet hebben ingelost.

Naar aanleiding van de fraudeveroordeling van Holmes is in Silicon Valley een discussie losgebarsten over hoever techondernemers mogen gaan om zichzelf en hun start-up aan te prijzen. Vanaf wanneer mogen investeerders zich bedrogen voelen als blijkt dat ze op het verkeerde paard hebben gewed?

Misschien is Holmes inderdaad over de schreef gegaan. Maar ook Elon Musk, de topman van Tesla, heeft zich heel ver gewaagd - de toezichthouders hebben hem er een paar keer voor op de vingers getikt - om zijn bedrijf te promoten bij investeerders. Met veel succes, want de beurswaardering van Tesla is de voorbije jaren als een raket omhooggeschoten naar ruim 1.000 miljard dollar.

Musk heeft het geluk dat de verkoop van de elektrische wagens van Tesla stilaan op toerental begint te komen. Het had ook anders kunnen lopen. De actuele waardering van Tesla is echter niet in de eerste plaats de weerspiegeling van de huidige financiële en operationele resultaten van het bedrijf, maar van torenhoge verwachtingen. Die moet het bedrijf de komende jaren nog waarmaken.