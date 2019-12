In de autosector wordt een afvallingsrace gereden. Om daarin een betere uitgangspositie te verwerven kiezen sommige autoconstructeurs ervoor hun krachten te bundelen.

Toen het Italiaanse Fiat afgelopen zomer de Franse staat de hand van zijn autodochter Renault ging vragen, stootte het in Parijs op een njet. Maar voor zijn huwelijksaanzoek aan stiefdochter Peugeot kreeg het wel de zegen.

In Renault heeft de Franse overheid een belang van 15 procent, in Peugeot van 12,33 procent. Maar de relatie met de staat is in beide bedrijven anders. Renault werd na de Tweede Wereldoorlog genationaliseerd, de overheid heeft er sindsdien een belangrijke vinger in de pap gehad. Peugeot is een bedrijf gecontroleerd door de familie Peugeot. De Franse staat kwam er in 2014 aan boord als aandeelhouder die vers geld inbracht toen de groep in zware financiële problemen zat, en als tegengewicht voor het Chinese Dongfeng, dat eveneens instapte.

Klaagzangen

Vijf jaar later blaakt Peugeot opnieuw van gezondheid en blijkt het een goede huwelijkspartner voor Fiat. Deze week ondertekenden beide partners een bindend fusieakkoord. Voor de deal definitief kan worden, moeten de Europese concurrentieautoriteiten nog hun fiat geven.

De Franse overheid heeft deze keer, raar maar waar, weinig bezwaren gemaakt. Er is zorgvuldig over gewaakt dat geen van de twee partners een overwicht krijgt in de fusiegroep, waardoor klaagzangen over de uitverkoop van nationale industriële kroonjuwelen zowel in Frankrijk als Italië gesmoord kunnen worden.

Het is een fusie van gelijken. De juridische hoofdzetel van de fusiegroep komt in Nederland, op neutraal terrein. Peugeot en Fiat mogen elk vijf vertegenwoordigers aanduiden in de raad van bestuur. De CEO wordt Carlos Tavares, nu de topman van Peugeot, maar een Portugees. Voorzitter van de raad van bestuur wordt John Elkann, een telg van de Agnelli-familie, die een belangrijke aandeelhouder van Fiat is. Hij heeft de Italiaanse en Amerikaanse nationaliteit.

Het samenklitten van de autobouwers volgt het vervagen van de grenzen.

De schaalvergroting in de autosector gaat voort. Net zoals in andere sectoren, zoals de bank- of de farmasector. Door fusies en overnames worden groepen gebouwd die sterker staan, en die kostenefficiënter kunnen werken. De Peugeot-groep is zelf het resultaat van fusies en overnames. Ze omvat de vroegere zelfstandige merken Peugeot, Citroën, Opel, Vauxhall, en de intussen verdwenen insignes Talbot en Simca - dat oorspronkelijk een Franse Fiat-dochter was. Fiat overkoepelt Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Maserati, en de Amerikaanse merken Chrysler, Jeep en Dodge.

Het samenklitten van de autobouwers volgt het vervagen van de grenzen. De eerste fusies en overnames vonden vooral in eigen land plaats - de auto-industrie werd lang bijna overal beschouwd als een ‘nationale’ industrie die beschermd moest worden. In een volgende fase op ruimere markten - zoals Europa (VW omvat het Duitse VW en Audi, het Spaanse Seat en het Tsjechische Skoda) - en daarna werd het nog internationaler - zie de allianties Renault-Nissan en Fiat Chrysler.

Pechstrook

Een van de belangrijkste drijfveren is de zoektocht naar kostensynergieën om de winstgevendheid te vrijwaren. Op een markt die vrijer en internationaler is geworden, en daardoor concurrerender, is het voor een autobouwer niet zo gemakkelijk zijn verkoopprijzen op te trekken.

Fiat en Peugeot denken samen een besparing te kunnen realiseren van 3,7 miljard euro. Het ontwikkelen van nieuwe modellen en het verbeteren van de technologie vergt ook aanhoudende investeringen. De autosector in Europa investeert jaarlijks zowat 57 miljard euro in onderzoek en ontwikkeling. Wie daarin niet meedoet, kan op den duur niet meer mee, en belandt op de pechstrook. Het komt erop aan die kosten te spreiden over zoveel mogelijk wagens.

Dat Fiat gehaast was om een partner te vinden, is geen toeval. De autobouwer staat voor de uitdaging om elektrische wagens te ontwikkelen. De traditionele verbrandingsmotoren worden op steeds meer plekken in de ban geslagen. Ook worden de autobouwers opgejaagd om hun auto’s zelfsturend te maken. Om die technologische sprongen te maken zijn aanzienlijke investeringen nodig.

De combinatie van Fiat Chrysler en Peugeot-Citroën wordt de vierde grootste autobouwer ter wereld, na VW, Toyota en Renault-Nissan-Mitsubishi. Het lijkt wel het verhaal van de tien kleine negertjes: als de autoconstructeurs almaar verder in elkaar opgaan, blijft er uiteindelijk maar een over. Hoe minder groepen, hoe minder concurrentie, hoe minder innovatie, hoe nadeliger voor de autokopers?

Aan concurrentie in de autosector is voorlopig helemaal geen gebrek.

Dat gevaar bestaat, maar moet niet worden overdreven. Er komen nog altijd nieuwe uitdagers op de markt. Tesla pionierde met elektrische wagens en gaf daarmee de grote spelers het nakijken. Die proberen nu in allerijl hun achterstand goed te maken.