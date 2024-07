Alle spotlights staan gericht op de staatsbonmiljarden die in september vrijkomen, maar in de achtergrond leveren private banken en vermogensbeheerders ook een verbeten strijd om zoveel mogelijk van de 480 miljard euro van rijke Belgen binnen te halen. Het Antwerpse Delen zette deze week in de verf dat de grote jongens dat gevecht aan het winnen zijn.