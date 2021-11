Nederland wuift vlaggenschip uit

Het vertrek van het industrie-icoon Royal Dutch Shell naar het VK lokt in Nederland verdeelde reacties uit. Sommigen juichen, anderen vinden het een zwaar verlies en maken zich zorgen over het groeiend antibedrijvensentiment.

‘Laten we op 10 december massaal verzamelen op het strand van Scheveningen om Royal Dutch Shell uit te zwaaien’, riep de econoom Matthijs Bouman woensdag op in een column in Het Financieele Dagblad. Het vlaggenschip van de Nederlandse economie vaart uit. Niet om kostbare schatten op te halen in verre oorden. Het schip steekt alleen maar het Kanaal over, met in het ruim de inboedel van zijn Haagse hoofdkwartier.

De oliegroep maakte maandag bekend dat ze haar hoofdkwartier in Nederland opgeeft en haar beslissingscentrum in Londen vestigt. ‘Royal Dutch’ - ‘Koninklijke Olie’- wordt uit de firmanaam geschrapt. Het wordt kortweg ‘Shell’. De Nederlandse wortels van de onderneming die in 1907 ontstond uit de samenvoeging van de Nederlandse Maatschappij tot Exploitatie van Oliebronnen in Nederlands-Indië en het Britse Shell worden grotendeels doorgeknipt. Op 10 december wordt de beslissing op een algemene vergadering ter goedkeuring voorgelegd aan de aandeelhouders.

Niet de uitspraak van een rechtbank in Den Haag dit jaar - die het olie- en gasbedrijf verplicht zijn CO₂-uitstoot tegen 2030 met 45 procent te verminderen - ligt aan de basis van de beslissing om uit Nederland weg te trekken. Ook in het VK is het bedrijf niet immuun voor rechtszaken aangespannen door klimaatactivisten. De reden is dat de groep af wil van haar structuur met A- en B-aandelen, het gevolg van de verschillende fiscale behandeling in Nederland. Daar is een dividendbelasting van toepassing en in het VK niet. Die belasting neemt een hap uit het rendement van de aandeelhouders. Het bedrijf zegt vooral een obstakel te willen opruimen dat de dubbele aandelen vormen bij overnames die het met aandelen wil betalen en voor de inkoop van eigen aandelen. Dat laatste is een populaire techniek om geld terug te geven aan de aandeelhouders.

Aderlating

Na de uitgeefgroep ReedElsevier - nu Relx - in 2015 en de consumptiereus Unilever in 2018 kiest met Royal Dutch Shell een derde Nederlands-Britse multinationaal ervoor zijn commandotent in het VK op te slaan. ‘We willen toch niet eindigen als België?’, waarschuwde de Nederlandse premier Mark Rutte in 2017, toen Unilever zijn verhuisplannen op tafel legde. Welnu, vier jaar later is Nederland aardig op weg. Dat Royal Dutch Shell zich precies onder leiding van de Nederlandse CEO Ben van Beurden van Nederland afkeert, maakt het afscheid nog bitterder.

Naar de precieze impact voor Nederland van het vertrek van Royal Dutch Shell is het gissen. Het betekent in elk geval een aderlating van honderden miljoenen voor de Nederlandse schatkist. De gevolgen voor de operationele activiteiten van de groep in Nederland zijn beperkt. In eerste instantie trekken alleen de CEO, de financieel directeur en een handvol medewerkers naar Londen.

Op langere termijn zijn de gevolgen aanzienlijker. De hoofdkwartierfunctie brengt ook werk voor plaatselijke zakenadvocaten, financiers en accountants. En het verlies van het beslissingscentrum kan ertoe leiden dat Nederland minder prominent in beeld komt als beslist wordt waar onderzoek en ontwikkeling zullen gebeuren en waar nieuwe productie-eenheden komen. Het is ten slotte ook een klap voor het imago van Nederland als attractieve vestigingsplaats voor multinationals.

De reacties in Nederland op het vertrek van Royal Dutch Shell zijn verdeeld. Enkele politici, onder wie ontslagnemend premier Mark Rutte, en toppers in het bedrijfsleven zijn zich bewust van de schade die de Nederlandse economie hierdoor oploopt. Ze probeerden in extremis het plan van Shell af te wenden door te polsen of geen politieke meerderheid kon worden gevonden om de dividendbelasting alsnog te schrappen. Een wanhoopspoging. Want de regering in Nederland zit in lopende zaken en het is onwaarschijnlijk dat dit de oliegroep op andere gedachten zou brengen.

Anderen erkennen de economische schade. Maar in plaats van het bedrijf allerlei lekkers aan te bieden om het in Nederland te houden grijpen ze naar de stok. De partij GroenLinks pleit ervoor Royal Dutch Shell een exittaks van honderden miljoenen euro’s op te leggen om de verhuizing tegen te houden. Niet meteen een voorstel dat de aantrekkelijkheid van Nederland als vestigingsplaats van internationale bedrijven verhoogt.

Bedrijvenloze economie

Een derde categorie juicht het vertrek toe. ‘Een bedrijf dat vervuilt, weinig belasting betaalt en zijn toplui te gul beloont, moeten we hier niet’, klinkt het. Die reactie nam Bouman op de korrel in zijn column: ‘We zwaaien Shell lachend uit. Het wordt een groot feest, want de smeerlap is eindelijk weg. Nu kunnen we een economie bouwen met louter leuke bedrijven. Gezellige start-ups die biobrandstof maken van de neuspulkjes van alle Nederlandse kleuters. En fijne scale-ups die elektriciteit opwekken uit het gestamp van de carnavalvierders in Breda’, schreef hij cynisch.

Een groeiend aantal Nederlanders ziet industriële ondernemingen, en zelfs ondernemingen tout court, als een kwaad. Geen noodzakelijk kwaad, maar simpelweg een kwaad. Ook in België maakt dat anti-ondernemingssentiment opgang, zelfs in academische kringen en bij sommige (macro-)economen. Ze dromen van een bedrijvenloze economie, waar iedereen in overheidsdienst werkt, in door de overheid gesubsidieerd onderwijs, gezondheidszorg en milieudiensten, of in door de overheid gesponsorde ngo’s die aan de zijlijn staan te roepen. Ze zijn van oordeel dat een economie het kan redden zonder productieve basis.

Wie fabriceert dan de smartphones waarmee ze met iedereen en alles geconnecteerd willen zijn? Wie bouwt de elektrische wagens waarmee ze zich willen verplaatsen? Wie maakt de warmtepompen om hun woningen te verwarmen? Wie levert de windturbines en zonnepanelen om elektriciteit op te wekken? Wie maakt de innovatieve medicijnen om hun gezondheidskwaaltjes te bestrijden, wie de gesofisticeerde levensreddende ziekenhuisapparatuur? Waar komen de grondstoffen ervoor vandaan? Welke bronnen leveren de welvaart waar we met zijn allen willen van genieten?

Ondernemers en ondernemingen verketteren is kortzichtig. Een reus als Royal Dutch Shell kan een belangrijke bijdrage leveren in de overgang naar een koolstofarmere energieopwekking en in de strijd tegen de klimaatverandering.

Ondernemers en ondernemingen verketteren is kortzichtig. Een reus als Royal Dutch Shell kan een belangrijke bijdrage leveren in de overgang naar een koolstofarmere energieopwekking en in de strijd tegen de klimaatverandering. Maak hem tot een bondgenoot in plaats van hem als de boeman weg te zetten.