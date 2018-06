Neem je fabriek op en wandel

Bedrijven kunnen aan politieke beslissingen die hen niet zinnen ontsnappen door hun activiteiten geheel of gedeeltelijk te verhuizen. Ze stemmen met de voeten. Soms is het een dreigement, soms voeren ze dat ook uit.

Een handelsoorlog is als een spel van kwaad tot erger. De ene partij brengt de tegenstander een slag toe, en die opponent mept terug. Niet noodzakelijk harder. Wel op een plek waar het extra pijn doet. De Europese Unie reageerde op de Amerikaanse heffingen op de invoer van Europees staal en aluminium door onder meer de invoer van Harley-Davidson-motorfietsen in Europa extra te belasten. De Harley-Davidson is een Amerikaans symbool dat wereldwijde bekendheid kreeg door de cultfilm ‘Easy Rider’ uit 1969, met de sterren Dennis Hopper, Peter Fonda en Jack Nicholson. Enkele dagen na zijn inauguratie als president in januari 2017 nodigde Donald Trump topman Matthew Levatich en vakbondsvertegenwoordigers uit op het Witte Huis, loofde het bedrijf als een ‘echt Amerikaans icoon’ en ‘een van de groten’ en stelde dat Harley Davidson geweldig zou profiteren van zijn ‘America First’-beleid. Maar het draaide even anders uit. Harley-Davidson wordt, door de gerichte represaille van de EU, een slachtoffer van het protectionistisch handelsbeleid van Trump.

Ondernemers moeten met tegenslagen kunnen omgaan. Als ze met barrières worden geconfronteerd, moeten ze daar oplossingen voor zoeken. En die heeft Levatich gevonden. Harley-Davidson gaat de motorfietsen voor de Europese markt voortaan in Azië bouwen, zodat ze ontsnappen aan de Europese invoerheffingen. Dat betekent dat een deel van de productie verhuist van de VS naar Azië. En daarmee ook jobs. Zo wendt het bedrijf de klap af. Maar die komt wel op de Amerikaanse economie terecht.

Trump kan er niet mee lachen dat Harley-Davidson de kogels niet wil opvangen en vaandelvlucht pleegt. Hij voelt het aan als een dolk in zijn rug, geplant door een bedrijf dat hij als een bondgenoot zag. ‘Ze geven zich over, ze nemen de biezen! Als ze verhuizen, wordt dat het begin van het einde. Ze zullen worden belast als nooit tevoren’, ging de Amerikaanse president op Twitter tekeer. Hij wordt geconfronteerd met de gevolgen van zijn beleid en leert dat protectionistische maatregelen in zijn eigen land ook heel wat schade kunnen aanrichten. De tegenzet van de Europese Unie is dus raak.

Politiek risico

Ondernemen is risico nemen. Die risico’s zijn van velerlei aard. Is er een markt voor het product of de dienst die de ondernemer wil aanbieden? Verdient hij genoeg om uit de kosten te geraken? Hij moet altijd beducht zijn voor de komst van een nieuwe concurrent, of voor veranderingen in de voorkeur van de consumenten. Wat als een klant niet betaalt? Voor wie internationaal zaken doet, komt daar het wisselkoersrisico bovenop. En natuurlijk is er ook een politiek risico.

Er wordt soms gezegd dat niet de politici maar de grote bedrijven de wereld regeren. Toch zijn die bedrijven bijzonder afhankelijk van politieke beslissingen. Van Trumps handelsbeleid. Of van de manier waarop de Britse regering het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie organiseert. De brexit heeft verregaande gevolgen voor bedrijven in het VK en voor bedrijven die met het land zaken doen. De regering van Theresa May slaagt er maar niet in daarover klaarheid te scheppen. Dat creëert een grote onzekerheid voor de ondernemingen. De Europese Commissie heeft bedrijven in de Unie aangemaand noodscenario’s op te stellen, voor het geval de scheidingsgesprekken met het VK niet uitmonden in een akkoord over een zachte brexit.

Een aantal bedrijven heeft al zijn voorzorgen genomen. Een paar banken en verzekeringsgroepen hebben al activiteiten van Londen verhuisd naar Dublin, Parijs, Frankfurt of Brussel, om met het Europees financieel paspoort te kunnen blijven opereren. Het groen licht dat de Britse regering deze week gaf voor de aanleg van een derde start- en landingsbaan op de Londense luchthaven Heathrow hield de operator van de luchthaven, de Spaanse groep Ferrovial, niet tegen om zijn internationale hoofdzetel te verplaatsen van Oxford naar Amsterdam. ‘We willen met onze internationale ondernemingen onder de paraplu van de Europese wetgeving blijven zitten’, verdedigt Ferrovial de beslissing.

Dreigementen

Ondernemingen stemmen met de voeten. Een land dat veel stemmen tégen krijgt, betaalt een prijs.

De Europese vliegtuigbouwer Airbus dreigt ermee een aantal activiteiten uit het VK weg te halen als er geen voor het bedrijf bevredigende brexitdeal uit de bus komt. De Duitse autogroep BMW, die vier fabrieken heeft in het VK waar samen 7.000 mensen werken, zegt die te moeten sluiten als de vlotte levering van onderdelen van het Europese vasteland in het gedrang komt.

Uit een rondvraag van de zakenbank UBS bij 600 bedrijven blijkt dat 35 procent zegt zijn investeringen in het Verenigd Koninkrijk te zullen verminderen als het land uit de EU stapt. 41 procent zegt een groot deel van zijn productie uit het VK te zullen weghalen.