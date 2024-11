Dankzij een mijlpaalarrest in Den Haag ontsnapt de oliereus Shell aan de verplichting zijn CO₂-uitstoot terug te dringen, ook die van zijn klanten die op diesel en benzine rijden of verwarmen op gas en mazout. Het is niet aan de rechtbank om individuele bedrijven zulke ingrijpende klimaatdoelen op te leggen, al gaat Shell ook niet helemaal vrijuit.