Pak ze dan, als je kan

Een Europese heffing om de internationale techgiganten een beetje belastingen te doen betalen op hun Europese winsten leek een aantrekkelijk idee. Een Google-taks! Dat in de praktijk brengen, blijkt iets lastiger.

De Europese ministers van Financiën verwezen deze week een voorstel van de Commissie om een Europese belasting te heffen op de omzet die internetgiganten in de Unie behalen, naar de Griekse kalender. De lidstaten zitten niet op één lijn. Zweden bijvoorbeeld loopt niet warm voor het idee. Het land heeft met de muziekstreamingdienst Spotify een succesvolle internetspeler in huis. Ierland heeft de Europese hoofdkwartieren van Amerikaanse internetreuzen als Apple, Google en Facebook binnen zijn grenzen en neemt het voor ze op.

Sommige landen vrezen dat een Europese techheffing, die vooral Amerikaanse ondernemingen zou treffen, kan leiden tot vergeldingsmaatregelen van president Donald Trump, met mogelijk kwalijke gevolgen voor hun economie. Een aantal ziet daarom liever een ruimer internationaal initiatief onder auspiciën van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), een groep van 34 ontwikkelde landen, waaronder ook de VS en Canada. Als het daar niet opschiet, wil Europa de draad van de techheffing in 2020 weer oppikken. Maar als de lidstaten van de Europese Unie het onder elkaar niet eens kunnen worden, is een akkoord dan wel mogelijk als nog meer landen om de tafel zitten?

Het idee van een speciale belasting op de grote internetbedrijven, ook wel Google-taks genoemd, groeide in Europa in 2015 na rapporten die duidelijk maakten dat internetgiganten als Google, Facebook, Amazon en Apple weliswaar reusachtige winsten realiseren maar daarop nauwelijks belastingen betalen. Toch niet in Europa. Ze glippen door de mazen van de nationale belastingnetten. Die zijn destijds geweven om klassieke bedrijven te vangen die tastbare producten maken en verkopen. De kleine visjes worden gestrikt, maar de grote internetbedrijven ontsnappen eraan. Ze zijn internationaal actief met niet-tastbare digitale producten waarvan niet altijd duidelijk is in welk land die worden geproduceerd of verkocht. Ze goochelen bovendien met vergoedingen voor intellectuele eigendomsrechten en de toewijzing van marketingkosten, en buiten de verschillen in de fiscale wetgeving tussen landen op een geraffineerde manier uit. Voor individuele landen is het lastig om de winsten van multinationals te belasten. Winsten van de internetmultinationals belasten is een nog veel grotere uitdaging.

Taksgraag

Dat frustreert de politieke beleidsmakers. Die proberen de internationale internetbedrijven dan maar onrechtstreeks te pakken. Zoals Europees commissaris Margrethe Vestager deed door IerIand te veroordelen voor ongeoorloofde staatssteun in de vorm van belastingvoordelen voor Apple en Luxemburg voor een fiscale gunstregeling voor Amazon. En nu heeft ze de Ierse belastingregeling met Facebook in het vizier.

Fiscaal experts gruwen bij het idee dat een bedrijf op zijn omzet wordt belast.

Maar dat is accidenteel beleid, het biedt geen structurele oplossing. Het taksgrage Frankrijk, dat zelf geen grote internetbedrijven heeft, kwam daarom aandraven met het voorstel van een Europese techbelasting. Andere grote lidstaten stonden daar niet afkeurend tegenover. De Europese Commissie werkte enkele voorstellen uit en kwam af met het idee van een Europese heffing van 3 procent op de omzet die grote techbedrijven - het gaat om zowat 180 spelers - in Europa realiseren. De belasting kan 5 miljard euro opbrengen, stelt de Fransman Pierre Moscovici, de Europees commissaris voor Belastingen, de lidstaten een sappige wortel voorhoudend.

De voorgestelde belasting roept enkele vragen op. Hoe moet ze worden geïnd? En hoe zullen de opbrengsten worden verdeeld tussen de lidstaten? Of wordt het geld gebruikt om de Europese kas te spijzen? Fiscaal experts gruwen vooral bij het idee dat een belasting verschuldigd is op de omzet. Nu geldt als principe dat de belasting geheven wordt op de winst. Maakt een bedrijf geen winst, dan is geen belasting verschuldigd. Critici beschouwen een belasting op de omzet als onredelijk.

Oude gewoonten

Het Verenigd Koninkrijk, Italië en Spanje hebben al een eigen techtaks op stapel staan. Andere landen zullen volgen.

Een belasting op de winst is inderdaad gesofistikeerder en valt beter te argumenteren dan een belasting op de omzet. Maar als de beproefde fiscale technieken in een snel veranderende economie niet goed meer werken, moet men de oude gewoonten durven op te geven en out of the box beginnen te denken. Een belasting op de omzet is misschien niet ideaal, maar ze kan de beste manier zijn om de internetbedrijven toch aan te manen tot het nakomen van hun fiscale plichten. Het is een kwestie van fiscale rechtvaardigheid tegenover alle andere bedrijven die wel hun deel van de belastingen betalen.

Het Verenigd Koninkrijk, Italië en Spanje hebben al een eigen techtaks op stapel staan. Andere landen zullen volgen. Zodra dat pad wordt ingeslagen, wordt een geharmoniseerde Europese aanpak moeilijker. En als de individuele landen in verdeelde slagorde blijven optreden, zal het belastingnet rond de grote vissen nooit gesloten kunnen worden.

De internetgiganten opereren op een internationale schaal. Ze moeten dan ook door een internationale tegenmacht fiscaal ter verantwoording worden geroepen.