Techgigant ASML geen sant in eigen Nederland

ASML, een wereldspeler in de chipindustrie, voelt zich onvoldoende gewaardeerd en gesteund door Den Haag. Het Eindhovense bedrijf overweegt voor uitbreidingsinvesteringen naar het buitenland uit te wijken.

‘Nederland is vadsig en dom.’ Peter Wennink, de topman van ASML, schuwt de harde woorden niet. ‘We zetten als land ons verdienmodel op de helling’, zei hij deze maand op de jaarlijkse hoogmis van de Nederlands techindustrie. Op State of Dutch Tech 2024 in Den Haag blonken de politici uit door hun afwezigheid. Slechts een van de zes uitgenodigde Kamerleden daagde op. ‘Dat geeft aan hoe belangrijk ze de staat van de Nederlandse techindustrie vinden’, schamperde Wennink.

Klaas Knot, de gouverneur van De Nederlandsche Bank, valt hem bij. ‘Er is een verruwing ontstaan in hoe in de politiek over het bedrijfsleven wordt gepraat. Ondernemingen voelen een gebrek aan erkenning en respect’, zei hij deze week tegen het Financieele Dagblad. Er staat veel op het spel, waarschuwde Knot, die verwees naar de sterke positie van Nederland in de chipindustrie. ‘Soms weet je niet wat je mist voor je het mist.’

ASML ontwikkelt en bouwt hoogtechnologische machines voor de productie van de meest geavanceerde halfgeleiders. Het bedrijf, in 1984 mee opgericht door Philips, is uitgegroeid tot de met voorsprong meest waardevolste Nederlandse onderneming, met een beurskapitalisatie van 350 miljard euro. Ter vergelijking: de meest waardevolle Belgische onderneming, de bierreus AB InBev, heeft een beurswaarde van net geen 100 miljard euro.

Het bedrijf realiseert meer dan 80 procent van zijn omzet in Azië.

Het hoofdkwartier van ASML is gevestigd in Veldhoven, ten westen van Eindhoven. Daar werkt bijna de helft van de ruim 42.000 medewerkers van de groep, verdeeld over 144 nationaliteiten. Ook het aandeelhouderschap - vooral institutionele beleggers - is erg internationaal. ASML haalde afgelopen jaar een omzet van 27,6 miljard euro. Daarvan werd 23,2 miljard gerealiseerd in Azië, waar de belangrijkste chipmakers zitten, 3,2 miljard euro in Amerika en slechts 1,2 miljard euro in Europa. Wennink is nog even CEO. Volgende maand geeft hij het stokje door aan de Fransman Christophe Fouquet.

Obstakels

Als fabrikant van sta­te-of-the-artmachines voor de productie van halfgeleiders krijgt ASML een cruciale rol toebedeeld in de Europese plannen om een eigen chipindustrie uit te bouwen. Het is daarbij complementair met Imec, het Leuvense onderzoekscentrum voor nanotechnologie. Tussen beide bestaat een nauwe samenwerking. ASML gaat zijn modernste machines leveren voor een pilootlijn van Imec om onderzoek te doen naar de mogelijkheden van de nieuwste chiptechnologie.

Plannen van de overheid dreigen het voor ASML moeilijker te maken om hooggekwalificeerde medewerkers aan te trekken.

ASML heeft stevige groeiambities. Maar uitbreiden in Nederland botst op een reeks obstakels. De beschikbaarheid van hooggeschoolde medewerkers is er daar een van: een derde van het personeel werkt in de afdeling onderzoek en ontwikkeling. ASML moet die deels in het buitenland zoeken. Plannen van de Nederlandse regering om minder buitenlandse studenten het land binnen te laten dreigen die zoektocht moeilijker te maken, net als het voorstel om de inkomensbelasting voor expats te verhogen. De krapte op de woningmarkt is een andere hindernis. Voorts is ASML niet opgezet met het voornemen van sommige politici om de innovatiesteun aan bedrijven terug te schroeven en de inkoop van eigen aandelen zwaarder te belasten.

Schermvullende weergave Peter Wennink, de CEO van ASML:'Nederland is vadsig en dom.' ©REUTERS

Daarover windt Wennink zich op. En daarom overweegt de techgigant voor uitbreidingsinvesteringen uit te wijken naar Frankrijk of Duitsland, waar een pak subsidies ligt te wachten.

Den Haag heeft dat signaal opgevangen. Inderhaast werd een taskforce opgericht om te kijken hoe de Nederlandse overheid aan de bezorgdheden van ASML kan tegemoetkomen. Maar zolang er geen nieuwe volwaardige regering is, kunnen de beleidsmakers zich tot weinig engageren. Hoever willen ze gaan, en hoe duurzaam zijn hun beloftes?

Jeroen Dijsselbloem, voormalig minister van Financiën voor de liberale partij VVD en nu burgemeester van Eindhoven, maant aan de verzuchtingen van ASML ernstig te nemen. De voorbije jaren verloor Nederland de hoofdkwartieren van de multinationals Unilever en Shell aan Londen, omdat de belastingregeling voor dividenduitkeringen daar beter was. Er was in Nederland toen geen politieke meerderheid om beide bedrijven tegemoet te komen. En weg waren ze.

Belastingen

Unilever met zijn verzorgings-, schoonmaakproducten en etenswaren, ach, dat is oude economie. Shell, olie- en gasbedrijf, veroorzaakt ernstige klimaatschade. Op die manier probeert men in Nederland de gevolgen voor de economie te minimaliseren van het verlies van die twee multinationals. Maar ASML is van een ander kaliber. Het is een speerpuntbedrijf, toekomstgericht, met een rol die nog belangrijker kan worden als artificiële intelligentie een technologische revolutie op gang brengt. Al betaalt de groep maar 16 procent belasting op zijn winst, in 2023 ging het toch om 2,6 miljard euro, waarvan 1,8 miljard in de Nederlandse schatkist belandde.

In België gaat de discussie over of de overheid geld moet stoppen in Van Hool, een verlieslatende bussenbouwer die technologisch achterophinkt. Die weliswaar enkele duizenden mensen werk geeft, maar niet van strategisch belang is. De inzet van de discussie in Nederland over ASML is veel groter. Het is de spil van een ecosysteem van bedrijven in de regio Eindhoven, het is een uniek en onschatbaar kenniscentrum in Nederland met veel economische spill-overeffecten. En het bedrijf is voor Europa van groot strategisch belang.

Redenen te over om ASML te koesteren. Maar hoever moet de overheid daarin gaan? Doet ze dat al niet? En moet ze plooien voor chantage? Want zo zien sommigen de waarschuwing van de techreus om andere oorden op te zoeken.

De overheersende visie in de politiek is er een van groot wantrouwen in ondernemingen en industrie.

De onvrede van de ASML-top over het overheidsbeleid wordt door veel ondernemers gedeeld. Ze vinden dat met hun belangen te weinig rekening wordt gehouden in discussies over de koopkracht, het concurrentiebeleid, de energievoorziening, de klimaatverandering, belastingen en zo meer. Ze menen dat de beleidsverantwoordelijken er niet in slagen een langetermijnvisie te ontwikkelen voor de ondernemingen en de industrie. Bij de ondernemers en bedrijfsleiders in ons land leeft hetzelfde gevoel.