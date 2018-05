Witte ridder blijkt soms evengoed een roofridder te zijn

Moet er nóg voetbal zijn?

Zondag wordt de laatste speeldag afgewerkt in de hoogste klasse van de Belgische voetbalcompetitie. Woensdag werd de finale gespeeld van de Europa League, volgende zaterdag volgt de finale van de Champions League. Dan is het gedaan. Geen voetbal meer op tv. Voor enkele weken, want op 14 juni begint de Wereldbeker in Rusland. Tot 15 juli. Snel daarna hervatten de competities in de meeste landen. Er is een overdaad aan voetbal. Haast elke dag is wel een wedstrijd te volgen op tv. Het is een van redenen van de teruglopende bezoekersaantallen voor wedstrijden in de lagere reeksen. Toch menen sommigen dat er niet genoeg topvoetbal is. Nog niet alle commerciële opportuniteiten worden benut. De wereldvoetbalbond FIFA denkt eraan een bijkomende topcompetitie, de Super League, te organiseren tussen de beste clubs uit Europa, Latijns-Amerika, Azië, Afrika en Noord-Amerika. Dat levert extra tv-rechten op, extra sponsor- en reclame-inkomsten en extra mogelijkheden voor merchandising. De globalisering is er nog niet in geslaagd brood te brengen voor iedereen in de wereld, maar met de spelen zit het wel goed.

Kunnen de topvoetbalclubs en hun sterren wel nog meer wedstrijden aan? Het in het vooruitzicht gestelde extra geld - 1,6 miljard euro - zal hen wel over de streep trekken. In het topvoetbal draait het niet meer om de sport, maar om het geld. De grote clubs zijn multinationale bedrijven geworden.