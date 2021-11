De consument is hard en wreed

De digitale en deelplatformeconomie heeft de consument veel macht gegeven. De klant is een hardvochtige koning geworden met autoritaire trekjes.

Hoor wie klopt daar kinderen, hoor wie tikt daar zachtjes tegen ’t raam? Het is de pakjeskoerier! De tijd dat Sinterklaas ’s avonds op zijn schimmel rondreed en zijn pieten over de daken klauterden om via de schoorsteen geschenken voor de kinderen in de huiskamer te droppen, ligt al een poos achter ons. Tegenwoordig doet de sint daarvoor een beroep op koerierdiensten die met bestelwagens vol pakjes rondsjezen. Ook de kerstman komt niet langer met de slee, maar maakt gebruik van pakjeskoeriers.

Die blijken wel eens stout te zijn. Bij een inval deze week van de sociale en de arbeidsinspectie in drie Belgische depots van de pakjesbezorger PostNL en in een van concurrent DPD werden inbreuken vastgesteld bij onderaannemers die voor hen rijden: zwartwerk en overtredingen van de wetgeving over deeltijdse arbeid. Het depot van PostNL in Wommelgem werd verzegeld.

Lees Meer Duizenden pakjes vertraagd na inval sociale inspectie bij PostNL-depot

Wie in België economische activiteiten ontplooit, moet de regels volgen die hier gelden. Dat is een evidentie. Een loopje nemen met de wettelijke voorschriften of de ogen dichtknijpen voor dubieuze onderaannemers om een concurrentievoordeel te verwerven, kan niet. Het speelveld moet voor iedereen gelijk zijn.

Of PostNL en DPD, een filiaal van het Franse La Poste, zich inderdaad schuldig hebben gemaakt aan inbreuken op de sociale- en de arbeidswetgeving, moet nog blijken. Als ze zich daarop hebben laten betrappen, is dat dom. Na eerdere acties van inspectiediensten en het gerecht waren ze gewaarschuwd.

De controles waren goed getimed: enkele dagen voor Black Friday, een druk moment voor de e-commerce en de koeriers, en het startschot van de feestperiode met onder meer Sinterklaas, Kerstmis en Nieuwjaar. Drukke dagen voor de handelaars omdat de consumenten dan het geld laten rollen.

Betrouwbaar

De e-commercebedrijven moeten kunnen rekenen op betrouwbare pakjesbezorgers. Dat een depot verzegeld wordt en pakjes daar enkele dagen blijven liggen, kunnen ze niet hebben - het depot van PostNL in Wommelgem werd pas vrijdag weer vrijgegeven. Ze willen evenmin geassocieerd worden met koerierbedrijven die aangewreven wordt dat ze gebruikmaken van zwartwerk en kinderarbeid.

Bpost is de lachende derde bij de inval van de sociale en arbeidsinspectie in depots van de koerierbedrijven PostNL en DPD.

De Zweedse meubelwinkel IKEA besliste daarom, na de gebeurtenissen van deze week, de samenwerking met PostNL tijdelijk stop te zetten en over te stappen naar Bpost. Het Belgische postbedrijf is de lachende derde.

Voor Bpost is de pakjesbusinesss van groot belang om de achteruitgang van de traditionele brievenpost te compenseren. Maar de concurrentie is hard. In die strijd krijgt Bpost de steun van de overheid, tegelijk zijn hoofdaandeelhouder. Petra De Sutter (Groen), minister van Post en van Overheidsbedrijven, zei deze week nu zeker vaart te willen maken met een wetsontwerp dat voorschrijft hoeveel pakjes elke speler op die markt minimaal moet leveren met personeel dat een vast contract heeft. Dat zou de mogelijkheden beperken om onderaannemers in te schakelen.

Lees Meer De Sutter wil wantoestanden bij pakjesbedrijven halt toeroepen

Welke pakjesleverancier heeft daar het meeste baat bij? Bpost! De concurrenten wordt het leven moeilijker gemaakt. Wat ze zou kunnen doen beslissen hun depots naar het buitenland te verplaatsen, net over de grens, en de Belgische markt van daaruit te bedienen. Of het zal de pakjeslevering een tikje duurder maken.

Enkele euro’s meer betalen, is dat te veel gevraagd van de consument? Misschien niet. Maar het maakt een aankoop bij een webwinkel iets minder aantrekkelijk dan die in een traditionele bakstenen winkel. Het zet een rem op de ontwikkeling van een nieuw distributiekanaal.

Consumenten zijn enthousiast op de kar gesprongen van de e-commerce en de platformeconomie. Ze boeken hotelkamers via de website Booking.com, laten een restaurantmaaltijd thuis leveren door een fietskoerier van Deliveroo of nemen een Uber-taxi om zich in de stad te verplaatsen. Gemakkelijk, en vaak goedkoop.

Maar waar winnaars zijn, zijn ook verliezers. Hotels moeten een stuk van hun marge afstaan aan Booking.com, Uber- taxi’s zijn lastige concurrenten voor de traditionele taxibedrijven. De consument vindt dat echter niet zijn zaak. Hij is hard en wreed. De klant is een hardvochtige koning met autoritaire trekjes geworden.

Status quo

Aan de andere kant staan krachten die vechten voor het behoud van het status quo. Zij verdedigen zich met regels en wetgeving, en krijgen geregeld de steun van de overheid. De Uber-chauffeurs leden afgelopen week een nederlaag voor het hof van beroep in Brussel, waardoor ze geen ritten meer mogen uitvoeren.

Lees Meer Uber-chauffeurs naar Brussels Parlement na protestacties

Dat is niet de schuld van de rechter, maar van een achterophinkende wetgeving, die nog geen rekening houdt met een nieuwe economische realiteit. Voor de arbeidsrechtbank in Brussel loopt een zaak van het arbeidsauditoraat tegen Deliveroo over het statuut van zijn maaltijdkoeriers. Zijn het zelfstandigen of werknemers?

Lees Meer Rechter wikt toekomst Deliveroo België

Het zijn hinderpalen - sommige bewust opgeworpen, andere niet, sommige goed bedoeld, andere niet - voor de overgang naar een brede digitale economie. De Belgische economie heeft te lijden onder een tanende productiviteitsgroei, onder meer door die hinderpalen, die de concurrentie beperken en de innovatie afremmen.