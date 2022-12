De scheepvaartgroep CMB probeert te voorkomen dat haar voormalige dochter Euronav in Noorse handen komt. De staalfabriek van ArcelorMittal in Gent investeert in vernieuwende milieutechnologie. Engie/Electrabel onderhandelt over de Belgische kerncentrales. De drie bedrijven hebben gemeen dat ze ooit deel uitmaakten van het imperium van de Generale Maatschappij.