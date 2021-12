De turbulentie van omikron

De luchtvaart vliegt op de golven van de pandemie. De omikronvariant van het coronavirus veroorzaakt opnieuw grote turbulentie en de vooruitzichten voor 2022 zijn somber.

Even leek het ergste achter de rug voor de luchtvaart. Na een zeer pijnlijk 2020, toen het luchtverkeer voor passagiers bijna tot stilstand kwam, hernam in 2021 een gehavende industrie het vliegverkeer. Veel maatschappijen konden slechts overleven met staatssteun en stevige afslankingen. Brussels Airlines sneed meer dan 1.000 mensen uit zijn personeelsbestand om levensvatbaar te blijven.

Maar de omikronvariant van het coronavirus leidde plots tot extra stress. Tijdens de kerstvakantie regende het annuleringen in de Verenigde Staten. Niet omdat er geen passagiers waren, maar omdat veel vliegpersoneel noodgedwongen thuiszat in quarantaine. Sneeuwstormen veroorzaakten extra moeilijkheden. De Amerikaanse president Joe Biden kortte de verplichte quarantaine in om de economie en de luchtvaart draaiende te houden.

Als alles voorbij is, is het belangrijk hoe hoe we met onze klanten omgegaan zijn. Doug Parker CEO American Airlines

In de kerstperiode werden wereldwijd ruim 8.000 vluchten afgelast, en de nieuwjaarsperiode kondigt zich niet veel beter aan. Een normaal vliegverkeer met reguliere vluchten is duidelijk niet voor morgen. Verschillende regeringen sluiten de grenzen voor passagiers die uit zwaar besmette landen komen. Oostenrijk nam strengere maatregelen. Dat leidde tot grote verrassingen bij passagiers die hoopten op een leuke skivakantie, maar in een quarantainehotel eindigden.

Ook andere landen sloten plots hun luchtruim. Dat leidde tot gestrande passagiers die geen mogelijkheid meer zagen om terug te vliegen of halsoverkop gerepatrieerd moesten worden.

De strengere regels in het Europese luchtverkeer kelderen het aantal vluchten. Carsten Spohr, de topman van Lufthansa, de moedermaatschappij van Brussels Airlines, waarschuwde voor een grote terugval in het aantal boekingen. Het aantal reservaties voor januari daalt het sterkst in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en België, de vier thuismarkten voor de groep.

Lufthansa is geen uitzondering in Europa. Bij Air France-KLM dalen de boekingen na de vakantie fors. Ryanair laat zijn capaciteit met 33 procent dalen door een lagere vraag. Dat leidde bij de lagekostenmaatschappij tot een nieuwe winstwaarschuwing voor het lopende boekjaar.

Ook hier bestaat de vrees dat door de snelle verspreiding van de omikronvariant het personeel van de luchtvaartmaatschappijen niet meer in staat zal zijn te vliegen, door een besmetting of een verplichte quarantaine. Bovendien leiden afslankingen en afwezig personeel tot een hoge werkdruk. Het kwam tot een stakingsactie bij Brussel Airlines.

9/11

Je moet geen luchtvaartkenner zijn om te beseffen dat corona diepe sporen zal nalaten. Net zoals de aanslagen van 11 september 2001 de luchtvaart ingrijpend veranderden, onder meer door grotere veiligheidsmaatregelen, zal de pandemie nog geruime tijd wegen op de sector.

In een interview met de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal gaf Doug Parker zijn visie op de impact van de coronapandemie op de luchtvaart. Parker, nu CEO bij American Airlines, was bij de aanslagen van 11 september twee decennia geleden CEO bij American West Airlines. Hij is een van de weinige toplui van grote Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen die de aanslagen en de pandemie meemaakten als CEO.

Ik weet dat we dit zullen doorstaan. Doug Parker CEO American Airlines

‘Ik moest denken aan mijn 9/11-ervaring. Dat gaf meer vertrouwen dan wat ook. Ik weet dat we dit zullen doorstaan’, zei Parker. De belangrijkste les die hij trok uit de voorbij crisissen: ‘Als alles voorbij is, is het belangrijk hoe we met ons personeel en onze klanten zijn omgegaan.’ Dat betekende voor Parker klanten terugbetalen - terwijl andere maatschappijen een omruiloptie aanboden - vluchten samenvoegen om cash te houden en niet snijden in de werkuren van het personeel als de maatschappijen geld kregen van de overheid. De Amerikaanse overheid stak de luchtvaartmaatschappijen in deze crisis 50 miljard dollar toe.

China

Omikron remt op zijn minst de terugkeer af naar het normale vliegverkeer in 2022. De golven van de pandemie bepalen nog altijd het ritme van het herstel. Dat speelt nog een grotere rol in het internationale luchtverkeer. Vluchten naar Azië, en dan vooral naar China, worden door het virus ernstig verstoord. De Chinese overheid, die een strikt zerocovidbeleid voert, stelt hoge eisen aan de maatschappijen. Een vliegtuig van Southwest Airlines moest rechtsomkeer maken omdat de hygiëneregels niet werden gerespecteerd.

56 procent vluchten De luchtruimbeheerder Eurocontrol berekende dat het aantal vluchtbewegingen, voor passagiers en vracht, in het Europese luchtruim in 2021 op 56 procent van het precoronajaar 2019 zal uitkomen.

De verwachting is dat het herstel in eerste instantie in bepaalde zones zal plaatsvinden. Voor de Europese luchtvaartbedrijven zal het verkeer sneller herstellen in Europa dan op hun intercontinentale lijnen. De trans-Atlantische vluchten zijn nog altijd onderworpen aan strikte regels. Ook in de VS zullen de binnenlandse vluchten sneller hernemen dan de internationale verbindingen.

De terugkeer naar het precoronatijdperk verloopt moeizaam. De luchtruimbeheerder Eurocontrol berekende dat het aantal vluchtbewegingen, voor passagiers en vracht, in het Europese luchtruim op 56 procent van het precoronajaar 2019 zal uitkomen. In 2020 was dat amper 45 procent. Het vrachtverkeer heeft een hoge vlucht genomen in de luchtvaart. Met die cijfers lijkt een volledig herstel in 2022 uitgesloten.

Goede zomer

Veel hoop is gericht op een goede zomer in 2022. In die maanden ging de pandemie de voorbije twee jaar wat liggen. Het vliegverkeer kan door de vakantiegangers heropleven, al nemen die een afwachtende houding aan en boeken ze minder op voorhand. Bovendien is het aantal zakelijke reizigers afgenomen omdat andere vergadertechnieken de overhand hebben genomen.

Behalve met de pandemie krijgt de luchtvaart de komende jaren ook af te rekenen met nieuwe beperkingen. In de strijd tegen de CO₂-uitstoot lopen de luchtvaartmaatschappijen in het vizier. Frankrijk wil korte vluchten schrappen als een alternatief per trein bestaat in minder dan vier uur. Biden zei het Amerikaanse vliegverkeer op termijn met 20 procent terug te willen dringen, al is niet duidelijk hoe. Verschillende landen, waaronder België, denken aan bijkomende taksen om het vliegen te ontraden.