Heilige koe verspert de weg

Belgische bedrijven hebben reden om zich grote zorgen te maken over de uitslaande inflatie die de loonkosten omhoog jaagt. De heilige koe van de automatische loonindexering zadelt ze op met een ferme handicap.

Je kan er donder op zeggen: elke keer dat de inflatie opwipt of het tempo van de prijsstijgingen in België dat in de buurlanden overtreft, komt de discussie over de automatische loonindexering weer op de tafel. Maandag bleek dat de inflatie in ons land in november naar 5,65 procent is geklommen, het hoogste peil sinds 2008. ‘Er moet ernstig nagedacht worden of we het ons kunnen veroorloven als een van de laatste landen in Europa een veralgemeend systeem van automatische loonindexering in stand te houden’, luidde topman Pieter Timmermans van het Verbond van Belgische Ondernemingen de alarmbel.

Het antwoord van de vakbonden was voorspelbaar. ‘Loonindexering is de enige garantie op stabiliteit in de koopkracht van de bevolking’, stelde Lars Vande Keybus, economisch adviseur van de socialistische vakbond ABVV. Ook federaal minister van Werk Pierre-Yves Dermagne, vicepremier voor de PS, maakte meteen duidelijk dat dit voor hem onbespreekbaar is. ‘Raken aan de automatische indexering? Geen sprake van’, twitterde hij. De PS, de grootste federale regeringspartij, voelt op de linkerzijde de hete adem van de communistische PTB in haar nek.

De hogere inflatie stuwt door de automatische indexering de loonkosten van de bedrijven 7,5 miljard euro omhoog, berekende de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka. Voor de ondernemingen, die net hun budgetten voor 2022 klaar hebben, is dat een onaangename verrassing.

Maandenlang is in verschillende bedrijfssectoren onderhandeld over een opslag van 0,4 procent, gespreid over 2021 en 2022, die door de loonwet als maximale verhoging is toegestaan. En nu krijgen ze eensklaps een onverwacht hoge indexering van 3,5 tot 4 procent op hun bord.

Harde noot

Voor het ene bedrijf is dat een groter probleem dan voor het andere. Een onderneming die in een nichemarkt actief is en een grote prijszettingsmacht heeft, kan de hogere loonkosten wellicht gemakkelijk doorrekenen in de prijzen van haar producten of diensten.

Voor een bedrijf dat actief is op een erg concurrerende internationale markt en zich moet richten naar de verkoopprijzen die daar gangbaar zijn, of voor een bedrijf dat op zijn binnenlandse markt met lastige buitenlandse concurrenten moet afrekenen, is het echter een harde noot om te kraken. Ondernemingen in andere landen hebben die handicap immers niet, omdat de aanpassing van de lonen aan de inflatie er geen automatisme is en daarom minder snel en minder volledig gebeurt.

Als een Belgisch bedrijf zijn prijzen optrekt, prijst het zich uit de markt. Het kan proberen meer te produceren met evenveel medewerkers, of evenveel te produceren met minder medewerkers. Dat is niet evident, want het betekent dat van het personeel meer gevraagd moet worden. Een onderneming kan ook een deel van haar productie naar het buitenland verhuizen. Maar dat kost dan banen hier.

Het bedrijf kan ervoor opteren te snoeien in andere kosten. Of het moet accepteren dat het minder winst zal maken. Dat heeft dan weer implicaties voor zijn capaciteit om te investeren, wat op termijn de onderneming zal verzwakken.

De vakbonden hebben gelijk: de automatische indexering houdt de koopkracht van de gezinnen op peil en ondersteunt zo de vraag in de economie. Dat is het effect op korte termijn.

Op langere termijn zadelt het mechanisme de ondernemingen op met een concurrentiehandicap, zet het een rem op de economische activiteit, kost het banen, tast het de bedrijfswinsten aan en weegt het op de belastingontvangsten van de overheid.

Wat berokkent het meeste kwaad? De ervaring leert dat het verlies aan concurrentiekracht van de bedrijven een sluipende ziekte is die de economie verzwakt en gretig aan onze welvaart vreet. Dat was de harde les van de crisis in de jaren 70.

Bourgondisch

‘Zelfs in de crisisjaren had de bevolking het onbezorgde bourgondische leven aangehouden. Maar de economie was diep weggezakt. Vooral een doorgedreven desindexering drong zich op om het kostenpeil te matigen en de bedrijven zuurstof te geven’, schreef voormalig premier Wilfried Martens in zijn memoires. Over die moeilijke kwestie overlegde Martens meerdere weekends tussen 1982 en 1987 met Jef Houthuys, de topman van de christelijke vakbond ACV, en Hubert Detremmerie, de bankier van de christelijke werknemersbeweging, in de Ardense chalet in Poupehan van zijn economische adviseur Fons Verplaetse.

Tot een afschaffing van de automatische loonindexering kwam het niet. Dat bleef voor de christelijke vakbond een brug te ver. Maar er kwamen wel tijdelijke correctiemechanismen. Eerst een centenindex in plaats van een procentuele indexering, vervolgens drie indexsprongen. De heilige koe werd niet naar het slachthuis afgevoerd, maar het beest kreeg wel een paar stevige porren zodat het een paar stappen opzijzette.

Veel beleidslui hebben inmiddels ingezien dat de automatische loonindexering in bepaalde omstandigheden een probleem is voor bedrijven en economie. Er substantieel aan raken durven ze niet, uit vrees bij de verkiezingen te worden afgestraft. Maar ze draven aan met ingrepen om de schadelijke gevolgen te verzachten.

Ad-hocingrepen, zoals het overslaan van een of meer automatische indexaanpassingen, waartoe ook de regering- Michel in 2015 besliste. Of het manipuleren van de index, zoals de regering-Di Rupo in 2014 deed door de btw op elektriciteit te verlagen van 21 procent naar 6 procent - door de regering-Michel weer ongedaan gemaakt.

Ad-hocingrepen en enkele structurele maatregelen moeten de pijn verlichten die de automatische loonindexering de bedrijven berokkent.

Of structurele ingrepen, zoals de koppeling sinds 1994 aan de ‘gezondheidsindex’, die geen rekening houdt met de prijzen van tabak, alcohol, benzine en diesel. Daardoor wordt de spill-over van hogere energieprijzen naar de loonlasten voor een stuk afgeremd. En dan is er de wet ‘op de vrijwaring van ’s lands concurrentievermogen’ van 1989, om te vermijden dat de loonstijgingen in ons land die in onze buurlanden al te zeer overtreffen.

Die wet is een paar keer grondig bijgeschaafd, in 1996 en 2017, en leidde tot de invoering van de loonnorm. Die schrijft voor hoeveel de lonen in ons land maximaal mogen stijgen, buiten de indexering, om in de pas te blijven met de verwachte loonontwikkeling in Duitsland, Frankrijk en Nederland, onze belangrijkste handelspartners.

Vuurproef

Samen vormt dat een Belgisch compromis, dat de kerk in het midden probeert te houden tussen de verzuchtingen van de werkgevers en die van de vakbonden. Het moet voorkomen dat de automatische indexering wordt afgeschaft en tegelijk de vrijwaring van het concurrentievermogen waarborgen.