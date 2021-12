Hoe sterk is de eenzame fietser?

Het was de week van de platformeconomie. Een Brusselse arbeidsrechter, de Brusselse regering en de Europese Commissie bogen zich over het omstreden statuut van de medewerkers van platformen als Deliveroo en Uber.

Digitale platformen zoals Uber of Deliveroo sturen hun koeriers of chauffeurs aan met algoritmes die ze beheren vanaf hun platform. De opdrachten verlopen digitaal en de betaling wordt ook zo verwerkt. In het businessmodel van Uber of Deliveroo zijn die koeriers/chauffeurs zelfstandigen die op vrijwillige basis werken voor het platform. Dat biedt geen werkzekerheid of sociale rechten.

Maar wat voor de platformen een zelfstandige medewerker is, is dat niet altijd voor de vakbonden of de rechters. Er woedt een hevige discussie of de medewerkers ‘schijnzelfstandigen’ zijn, werknemers die geen voordelen van een arbeidscontract genieten. Maar daar is veel dubbelzinnigheid over.

De arbeidsrechtbank van Brussel oordeelde deze week dat de koeriers zelfstandigen zijn. Volgens de rechter ‘zijn er geen concrete aanwijzingen dat er een machtsrelatie is’ tussen het bedrijf en de koeriers.

De rechter ging lijnrecht in tegen het arbeidsauditoraat, dat juist vroeg om het zelfstandigenstatuut om te zetten in een werknemersstatuut. Het auditoraat volgde de redenering van de vakbonden dat niet de koeriers, maar het algoritme van het bedrijf bepaalt wanneer de koeriers moeten opdraven. Wie een opdracht weigert, ligt eruit. Bovendien bleek uit onderzoek van de VUB dat misbruik mogelijk was, waardoor minderjarigen en illegalen als koerier werden ingezet.

De Brusselse regering probeerde dan weer een arrest van het hof van beroep van Brussel te ontmijnen. Het hof bepaalde dat 2.000 Uber-chauffeurs niet langer klanten mochten oppikken in het hoofdstedelijk Gewest. Dat leidde tot protesten en verkeersellende. De Brusselse regering probeerde een noodregeling uit te werken tot er nieuwe regelgeving komt die alle personenvervoer omvat.

Wereldwijde strijd

Niet alleen België worstelt met de platformeconomie, ook de rest van Europa probeert dat stukje deeleconomie te reguleren. In Spanje worden sinds een wetswijziging alle koeriers beschouwd als werknemers. Deliveroo zette er zijn activiteiten stop, andere platformen pasten zich aan. In Italië komen er betere arbeidsvoorwaarden, nadat een rechtbank die had opgelegd. De koerierbedrijven ontsnappen er aan een gigantische boete. De 20.000 koeriers moeten toegang tot de gezondheidszorg, een veiligheidsuitrusting en een degelijke opleiding krijgen.

Een Nederlandse rechtbank oordeelde eind september dat de Uber-chauffeurs hetzelfde contract moeten krijgen als taxichauffeurs. Volgens de rechtbank zijn de chauffeurs geen zelfstandigen, maar werknemers. Uber ging in beroep.

In het Verenigd Koninkrijk worden de Uber-chauffeurs als workers beschouwd. Dat betekent dat ze minder rechten hebben dan werknemers (employees), maar geen zelfstandigen zijn. Uber heeft er zijn chauffeurs in dienst genomen, maar niet alle platformbedrijven zijn de taxidienst gevolgd.

In Frankrijk is het schipperen. Het Hof van Cassatie oordeelde in maart 2020 dat een chauffeur van Uber een ondergeschikte relatie had met Uber, het statuut van zelfstandige ‘fictief’ was en dat de chauffeur beschouwd moest worden als een werknemer. In september oordeelde het hof van beroep dat de relatie tussen Uber en zijn chauffeurs zich laat ‘analyseren als een arbeidscontract’ en niet als een commerciële relatie. Er loopt ook nog een strafrechtelijk proces tegen Deliveroo voor ‘verhulde arbeid’, omdat de maaltijdleverancier zijn koeriers laat rijden als zelfstandigen. De uitspraak volgt in maart 2022.

Ook elders de wereld zijn gerechtelijke veldslagen bezig. De regering van Amerikaans president Joe Biden draaide een beslissing van de regering-Trump terug die het platformen makkelijker maakte om werknemers als zelfstandigen in te schrijven. De nieuwe regeling voorziet in het recht op een minimumsalaris en bescherming tegen overuren. In Californië is een eindeloze gerechtelijke soap aan de gang tussen de staat en Uber over het statuut van de chauffeurs.

Voortbestaan sector

De Europese Commissie legde donderdag een ontwerp van richtlijn op tafel. Die moet orde brengen in de platformeconomie. Als de richtlijn aangenomen wordt, kan ze slaan op 4,1 miljoen van de 28 miljoen personen die werkzaam zijn in 500 platformen in de 27 lidstaten. Dat is een wereldprimeur.

De richtlijn gaat ervan uit dat platformmedewerkers behandeld moeten worden als werknemers. Dat moet de weg effenen voor betere loon- en werkvoorwaarden en verhinderen dat ze onterecht als zelfstandigen worden omschreven door de platformen. De richtlijn voorziet ook in de omkering van de bewijslast voor de platformbedrijven bij een conflict. Niet de koeriers of chauffeurs moeten aantonen dat ze gedwongen als valse zelfstandigen werken, de platformen moeten bewijzen dat ze zelfstandigen zijn.

Het grootste pijnpunt van de richtlijn is dat er meer transparantie moet komen in de algoritmes die de platformen aansturen. Een vaak gehoorde klacht is dat koeriers of chauffeurs hun job verloren omdat ze niet akkoord gingen met de opgelegde opdrachten of omdat die vaak onmogelijk uit te voeren waren. Dat punt ligt gevoelig omdat het precies de technologie is waar de bedrijven hun bedrijfsmodel op stoelen, ook al zijn veel leveranciersdiensten sterk verlieslatend.

Voor de Delivery Platforms, een lobbygroep waarin onder meer Uber, Deliveroo, Glovo en Delivery Hero zitten, zal de richtlijn leiden tot jobverlies en wordt de sector in zijn voortbestaan bedreigd. ‘Niemand probeert de ontwikkeling van de platformeconomie te verhinderen of te stoppen’, zei Nicolas Schmit, de Europese commissaris van Werkgelegenheid en Sociale Rechten, bij de voorstelling van de richtlijn.

De koerier krijgt wat meer. Het platform, het restaurant en de consument wat minder. Gilles Thorne Analist bij Jefferies

Gilles Thorne, een analist bij Jefferies, ziet in het voorstel van de EU geen doodsbedreiging. Volgens hem zullen de modellen en de bezorging blijven bestaan. De interventie is een noodzakelijke tussenkomst om de koeriers rechten te geven, meent hij, omdat ze in de zwakste positie van de keten zitten. ‘De koerier krijgt wat meer. Het platform, het restaurant en de consument wat minder’, zei hij aan het persagentschap Reuters. ‘Maar ik verwed mijn laatste dollar erop dat mensen online etenswaren blijven bestellen.’