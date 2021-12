In vreemde bijt aardt de bank niet

De internationalisering van de banksector wordt in de achteruitversnelling geschakeld. Banken schroeven hun activiteiten in het buitenland terug, ook in Europa.

De Franse bank BNP Paribas, waarvan alle Belgen samen de grootste aandeelhouder zijn, blaast de aftocht uit de consumentenmarkt in de VS. Ze verkoopt de Californische Bank of the West, die ze sinds 1979 bezat, aan een Canadese financiële groep. BNP Paribas, de grootste Europese bankgroep, is tot het besluit gekomen dat ze, ondanks al haar ambities, haar voet niet naast die van de grootbanken in de VS kon zetten. De lage rentemarges en de opmars van fintechspelers maken de consumentenmarkt sowieso minder interessant, zeker voor banken die op die markt schaalgrootte missen. BNP Paribas blijft in de VS wel actief met bankdiensten voor bedrijven en grote beleggers.

De Franse grootbank is niet de eerste Europese bank die het op de consumentenmarkt in de VS voor bekeken houdt. Eerder dit jaar verkocht de Britse bankreus HSBC zijn kantorennet aan de Amerikaanse oostkust aan Citizens Financial Group, een grote speler in die regio. Het Spaanse BBVA vond in PNC Financial Services, uit Pittsburgh, een overnemer voor zijn activiteiten in een handvol staten in het zuidwesten van de VS.

De banken beëindigen een aantal van hun buitenlandse avonturen en plooien zich terug op hun thuismarkten. De verkoop van Bank of the West levert BNP Paribas 16,3 miljard dollar (14,4 miljard euro) op. Het grootste deel ervan zal het gebruiken om zich te versterken in andere activiteiten. ‘Vooral in Europa’, zegt ze in een persbericht. Oost west, thuis best.

Ook in Europa zijn er verschillende banken die hun activiteiten in andere Euro- pese landen terugschroeven of stopzetten. Het Nederlandse ING maakte dinsdag bekend de stekker te trekken uit zijn consumentenbank in Frankrijk - hoofdzakelijk een onlinebank. Het doet hetzelfde in Oostenrijk en Tsjechië. Het eveneens Nederlandse Rabobank staakte eerder dit jaar zijn activiteiten in België, waar het ooit succesvol was met hoger renderende spaarrekeningen. KBC kondigde in oktober aan na ruim 40 jaar weg te trekken uit Ierland, waar het nochtans uitgegroeid was tot een belangrijke speler.

Ondanks zijn eengemaakte markt en een gemeenschappelijke munt in de eurozone is er in Europa geen enkele financiële groep die op een significante manier in alle lidstaten als retailbank actief is. BNP Paribas bankiert als grootste Europese bank voor particulieren hoofdzakelijk in Frankrijk, België, Italië en Luxemburg. ING heeft Nederland, België en Luxemburg. De Spaanse bankreus Santander is ook bedrijvig in Portugal en Duitsland, het Italiaanse UniCredit in Duitsland en Oostenrijk.

Het sterk gefragmenteerde bankenlandschap in Europa frustreert Andrea Enria, het hoofd van het Europese bankentoezicht bij de ECB. Hij droomt van pan-Europese banken - die hij dan kan controleren. Enria maakte zijn punt deze week nog een keer in een gesprek met de Nederlandse krant Het Financieele Dagblad. ‘Een Europabrede consolidatie in de bankensector is noodzakelijk om banken winstgevender en slagvaardiger te maken’, zei hij. ‘Sterkere banken moeten zwakkere overnemen en zo de overcapaciteit wegwerken.’

Maar de banken schroeven hun grensoverschrijdende activiteiten in Europa eerder terug dan dat ze die uitbreiden. Het enthousiasme voor grensoverschrijdende fusies of overnames - zeker als het banken van enige omvang betreft - is niet groot. De nationale politieke beleidsmakers en de nationale toezichthouders lopen daar absoluut niet warm voor. Toenaderingsvoorstellen waarbij instellingen als het Duitse Commerzbank, Deutsche Bank, het Franse Société Générale en BNP Paribas, en UniCredit genoemd werden, vielen de voorbije jaren op een koude steen. Geen enkele regering ziet graag een eigen grote bank in buitenlandse handen komen. Zelfs als het om een bank gaat die in moeilijke papieren zit, wordt liever gezocht naar een binnenlandse oplossing.

De bankencrisis van 2008, de eurocrisis die eruit voortvloeide en de coronacrisis hebben de nationale beleidsmakers twee zaken geleerd. Een, dat elk land er alleen voor staat om zijn banken overeind te houden als een bankencrisis uitbreekt en dat er weinig hulp komt van andere landen of van Europa. Twee, dat de politieke beleidsmakers in economische noodsituaties moeten kunnen rekenen op de banken in hun land, om met kredieten ondernemingen te onderstutten.

Landen beseffen dat ze hun strategisch belangrijke economische infrastructuur, waaronder hun banken, moeten beschermen.

In het algemeen is het besef gegroeid dat landen hun activa en infrastructuur die economisch van strategisch belang zijn, dienen te beschermen. En banken zijn bij uitstek strategisch. Gezinnen hebben hun spaargeld aan hen toevertrouwd en met hun kredieten spelen ze een cruciale rol in de financiering van de economie, van ondernemingen en de overheid.