Industrie raakt overspoeld door kostenstijgingen

Dure grondstoffen, een exploderende energiefactuur en hogere lonen. Industriële ondernemers in België krijgen af te rekenen met een golf van kostenstijgingen die zwaarder op hen inbeukt dan in onze buurlanden.

De vierde coronagolf maakt het de industriële ondernemers in ons land niet gemakkelijk. ‘We hebben te maken met veel personeelsuitval. We moeten machines stilleggen omdat werknemers ziek zijn of thuis in quarantaine zitten’, zegt Jean-François Gribomont, de CEO van de textielgroep Utexbel. ‘Dat komt boven op een ander ongemak, eveneens door corona veroorzaakt. Als een van onze machines in panne valt, moeten we lang wachten op vervangingsstukken.’

Toch bezorgt dat hem niet de meeste kopzorgen. Dat doen de dure grondstoffen en de almaar klimmende energieprijzen. ‘Door de hogere gas- en elektriciteitsprijzen is onze energiefactuur met 6 miljoen euro gestegen. Dat is aanzienlijk voor een bedrijf met een omzet van 100 miljoen euro.’

‘Omdat we veel werken met leveringscontracten op zes maanden en een jaar en omdat die prijsstijgingen onverwacht kwamen, kan ik ze niet doorrekenen in de verkoopprijzen van onze producten. Bovendien hebben we veel contracten met overheden. Die zijn niet erg bereid om over prijsaanpassingen te onderhandelen.’

In het federaal parlement ligt een wetsvoorstel voor een grondige herziening van het verbintenissenrecht. Daarin is een bepaling opgenomen om contracten aan te passen ‘bij verandering van omstandigheden’. ‘Maar zolang dat geen wet is, kunnen bedrijven zich daar niet op beroepen’, zucht Gribomont.

Utexbel produceert garens, textiel voor beroepskledij en technisch textiel. Bijvoorbeeld stoffen voor uniformen of voor beschermende brandweerkledij. De groep telt 850 werknemers, van wie 750 in België.

Tot boven de lippen

Gribomont stelt vast dat de kostenstijgingen in België forser zijn dan die in de meeste van onze buurlanden. De textielondernemer haalt er wat economische statistieken van Eurostat bij. ‘In ons land liggen de productiekosten in de verwerkende industrie 34 procent hoger dan in 2015. In Nederland is dat maar 26 procent, in Duitsland 14 procent en in Frankrijk 10 procent. Het gemiddelde voor de eurozone is 15 procent.’

Voor de uiteenlopende ontwikkeling van de kosteninflatie heeft Gribomont niet meteen een verklaring. ‘Maar ze ondergraaft ons concurrentievermogen. Utexbel is voor een belangrijk stuk afhankelijk van de exportmarkten.’

‘Het water staat ons al tot boven de lippen. En in 2022 krijgen we er wellicht enkele indexaanpassingen van de lonen bovenop. Ook de consumenteninflatie in België is hoger dan die in onze buurlanden. Bovendien zit België met een automatische loonindexering. Dat drijft onze kosten nog meer op en zal onze concurrentiehandicap groter maken. Dit wordt onhoudbaar.’

Volgens de Europese definitie bedroeg de inflatie in ons land vorige maand 7,1 procent. Daarmee zitten we in de kop van het Europese peloton. In Nederland en Duitsland kwam de inflatie uit op zowat 6 procent, in Frankrijk op 3,4 procent. Vooral de gas- en elektriciteitsprijzen duwen de inflatie omhoog, ook in de andere Europese landen. Maar waarom meer in België?

Hardnekkig

Dat de inflatie in België hardnekkiger is dan die in onze buurlanden, is geen nieuw fenomeen. Professor Leo Sleuwaegen, die zich in zijn carrière aan de KU Leuven en aan de Vlerick Business School toelegde op onderzoek naar ondernemerschap en het concurrentievermogen van de regio’s, raakt dit punt ook aan in de rede ‘Het land waarin ik werkte’. Hij schreef die voor zijn emeritaatsviering, die door corona twee keer geannuleerd werd, de tweede keer definitief. Hij maakt erin een vergelijking tussen België en Nederland, waar hij jaren doceerde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Sleuwaegen ziet het probleem vooral in de dienstensector. In een kleine economie als de Belgische, en ook de Nederlandse, zijn industriële bedrijven sterk blootgesteld aan de internationale concurrentie. Een onderneming als Utexbel kan daardoor haar hogere kosten niet makkelijk doorrekenen. Maar in de dienstensector, goed voor ruim driekwart van de economie, ligt dat anders. ‘Het gebrek aan concurrentie, het ontbreken van transparante prijzen en inefficiënte financieringsmechanismen van de overheid leiden tot dure en kwalitatief minder goede diensten, vooral in de sectoren waar de overheid betaalt. Daarnaast zijn er veel private diensten die nog op corporatistische, lees samenzweerderige wijze, tegen te hoge prijzen aangeboden worden’, stelt hij.

Kartelparadijs

En in Nederland? ‘Toen ik er werkte, evolueerde het land van een gesloten kartelparadijs naar een zeer open economie waarin marktwerking en mededinging een groeiende rol begonnen te spelen. Met de verzakelijking en slimme regulering van veel diensten - vroeger gedomineerd door de overheid - werd de concurrentie weer ingevoerd. Dat leidde tot veel efficiëntiewinsten en lagere prijzen’, schrijft Sleuwaegen.

‘De afschaffing van achterhaalde privileges en een actief mededingingsbeleid in de gereguleerde sectoren kunnen in België een nieuwe dynamiek creëren’, stelt hij.

Op wel meer vlakken geeft Nederland België economisch het nakijken. Per saldo maakt dat dat Nederland in het Global Competitiveness Report van het Wereld Economisch Forum, een rangschikking van economische aantrekkelijkheid, opklom naar de 4de plaats, terwijl België wegzakte naar de 22ste. Sleuwaegen was tien jaar lang mee verantwoordelijk voor de opstelling van het Belgische luik van dat rapport. Hij wijst erop dat er een verband is tussen de prestaties van de landen op die ranglijst en de evolutie van hun welvaart.

Nederland is misschien niet hét gidsland. Maar België zou er wel bij varen wat meer te spieken bij de noorderburen.

