Als een duivel uit een doosje

Alle hoofdrolspelers gingen ervan uit dat N-VA-voorzitter Bart De Wever het veld zou worden ingestuurd, maar de koning koos voor CD&V-boegbeeld Koen Geens. De week waarin verkiezingen onvermijdelijk leken te worden, eindigt zo met een mogelijke doorbraak in de formatie.

Veel en tegelijk weinig opties zijn mogelijk. Dat liet een toppoliticus donderdag een beetje geheimzinnig weten op de nieuwjaarsreceptie van het paleis. Het gonsde er van de geruchten dat nieuwe verkiezingen onvermijdelijk worden, want alles is helemaal vastgelopen. De discrete gesprekken tussen de N-VA en de PS liepen vorige zondag op de klippen, waardoor paars-geel aan diggelen leek te liggen, nog voor de gordijnen waren opengetrokken. Het alternatief, een Vivaldi-coalitie met socialisten, liberalen, groenen en christendemocraten, raakte al evenmin van de grond.

De ironie is dat Bouchez heeft verhinderd dat de paars-groene trein kon vertrekken, omdat hij wilde schitteren als de kingmaker van Vivaldi.

Op de nieuwjaarsreceptie van het paleis was nog te zien hoe PS-kopstuk Elio Di Rupo een onderonsje had met de leading lady van de CD&V, Hilde Crevits, die complimentjes kreeg over haar mooi vestje. Bij de PS begonnen ze te beseffen dat CD&V niet zal afwijken van de lijn dat er een regering moet komen met een Vlaamse meerderheid, met de N-VA én de PS dus. Of begint er nu iets te schuiven?

Er is nog altijd een laatste optie: een noodregering die de boel draaiende houdt.

De N-VA en CD&V hebben, na de minicrisis in de Vlaamse regering over de liefdesbetuigingen van minster-president Jan Jambon (N-VA) aan het adres van het Vlaams Belang, de banden nog sterker aangehaald. Hier en daar wordt gesproken over een heuse deal, maar er is enkel afgesproken dat de twee partijen elkaar vasthouden in de federale regeringsonderhandelingen ‘om te vermijden dat een ambitieus Vlaams regeerakkoord wordt gecompliceerd door een federale regering’.

Alhoewel Magnette maandag de deur nog keihard had dichtgegooid voor de N-VA, blijft CD&V ervan overtuigd dat een regering met de grootste partij van elk gewest nog mogelijk is. Bij de PS is er ook meer ruimte gekomen. Het valt nu al te verkopen dat achter de schermen toch wordt gesproken met de N-VA. De Wever heeft er dan weer alle belang bij dat hij in de federale regering geraakt, om zijn partij te behoeden voor een opbod in de oppositie met het Vlaams Belang.

Niet zo rampzalig

De gesprekken waren zondag ook niet zo rampzalig verlopen als Magnette een dag later voor de camera’s beweerde. De PS-voorzitter had laten verstaan dat hij wel openstond voor de communautaire vragen van de N-VA om naar een functionele splitsing van de budgetten voor de gezondheidszorg, het arbeidsmarktbeleid en veiligheid te gaan. De Wever gaf te kennen dat hij wel toegevingen wilde doen aan de PS op sociaal-economisch vlak. Maar alles blokkeerde toen MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez tot de vaststelling kwam dat er zich een deal aan het aftekenen was waarbij de Franstalige liberalen met lege handen zouden achterblijven.

De pogingen om de N-VA en de PS samen in de regering te krijgen, leken zo te zijn mislukt. Toch gaf koning Filip de informateurs afgelopen maandag een week extra tijd om het veld af te tasten. Het leek een uitzichtloze poging, tot gisteravond. Hun audiëntie stond eigenlijk pas voor maandag op de agenda, maar tot ieders verbazing verschenen Coens en Bouchez iets voor zeven uur op het paleis. Ze overhandigden de vorst hun eindverslag en die maakte een einde aan hun informatieopdracht.

Coens en Bouchez hadden het voor elkaar gekregen dat - anders dan vorige week - niemand zich nog verzette tegen een koninklijke opdracht voor De Wever. Bij de PS waren ze daar nog altijd niet happig op, maar aan de Keizerslaan zagen ze in dat dat een noodzakelijke stap was om eindelijk wat vaart te brengen in de formatie. De Wever maakte zich dan ook klaar om naar Brussel te rijden om de informateurs af te lossen.

Coens misnoegd

De rit naar Brussel kwam er uiteindelijk niet. Tot verbazing van meerdere kopstukken verscheen niet Bart De Wever maar CD&V-boegbeeld Koen Geens als een duivel uit een doosje op het paleis. Dé vraag daarbij is of dat het gevolg was van een een-tweetje tussen Geens en het paleis - waar zijn gewezen kabinetschef Vincent Houssiau de scepter zwaait - of tussen het paleis en Bouchez? Die zou tijdens het overleg heel hard op de aanstelling van Geens aangedrongen hebben omdat hij CD&V aanwijst als dé blokkerende factor in de formatie. Eén ding is zeker: Geens zei ‘ja’ op het aanbod van de koning, terwijl zijn partij daar helemaal niet op zat te wachten. Volgens bronnen zou CD&V-voorzitter Coens zelfs redelijk misnoegd geweest zijn toen hij het paleis verliet.

Voor Geens is het belangrijk de regie zelf in handen te houden. Het is de opstap naar het premierschap. Maar het kan ook een vloek zijn. Aan Franstalige kant interpreteren meerdere partijen zijn aanstelling als een eerste stap naar het verlaten van de piste voor paars-geel en het vrijmaken van de weg naar een Vivaldi-coalitie. Na een dagenlange communicatie dat CD&V niet bereid is de N-VA te lossen, kan dat tot zware spanningen in de partij leiden.