Bart De Wever neemt het niet voor niets op voor Apu

Als de overwinning van de Amerikaanse president Donald Trump iets heeft geleerd, dan is het dat politiek niet meer draait om de economie. Het nieuwe debat dat overheerst, is dat over migratie en identiteit. En in eigen land is de N-VA van Bart De Wever de enige partij die het tot in de puntjes beheerst.

Een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen. Toch maakt de regering-Michel precies dezelfde fout als de regering-Di Rupo. Als laatste wapenfeit willen de partijen die aan de macht zijn nog snel hun pionnen uitzetten in de machtscenakels. ‘Jobs, jobs, jobs’ wordt ‘postjes, postjes, postjes’.

Het politieke duw- en trekwerk rond platte politieke benoemingen, een strijd die ook in de Vlaamse regering woedt, levert een weinig verheffend schouwspel van zelfbediening op. Als Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten uitroept dat de gouverneur van Oost-Vlaanderen de liberale Carina Van Cauter moet zijn, en dat er anders geen gouverneur is, dan voedt ze de antipolitiek. Dat blijft plakken met de federale en Vlaamse verkiezingen van mei 2019 voor de deur. Wie verkiezingen wil verliezen is goed bezig.

De vaak verguisde Amerikaanse president Donald Trump weet wel hoe je verkiezingen wint. ‘Trump is the magic man’, tweette hij woensdagochtend, na zijn triomf in de tussentijdse verkiezingen. Trump is geen foutje van de geschiedenis, hij schrijft geschiedenis. Vriend en vijand geven toe dat hij versterkt uit de tussentijdse verkiezingen is gekomen.

Achter de discussies over Zwarte Piet en de kerstmarkt gaat een allesverslindend debat over identiteit, cultuur en onze gewoonten schuil.

De vergeten Amerikanen zullen niet meer vergeten worden, beloofde Trump toen hij twee jaar geleden de wereld verbaasde met zijn zege. Nu Amerika een volledige werkgelegenheid heeft bereikt, kan hij daar ook mee uitpakken. Hij heeft woord gehouden tegenover de vergetenen.

Maar in zijn campagne heeft Trump die kaart niet eens uitgespeeld. Blijkbaar gaat het daar niet meer om. ‘Opmerkelijk is dat Trump enorm de klemtoon legt op migratie en veiligheid en minder op zijn fantastische jobrapport’, stelde staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) verbaasd vast vanuit Washington, waar hij de verkiezingen heeft gevolgd. ‘It’s the economy, stupid’, de wijsheid van Bill Clinton, gaat blijkbaar niet meer op.

Jobs, jobs, jobs

Het was een ontnuchtering voor de Franstalige liberalen. Het mantra van premier Charles Michel was altijd ‘jobs, jobs en nog eens jobs’. Ook de liberaal Guy Verhofstadt pakte daar jaren geleden als premier voortdurend mee uit. Het heeft de Franstalige liberalen niet kunnen behoeden voor een verkiezingsnederlaag.

De verwarring is groot, want Michel had de nederlaag niet zien aankomen. Bij de Mouvement Réformateur gaan meer en meer stemmen op om terug te keren naar een sociaal-liberalisme à la Louis Michel, weg van de harde N-VA-lijn die de regering volgt.

Schermvullende weergave ©BELGA

De kritiek van de Franstalige linkse oppositie dat premier Michel aan het handje van de rechtse N-VA loopt, heeft ons electoraal geraakt, is de analyse die bij de MR wordt gemaakt. Al kan de vraag worden gesteld of de MR niet veel meer op de N-VA-lijn had moeten gaan zitten, want Theo Francken en minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon zijn onverwacht ook populair geworden in Franstalig België.

Wallonië mag op 14 oktober dan wel linkser zijn geworden, de Waalse publieke opinie is even vatbaar voor het gespierde migranten- en veiligheidsdiscours dat overal in de wereld electoraal goud blijkt te zijn.

De les van de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen is dat Trumps MAGA-verhaal - Make America Great Again - nog altijd aanspreekt. Trump maakte opnieuw stampij over de muur tussen Mexico en Amerika - ‘This wall is gonna be great.’ Hij toonde de spierballen door het leger in te zetten tegen de stroom van economische vluchtelingen uit Centraal-Amerika. En hij voerde actief campagne om kinderen van illegale migranten niet meer automatisch de Amerikaanse nationaliteit te geven.

‘De vergelijking met de migrantenkaravaan door de Balkan tijdens het hoogtepunt van de migratiecrisis in 2015 kan niet treffender zijn’, aldus Francken. ‘Alleen geen ‘Wir schaffen das’ ditmaal, wel tot 15.000 militairen om ze manu militari tegen te houden.’

Francken weet waarover hij het heeft: als vooruitgeschoven pion van de N-VA brengt hij dezelfde verhaallijnen als Trump. De N-VA wil bijvoorbeeld dat terroristen de Belgische nationaliteit verliezen. En de terugkeer van de kinderen van Syriëstrijders staat niet bovenaan op de prioriteitenlijst. Daarvoor bestaat bij de bevolking ook weinig begrip.

Van migratie en identiteit liggen de kiezers wel wakker. Dat lijkt banaal. Vaak zijn de discussies ook bij de haren getrokken, zoals die over de hoofddoek die weer opdook in de Antwerpse campagne. Maar achter de felle discussies over Zwarte Piet, over steak met friet of over de kerstmarkt, gaat een allesverslindend debat over identiteit, cultuur en onze gewoonten schuil.

Dat Zwarte Piet racistisch zou zijn, dat steak met friet politiek incorrect zou zijn, dat de kerstmarkt beter vervangen wordt door een wintermarkt, leidt tot veel maatschappelijke beroering en onvrede, die zich in het stemhokje vertaalt in woede. In Friesland is zelfs een heuse burgerbeweging ontstaan nadat boze Friezen de autosnelweg hadden geblokkeerd om een bus met betogers tegen Zwarte Piet de doorgang te verhinderen.

Goudader

N-VA-voorzitter Bart De Wever weet dat dit identitair debat de goudader is waarop zijn partij zit. Hij heeft daarbij een monopolie, want geen van de traditionele partijen volgt. Hij maakt met het debat ook het verschil met het Vlaams Belang, dat ranzige chocomousse presenteert en nog altijd onmogelijke posities inneemt.

Schermvullende weergave ©© The Hollywood Archive

Als intellectueel heeft De Wever het over de leitkultur, zoals hij uitvoerig deed tijdens het recente voorzittersdebat aan de Universiteit Gent. Hij wees erop dat identiteit geen ‘hondenfluitje is, een trucje van het baasje om volgzaamheid af te dwingen’, zoals de tegenstanders weleens beweren. ‘Identiteit is voor mij in wezen een proces van identificatie, gedreven door de drang naar maatschappelijke cohesie en emancipatie. Of zoals Alexis de Tocqueville het al stelde: gemeenschappen hebben een minimale consensus over een aantal fundamentele waarden nodig, anders gaan ze ten onder’, zei De Wever.

Dezelfde boodschap brengt hij op maat van de man in de straat als hij het opneemt voor Apu Nahasapeemapetilon, die uit de Amerikaanse animatieserie ‘The Simpsons’ zou worden geschrapt omdat hij te stereotiep als een Indiase Amerikaan wordt afgebeeld. Dat is puur racisme, klinkt het in de VS.

Als fan van het eerste uur van de satirische serie zegt De Wever de ophef niet te begrijpen. ‘Humor is een belangrijk ventiel in de vrije samenleving, draai dat alstublieft niet dicht. Anders is het risico dat de kraan van de haat wordt opengedraaid.’